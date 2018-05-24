17 фотографий о том, что творится по ту сторону экрана

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У фильмов есть какая-то особенная магия, из-за которой хочется хоть одним глазком увидеть, что происходит по ту сторону экрана. Сегодня мы представляем вашему вниманию крутые фотографии со съемок фильмов, которые удивят даже киноманов. Например, снимок Дэниела Рэдклиффа, разгуливающего по улице в смешных тапочках, трусах и с пистолетами в руках, или фото Джона Траволты на площадке своего нового фильма, в котором актера будет точно не узнать. В статье вас ждет еще много других интересностей.

AdMe.ru собрал 17 снимков со съемок фильмов, которые перенесут вас по другую сторону экрана. Запасайтесь попкорном, потому что магия кино начинает действовать прямо сейчас.

«Говорю тебе, Рон, эти штуки намного лучше волшебных палочек», — Дэниел Рэдклифф на съемках фильма «Пушки Акимбо» (выйдет в прокат в 2019 году)

Самый-самый первый дубль фильма «Форрест Гамп»

У Сильвестра Сталлоне до сих пор живут черепахи со съемок фильма «Рокки». Им 44 года, и недавно они снова снялись вместе с актером, теперь в фильме «Крид-2» (премьера — 21 ноября 2018 года)

Марк Хэмилл примерил халат Кэрри Фишер в перерыве между съемками «Звездных войн»

В Нарнии время для обеда

Черепашки-ниндзя немного устали

«Бешеные псы» Квентина Тарантино

Джейк Джилленхол позирует с героем из «Донни Дарко»

Джим Керри и Кейт Уинслет на съемках фильма «Вечное сияние чистого разума»

Когда не успел дочитать сценарий. Бенедикт Камбербэтч в перерывах между съемками фильма «Мстители: Война бесконечности»

«Оно» решило перекурить

Взрослый и маленький Шелдон в сериале «Детство Шелдона»

Джона Траволту просто не узнать на кадрах со съемок фильма «Лось» (премьера запланирована на 2018 год)

Очаровательные Гэри Олдмен и Натали Портман на съемках «Леона»

Если кто-то интересовался, как снимались культовые «Челюсти», то вот так

Ничего особенного, просто Том Круз забрался на вершину небоскреба Бурдж-Халифа в Дубае. Видимо, так актер отдыхал в перерывах между съемками фильма «Миссия невыполнима: Протокол „Фантом“»

Зои Салдана и ее киношная мини-копия решают, кто теперь займет место Гаморы, «Мстители: Война бесконечности»