18 кинофактов, которыми режиссеры не спешили делиться с широкой аудиторией

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Некоторые фильмы так западают в душу, что после просмотра хочется узнать как можно больше подробностей о съемках, актерской и режиссерской работе и прочих вещах, связанных с кинопроцессом. Ведь то, что мы видим на экране, уже готовый, «идеальный» продукт, а многие любопытные моменты остаются вне поля зрения широкой аудитории.

Мы в AdMe.ru любим узнавать неожиданные факты о любимых фильмах, но даже нас удивили некоторые подробности, которые мы узнали при подготовке этого материала.

1. Далласский клуб покупателей

«Далласский клуб покупателей» не хотели снимать на протяжении 20 лет. Его заворачивали 137 раз. Бюджет фильма был очень мал — менее $ 6 млн, поэтому на грим актеров выделили всего лишь $ 250. Чтобы достойно выполнить свою работу, гримеры использовали древесный уголь для макияжа и получили «Оскар» за грим и прически. Кстати, в итоге лента собрала в прокате более $ 55 млн.

2. Звезда родилась

Снимаясь в фильме Брэдли Купера «Звезда родилась», Леди Гага призналась, что, по сути, играла себя — талантливую певицу, в успех которой мало кто верил. В интервью она сказала: «Разница между мной и Элли в том, что я делала все возможное, чтобы стать певицей и была готова действовать. Я таскала свою клавиатуру по Нью-Йорку и стучала во все двери. Я действительно верила в себя». Также певица отметила, что во время съемок ей помогли воспоминания о детстве: «В школе надо мной издевались и посмеивались над моими мечтами, и память об этом помогла мне вжиться в роль». Кстати, почти все съемочное время Гага была без макияжа. Говорят, Купер попросил стереть всю косметику с ее лица во время первых проб. Это было сделано для того, чтобы передать неуверенность Элли по отношению к себе и своей внешности.

3. Однажды в... Голливуде

Чтобы Леонардо Ди Каприо убедительно смотрелся в роли звезды боевиков, Квентин Тарантино посадил актера на жесткую диету под присмотром специалистов. По словам членов съемочной группы, Лео пришлось отказаться от горячо любимой пасты и десертов, а также почти ото всех блюд с сахаром. При этом личный тренер следил, чтобы Ди Каприо выполнял по несколько сотен отжиманий в день. Говорят, звезде «Титаника» нелегко дался подобный режим. Также Тарантино очень ревностно относится к тому, чтобы актеры четко соблюдали сценарий. Но в этом фильме есть 2 примечательных момента импровизации. Ди Каприо самостоятельно разыграл истерику своего персонажа в трейлере после того, как тот забыл слова во время съемки фильма. А Брэд Питт сымпровизировал фразу, когда его герой Клифф Бут говорит своему боссу: «Эй, ты — Рик, мать его, Далтон! Не забывай об этом». Так же сказали однажды самому Питту в начале его карьеры.

4. Джокер

Чтобы лучше изобразить внутреннее состояние своего героя, Хоакин Феникс научился смеяться разными способами: от легкого хихиканья и всхлипывания до громкого истерического смеха. Для этого актер просмотрел множество видеозаписей с людьми, которые страдают приступами неконтролируемого смеха. Кстати, трое актеров, ранее игравших Джокера — Джек Николсон, Хит Леджер и Джаред Лето, — являются обладателями «Оскара». Будем надеяться, что в этом году Хоакин Феникс пополнит этот почетный ряд.

5. Ирландец

Фильм «Ирландец» легендарный Мартин Скорсезе пытался снять на протяжении 10 лет, но никак не мог договориться ни с одной киностудией. Продюсеры хотели уменьшить либо бюджет, либо хронометраж. В итоге режиссер заключил контракт со стриминговым сервисом Netflix, который дал мастеру карт-бланш. На производство «Ирландца» ушло $ 159 млн, а продолжительность картины составила более 3 часов. Сейчас картина является главным претендентом букмекеров на победу в оскаровской номинации «Лучший фильм».

6. Рокетмен

В фильме об Элтоне Джоне главную роль сыграл Тэрон Эджертон, и этот выбор был неслучаен. Дело в том, что актер действительно прекрасно поет и сэр Элтон Джон знал об этом. Более того, когда Тэрон поступал в Королевскую академию драматических искусств, он исполнил одну из песен Джона. Позднее, когда Эджертона утвердили на роль, именитый музыкант пригласил его к себе в гости, накормил карри, показал свои костюмы и мемуары и рассказал немало подробностей из жизни. Также ради роли гример уговорила Эджертона довольно сильно сбрить волосы спереди, чтобы сымитировать залысины звезды. Когда в интернете появились первые снимки актера в новом образе, Элтон Джон прислал художнику по гриму сообщение о том, что в первую секунду подумал, будто на фотографиях он сам.

7. Выживут только любовники

Драма про вампиров от Джима Джармуша покорила зрителей своей особой атмосферой и яркими персонажами. Так вот, оказывается, все актеры, игравшие вампиров, носили специальные парики, в которых человеческие волосы были смешаны с шерстью яка и коз. Гримеры решили прибегнуть к такому неожиданному приему, чтобы герои выглядели более дикими.

