20+ голливудских звезд, которые ведут скромную жизнь и не стесняются этого

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Знаменитости могут позволить себе любые прихоти: роскошные особняки и яхты, отдых в лучших отелях мира и наряды от ведущих дизайнеров. Однако, вопреки ожиданиям, многие из них предпочитают вести скромный, тихий образ жизни: печь капкейки, нянчиться с крестниками, перебирать семейные фото и копаться в грядках.

Мы в AdMe.ru просмотрели звездные инстаграм-аккаунты, а также снимки, сделанные фотожурналистами, и еще раз убедились в том, что вне прицелов камер наши кумиры превращаются в обычных людей с мирскими радостями и заботами.

Сара Джессика Паркер совершает покупки

А на Хеллоуин актриса угощает сладостями соседских детишек

Шэрон Стоун оказала первую помощью подруге, вытащив из ее ноги осколок

Именно так начинает свой день Джулианна Мур

«Накиньте странный свитер поверх пижамы, возьмите пылесос и приступайте к работе. Внутри, снаружи — везде, где нужно».

Мишель Пфайффер знает, как непросто сделать макияж

Наоми Уоттс заскочила на фермерский рынок за цветами

Хайди Клум на шопинге с детьми

Деми Мур перебирает семейные фото с родными

Белла Хадид может не только пройтись по подиуму кошачьей походкой, но также заправить машину и проверить колесо

Риз Уизерспун прячется от домочадцев в шкафу, чтобы спокойно поработать

«Тихо и (вроде) уединенно. Но мой помощник пахнет собачьей едой...»

Микки Рурк гуляет с собакой

А так выглядит понедельник Кейт Хадсон

Милла Йовович похвасталась редиской с собственного огорода

«Так горжусь своей редиской! Сегодня у меня был самый сумасшедший урожай после недели дождя».

Хелен Миррен очистила от мусора дорогу в Италии

«Мы с сестрой потратили около часа и убрали длинный участок. Простая вещь, но она имеет большое значение. Пожалуйста, не сорите».

Джейк Джилленхол ловит такси

Аманда Сейфрид, как ответственная хозяйка, убирает за своим питомцем

Звезда сериала «Милые обманщицы» Люси Хейл не понаслышке знает, что на блошином рынке можно найти много интересных вещей

Джулия Робертс играет в карты с племянницей Эммой Робертс

Еще одна поклонница фермерских рынков — Дженнифер Гарнер

Хилари Дафф и ее веселые родительские будни

«ПОМОГИТЕ. Ребята, посмотрите на мое лицо, лол».

Кажется, Эмилия Кларк обожает печь

«Купила съедобный спрей с блестками. И да, я очень рекомендую его».

И нянчиться с крестником

И, как любая женщина, не чувствует ног после многочасового ношения каблуков

«Не могу поверить, что у меня еще есть ноги».

Джессика Альба поделилась с поклонниками трогательным моментом: старшая дочь актрисы переросла ее

«Тот момент, когда ты осознаешь, что твой старший ребенок выше тебя».

А на этом фото актриса готовит индейку ко Дню благодарения

Ничего особенного, просто Дуэйн Скала Джонсон играет в «чаепитие» с дочерью

Постоянный пассажир нью-йоркского метро Кэти Холмс

Кейт Бекинсейл, как всякая женщина, имеет любимую пару обуви

Джуд Лоу, 14 февраля

Даже холодная погода не мешает Кире Найтли лакомиться любимым фастфудом

Леонардо Ди Каприо, как настоящий мужчина, терпеливо фотографирует возлюбленную на фоне достопримечательностей