16 эксклюзивных фото со съемок «Игры престолов», которыми поделились герои сериала
14 апреля наконец произошло событие, которого трепетно ждал весь мир в течение 2 лет: вышла 1-я серия заключительного сезона сериала «Игра престолов». Градус сумасшедшей любви к этой телеистории неприлично высок. Только в день премьеры на платформах HBO эпизод посмотрели более 17 млн человек. А в преддверии даты икс актеры сериала поделились в соцсетях кадрами со съемок, чтобы еще больше разжечь аппетит фанатов.
AdMe.ru проштудировал инстаграм звезд «Игры престолов» и решил показать вам самые интересные фото с любимыми героями.
1. Дейенерис Таргариен и «ее малыш» Дрогон
2. Серсея и септа Юнелла на самом деле подруги. Правда, только за кадром
3. Как, впрочем, Сандор Клиган и Гора
4. Яра Грейджой и ее сапоги, полные воды
5. Кропотливая подготовка к Позорному шествию
6. Жизнерадостное фото Короля Ночи
7. И суровый снимок Тормунда (автор — Джон Сноу)
8. Санса Старк подустала от всех перипетий и прикорнула прямо на площадке
9. Джейме Ланнистер тоже восстанавливается как может
10. Джон Сноу, кажется, не узнает самого себя в гриме
11. А королева Дейенерис и ее подданные всегда бодры и веселы
12. Теон Грейджой поделился с нами «магическим моментом телеистории»
13. Элмо из «Улицы Сезам» приходил примирить Серсею и Тириона
14. Бриенна Тарт призналась в любви Подрику Пейну и уверила, что будет скучать
15. А кхал Дрого сказал, что гордится всеми друзьями, которые подарила ему эта киносага
16. И напоследок — общее фото наших любимцев
Фото на превью iamlenaheadey / instagram