8. Богемская рапсодия

Рами Малек талантливо вжился в образ Фредди Меркьюри. Однако при этом актер признавался, что никогда не был фанатом Queen и совсем не знал их песен. Правда, после съемок он так проникся творчеством Меркьюри, что стал его настоящим фанатом. Как известно, Малек снимался в специальных зубных протезах, чтобы воссоздать прикус музыканта. А после съемок актер сохранил зубы в качестве сувенира и даже отлил их в золоте.

9. Стражи Галактики

После съемок «Стражей Галактики» Крис Пратт украл свой костюм Звездного Лорда с очень благородной целью. В одном из интервью актер признался, что сделал это для того, чтобы иметь возможность навещать больных детей в образе Звездного Лорда. Крис сказал так: «Я хочу последовать примеру других актеров и пойти к детям. Это прекрасная возможность. Мне кажется, она придает фильму особое значение».

10. Теория всего

Перед съемками фильма о Стивене Хокинге испольнитель главной роли Эдди Редмэйн встречался с ученым только один раз. Актер 4 месяца тренировался с преподавателем танцев, чтобы лучше управлять своим телом, а также навестил 40 человек, больных боковым амиотрофическим склерозом. Во время работы и между дублями Редмэйн оставался неподвижным и со сгорбленной спиной и в итоге получил искривление позвоночника. Он сказал так: «Боюсь, что я немного ненормальный. Я был одержим, и мне не кажется, что это здорово». Однако все усилия были ненапрасны. После просмотра картины Стивен Хокинг отправил режиссеру письмо по электронной почте, где отметил блестящую игру Эдди. Ученый также признался, что порой ему казалось, будто на экране он видит самого себя.

11. Армагеддон

Оказывается, NASA показывает фильм «Армагеддон» в рамках программы по подготовке кадров. Во время просмотра будущие менеджеры компании должны обнаружить в картине как можно больше ошибок. По некоторым данным, сейчас их насчитывается 168. Якобы самая главная ошибка заключается в том, что NASA никогда не допустило бы к полету неподготовленных нефтяников, ведь это очень большой риск.

12. Золотой век

В картине «Золотой век», когда королева Елизавета прибывает в собор Святого Павла, там идет строительство. В реальной жизни этот собор действительно был на реставрации в момент съемок, поэтому режиссер решился на импровизацию и дал рабочим костюмы и инструменты для резки камня. Так что рабочие в кадре — настоящие каменщики и строители.

13. Игра в имитацию

В конце съемок фильма «Игра в имитацию» Бенедикт Камбербэтч так вжился в образ и проникся любовью к своему персонажу — легендарному математику Алану Тьюрингу, что у актера случился приступ истерики. Он признался, что в какой-то момент просто не мог перестать плакать, думая о трагической судьбе Алана. Как известно, Тьюринг был обвинен в непристойном поведении и подвергнут принудительному лечению, после чего ученый покончил жизнь самоубийством.

14. Оно-2

Режиссер «Оно-2» не знал, что исполнитель роли клоуна Пеннивайза Билл Скарсгард на самом деле может двигать глазами в разных направлениях одновременно. Перед съемками режиссер уточнил у Билли, с помощью какой технологии был достигнут этот эффект в первом фильме. Тогда актер, будучи уже в гриме и костюме ответил: «О, вы это имеете в виду?» — и начал вращать глазами, чем довольно сильно напугал некоторых коллег.

15. Три билборда на границе Эббинга, Миссури

Не все зрители обратили на это внимание, но ярко-красный цвет присутствует на протяжении всего фильма: в декорациях, деталях костюмов и интерьера, в освещении. Это сделано для того, чтобы постоянно напоминать о сообщении главной героини, которое она написала на 3 билбордах красного цвета.

16. Зеленая книга

Изначально Вигго Мортенсен не хотел играть Тони Болтуна: он считал, что датчанин не сможет правдоподобно изобразить итальянца. После уговоров актер согласился, но для роли ему потребовалось набрать вес. Когда журналисты спросили его, что он для этого сделал, Вигго ответил, что сидел на итальянской «диете»: ел много пиццы, макарон и десертов и никогда не отказывался от второй или третьей порции.

17. Ла-Ла Ленд

В одной из самых знаменитых сцен, где Миа танцует с Себастианом в лучах закатного солнца, героиня Эммы Стоун одета в ярко-желтое платье, которое стало одной из визитных карточек фильма. На создание этого образа художника по костюмам вдохновила сама Эмма, когда появилась на премьере фильма «Новый Человек-паук» в 2014 году в желтом платье.

18. Kingsman. Секретная служба

В фильме есть сцена неожиданного потопа в закрытом помещении — по сюжету это было одно из испытаний для учащихся шпионской академии. По словам режиссера картины, съемки этой сцены, действие которой частично происходило под водой, оказались едва ли не самыми трудными в его карьере: «Снимать кино под водой — это абсолютный кошмар, а уж если у тебя при этом 10 актеров в кадре, это и вовсе чистейший идиотизм». Причем в первый же день съемок едва не случилась трагедия: из-за ошибки компьютера все декорации вместе с группой полностью погрузились в воду. И актеры не играли ужас, они на самом деле чуть не утонули.

Вам нравится узнавать «закулисные» подробности фильмов или вы считаете, что так теряется магия кино?