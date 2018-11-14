17 звезд, которых зовут совсем по-другому (Вы хорошо знаете Фаруха Булсару)

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Некоторые знаменитости предпочитают брать псевдонимы или же просто сокращать свои длинные имена для благозвучности, как это сделал Том Круз. Чаще всего звезды используют для этой цели детские прозвища, имена или фамилии своих кумиров, а иногда в дело вмешивается его величество случай, как это произошло со Стиви Уандером, Леди Гагой и Дитой фон Тиз.

Редакция AdMe.ru подготовила специальную подборку, в которой собрала самых знаменитых носителей псевдонимов. Можем предположить, что о некоторых из них вы даже и не догадывались.

Стиви Уандер — Стивленд Хардэуэй Моррис (Stevland Hardaway Morris)

Когда 11-летний Стивленд Хардэуэй Моррис проходил прослушивание у генерального директора звукозаписывающей компании Берри Корди, тот воскликнул, что мальчик — настоящее чудо, и посоветовал ему взять этот псевдоним (в переводе с английского wonder — «чудо»).

Лана Дель Рей — Элизабет Вулридж Грант (Elizabeth Woolridge Grant)

До того как стать Ланой Дель Рей, певица выступала под своим сокращенным именем Лиззи Грант и была известна под псевдонимом Sparkle Jump Rope Queen. Свое нынешнее сценическое имя Элизабет Вулридж Грант придумала во время одной из поездок в Майами, вдохновленная испанской речью своих кубинских друзей.

Леди Гага — Стефани Джоанн Анджелина Джерманотта (Stefani Joanne Angelina Germanotta)

Свой псевдоним Стефани Джоанн Анджелина Джерманотта получила в самом начале карьеры, когда начала работать с музыкальным продюсером Робом Фьюзари (2006 г.). Тот в шутку назвал ее Леди Гага, когда певица оригинально спародировала манеру исполнения Фредди Меркьюри песни Radio Ga-Ga.

Николас Кейдж — Николас Ким Коппола (Nicholas Kim Coppola)

Николас Кейдж решил взять псевдоним для того, чтобы его не отождествляли со знаменитым дядей, режиссером Фрэнсисом Фордом Копполой. Ну а вдохновился актер героем комиксов Marvel Люком Кейджем.

Том Круз — Томас Круз Мэпотер IV (Thomas Cruise Mapother IV)

Томас Круз Мэпотер IV, известный широкой публике как Том Круз, родился в семье инженера Томаса Круза Мэпотера III и актрисы Мэри Ли Пфайффер. Свое имя он решил сократить, посчитав, что полное будет звучать в актерской среде довольно нелепо.

Жан-Клод Ван Дамм — Жан-Клод Камиль Франсуа Ван Варенберг (Jean-Claude Camille François Van Varenberg)

Выговаривать настоящее имя актера бельгийского (фламандского) происхождения американским зрителям было довольно проблематично. Тогда Жан-Клод Камиль Франсуа Ван Варенберг решил взять себе псевдоним и назвался именем своего умершего друга.

Микки Рурк — Филип Андре Рурк — младший (Philip Andre Rourke Jr.)

Микки Рурк родился в семье с французскими и ирландскими корнями. Его отец Филипп Андре Рурк — старший был страстным поклонником бейсболиста Микки Мэнтла и иногда называл своего сына именем этого спортсмена. Позднее актер настолько привык к тому, что его называют Микки, что решил закрепить это имя за собой.

Фредди Меркьюри — Фарух Булсара (Farrokh Bulsara)

Имя Фарух в переводе означает «счастливый», «прекрасный», а фамилия — Булсара — была дана мальчику в честь городка, располагавшегося неподалеку от Бомбея. Называть себя Фредди он начал еще в школьные годы, а вот в 1972 году придумал фамилию Меркьюри в честь покровительствующей ему планеты Меркурий.

Дита фон Тиз — Хизер Рене Свит (Heather Renée Sweet)

В 1991 году танцовщица Хизер Рене Свит взяла себе имя Дита в честь популярной немецкой актрисы 1920-х годов Диты Парло. А вот фамилия фон Тиз появилась в конце 1990-х. Playboy запросил у нее полное имя, танцовщица тотчас же наугад открыла телефонный справочник и выбрала фамилию фон Триз. Однако редакторы допустили ошибку и опубликовали ее фото под именем Дита фон Тиз. Так и родился псевдоним звезды бурлеска.

Софи Лорен — София Виллани Шиколоне (Sofia Villani Scicolone)

Сначала итальянская актриса взяла себе псевдоним София Лазарро. В начале 1950-х по настоянию супруга Карло Понти сменила его на Лорен, созвучное с фамилией популярной тогда шведской актрисы Марты Торен.

Жан Рено — Хуан Морено-и-Эррера Хименес (Juan Moreno y Herrera Jiménez)

Французский актер испанского происхождения родился в марокканской Касабланке. В 1960 году семья переехала во Францию, где впоследствии Хуан Морено-и-Эррера Хименес видоизменил имя Хуан на французский манер и взял родовую фамилию Морено, убрав из нее две первые буквы.

Вайнона Райдер — Уинона Лора Горовиц (Winona Laura Horowitz)

Американская актриса Вайнона Райдер родилась в семье Синтии Палмер и Майкла Горовица, который имел еврейские корни. На самом деле имя актрисы звучит как Уинона (или Винона), а свою сценическую фамилию она взяла в честь Митча Райдера, любимого певца своего отца.

Халк Хоган — Терри Джин Боллеа (Terry Gene Bollea)

Имя Халк закрепилось за Терри Джином Боллеа в 1978 году, когда он принимал участие в одном ток-шоу и сидел рядом с актером сериала «Невероятный Халк», бодибилдером Луи Ферриньо, причем выглядел намного крупнее его. Ну а фамилию Хоган придумал промоутер бодибилдера Винсент Джей Макмэн.

Вин Дизель — Марк Синклер (Mark Sinclair)

Уже в 17 лет Марк Синклер был довольно крупным парнем. Его физическая форма позволила ему устроиться вышибалой в манхэттенский клуб «Туннель». Тогда же он придумал себе лаконичный псевдоним Вин Дизель и стал брить голову.

Вупи Голдберг — Кэрин Элейн Джонсон (Caryn Elaine Johnson)

Свое прозвище, Вупи, Кэрин Элейн Джонсон получила еще в детстве, тогда ее дразнили whoopee cushion (в переводе — «подушка-пердушка»). Ну а фамилию Голдберг она взяла по рекомендации своей матери.

Бен Кингсли — Кришна Пандит Бханджи (Krishna Pandit Bhanji)

Актер индийско-еврейского происхождения взял себе псевдоним в конце 1970-х, опасаясь того, что его довольно экзотическое настоящее имя будет мешать построению успешной карьеры. В молодости его отец Рахимтулла Харджи Бханджи носил прозвища Бенжи и King Gloves; сократив их, актер получил благозвучное европейское Бен Кингсли.

Майли Рэй Сайрус — Дестини Хоуп Сайрус (Destiny Hope Cyrus)

С детства Дестини Хоуп Сайрус была улыбчивой девочкой, поэтому ее прозвали Майли (производное от Smiley — «улыбчивая»). Второе имя, Рэй, она решила позаимствовать у своего дедушки — крупного политика Рональда Рэя Сайруса.