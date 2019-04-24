16 эксклюзивных фото со съемок «Игры престолов», которыми поделились герои сериала

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14 апреля наконец произошло событие, которого трепетно ждал весь мир в течение 2 лет: вышла 1-я серия заключительного сезона сериала «Игра престолов». Градус сумасшедшей любви к этой телеистории неприлично высок. Только в день премьеры на платформах HBO эпизод посмотрели более 17 млн человек. А в преддверии даты икс актеры сериала поделились в соцсетях кадрами со съемок, чтобы еще больше разжечь аппетит фанатов.

AdMe.ru проштудировал инстаграм звезд «Игры престолов» и решил показать вам самые интересные фото с любимыми героями.

1. Дейенерис Таргариен и «ее малыш» Дрогон

2. Серсея и септа Юнелла на самом деле подруги. Правда, только за кадром

3. Как, впрочем, Сандор Клиган и Гора

4. Яра Грейджой и ее сапоги, полные воды

5. Кропотливая подготовка к Позорному шествию

6. Жизнерадостное фото Короля Ночи

7. И суровый снимок Тормунда (автор — Джон Сноу)

8. Санса Старк подустала от всех перипетий и прикорнула прямо на площадке

9. Джейме Ланнистер тоже восстанавливается как может

10. Джон Сноу, кажется, не узнает самого себя в гриме

11. А королева Дейенерис и ее подданные всегда бодры и веселы

12. Теон Грейджой поделился с нами «магическим моментом телеистории»

13. Элмо из «Улицы Сезам» приходил примирить Серсею и Тириона

14. Бриенна Тарт призналась в любви Подрику Пейну и уверила, что будет скучать

15. А кхал Дрого сказал, что гордится всеми друзьями, которые подарила ему эта киносага

16. И напоследок — общее фото наших любимцев