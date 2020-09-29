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20+ голливудских звезд, которые ведут скромную жизнь и не стесняются этого

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Знаменитости могут позволить себе любые прихоти: роскошные особняки и яхты, отдых в лучших отелях мира и наряды от ведущих дизайнеров. Однако, вопреки ожиданиям, многие из них предпочитают вести скромный, тихий образ жизни: печь капкейки, нянчиться с крестниками, перебирать семейные фото и копаться в грядках.

Мы в AdMe.ru просмотрели звездные инстаграм-аккаунты, а также снимки, сделанные фотожурналистами, и еще раз убедились в том, что вне прицелов камер наши кумиры превращаются в обычных людей с мирскими радостями и заботами.

Сара Джессика Паркер совершает покупки

© LRNYC / MEGA / Mega Agency / East News, © LRNYC / MEGA / Mega Agency / East News

А на Хеллоуин актриса угощает сладостями соседских детишек

© MEGA / Mega Agency / East News, © PC / MEGA / Mega Agency / East News

Шэрон Стоун оказала первую помощью подруге, вытащив из ее ноги осколок

Именно так начинает свой день Джулианна Мур

«Накиньте странный свитер поверх пижамы, возьмите пылесос и приступайте к работе. Внутри, снаружи — везде, где нужно».

Мишель Пфайффер знает, как непросто сделать макияж

Наоми Уоттс заскочила на фермерский рынок за цветами

© HJED, PacificCoastNews / East News, © PacificCoastNews / BWP Media / East News

Хайди Клум на шопинге с детьми

© BG009 / Bauergriffin.com / East News, © BG009 / Bauergriffin.com / East News

Деми Мур перебирает семейные фото с родными

Белла Хадид может не только пройтись по подиуму кошачьей походкой, но также заправить машину и проверить колесо

© MEGA / Mega Agency / East News, © MEGA / Mega Agency / East News

Риз Уизерспун прячется от домочадцев в шкафу, чтобы спокойно поработать

«Тихо и (вроде) уединенно. Но мой помощник пахнет собачьей едой...»

Микки Рурк гуляет с собакой

© LGjr-RG, PacificCoastNews / BWP Media / East News, © LGjr-RG, PacificCoastNews / BWP Media / East News

А так выглядит понедельник Кейт Хадсон

Милла Йовович похвасталась редиской с собственного огорода

«Так горжусь своей редиской! Сегодня у меня был самый сумасшедший урожай после недели дождя».

Хелен Миррен очистила от мусора дорогу в Италии

«Мы с сестрой потратили около часа и убрали длинный участок. Простая вещь, но она имеет большое значение. Пожалуйста, не сорите».

Джейк Джилленхол ловит такси

© www.310pix.com / Grosby Group / East News

Аманда Сейфрид, как ответственная хозяйка, убирает за своим питомцем

© Lenny Abbot, PacificCoastNews.com / BWP Media / East News

Звезда сериала «Милые обманщицы» Люси Хейл не понаслышке знает, что на блошином рынке можно найти много интересных вещей

© David Tonnessen, PacificCoastNew / BWP Media / East News, © David Tonnessen, PacificCoastNew / BWP Media / East News

Джулия Робертс играет в карты с племянницей Эммой Робертс

Еще одна поклонница фермерских рынков — Дженнифер Гарнер

© T. Maidana, PacificCoastNews.com / BWP Media / East News, © Pedro Andrade, PacificCoastNews. / BWP Media / East News

Хилари Дафф и ее веселые родительские будни

«ПОМОГИТЕ. Ребята, посмотрите на мое лицо, лол».

Кажется, Эмилия Кларк обожает печь

«Купила съедобный спрей с блестками. И да, я очень рекомендую его».

И нянчиться с крестником

И, как любая женщина, не чувствует ног после многочасового ношения каблуков

«Не могу поверить, что у меня еще есть ноги».

Джессика Альба поделилась с поклонниками трогательным моментом: старшая дочь актрисы переросла ее

«Тот момент, когда ты осознаешь, что твой старший ребенок выше тебя».

А на этом фото актриса готовит индейку ко Дню благодарения

Ничего особенного, просто Дуэйн Скала Джонсон играет в «чаепитие» с дочерью

Постоянный пассажир нью-йоркского метро Кэти Холмс

© LGjr-RG, PacificCoastNews / BWP Media / East News, © LGjr-RG, PacificCoastNews / BWP Media / East News

Кейт Бекинсейл, как всякая женщина, имеет любимую пару обуви

© PacificCoastNews / BWP Media / East News, © PacificCoastNews / BWP Media / East News, © BG004 / Bauergriffin.com / MEGA / Mega Agency / East News

Джуд Лоу, 14 февраля

© MEGA / Mega Agency / East News

Даже холодная погода не мешает Кире Найтли лакомиться любимым фастфудом

© Warner / Butler MEGA / Mega Agency / East News, © Warner / Butler MEGA / Mega Agency / East News

Леонардо Ди Каприо, как настоящий мужчина, терпеливо фотографирует возлюбленную на фоне достопримечательностей

© MEGA / Mega Agency / East News, © MEGA / Mega Agency / East News

Как вы считаете, эти знаменитости скорее исключение или все же правило? Какими вы представляете будни голливудской звезды?

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