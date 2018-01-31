15 поступков в кино, которые доказывают, что некоторые готовы на все ради «Оскара»

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Иногда актерам и режиссерам ради фильма приходится совершать непостижимые поступки. Если нужно, то они будут присутствовать на операции по пересадке сердца, обольют свою одежду кислотой или сядут на изнуряющую диету. Гарантий, что эти жертвы будут оправданы, нет. Но чаще всего создатели фильма не останавливаются ни перед чем.

AdMe.ru выбрал фильмы, съемки которых не прошли без курьезов и происшествий. А актеры и режиссеры запомнят работу над ними надолго.

1. Наркоз

Для того чтобы точно представлять, через что им предстоит пройти, вся съемочная группа вместе с актерами решила воочию понаблюдать за реальной пересадкой сердца.

2. Перерыв на бездумье

Когда снимали фильм «Перерыв на бездумье», Ричард Гир так правдоподобно вжился в роль бездомного, что проходящий мимо турист поделился с ним куском пиццы. О том, что попрошайкой был знаменитый актер, сердобольный турист узнал позже из статьи об этом фильме в New York Post.

3. Игра престолов

Актеров сериала «Игра престолов» в роли Пипа и Гренна буквально тошнило от каши премерзкого вида, которую им необходимо было съесть во время обеденной сцены в Черном замке.

4. Стражи Галактики

Крису Прэтту, сыгравшему главного персонажа «Стражей Галактики», пришлось хорошенько попотеть и поработать над формой, чтобы получить роль. Актер сбросил 27 кг. А когда увидел себя со стороны в фильме, то понял, что все это было не зря.

5. Гравитация

Режиссеру фильма «Гравитация» Альфонсо Куарону очень хотелось передать космический свет. Поэтому бедняжке Сандре Буллок пришлось по 10 часов проводить в лайтбоксе, а наушники были единственным средством общения со съемочной группой.

6. Джобс: Империя соблазна

Иногда актеры готовы на все ради роли и могут всерьез навредить себе. Например, Эштон Кутчер, когда получил роль Стива Джобса, сел на жесткую диету известного предпринимателя. И то, что рак поджелудочной железы стал причиной смерти создателя Apple, не остановило Кутчера. Все закончилось тем, что актер попал в больницу с болями в животе и «Оскара» так и не получил.

7. Истина

В фильме «Истина» Брижит Бардо нужно было сыграть очень простую сцену, где ее героиня крепко спит. Но режиссер Анри-Жорж Клузо решил, что делала она это неправдоподобно, и дал актрисе вместо аспирина от головной боли лошадиную дозу снотворного. Нужный дубль был снят великолепно, но актриса никак не просыпалась. Только в больнице, после того как ей промыли желудок, она пришла в себя.

8. Интерстеллар

Кристофер Нолан вырастил для съемок «Интерстеллара» 500 акров кукурузных полей. Перед этим за советом он обратился к Заку Снайдеру, у которого был подобный опыт для съемок картины «Человек из стали». Когда съемки фильма завершились, урожай собрали и выгодно продали.

9. Восхождение Юпитер

Порой ради роли в кино приходится терпеть различные неудобства. Так, Ченнинг Татум носил специальный загубник, который менял форму нижней челюсти. Из-за этой штуковины актеру было трудно говорить и закрывать рот.

10. Терминатор

Бесстрашному Арнольду Шварценеггеру было не до шуток, когда во время съемок «Терминатора» его куртку намеренно обрызгали кислотой, чтобы создать эффект дыма. Сначала актер нервничал, но затем согласился. А знаменитую сцену, где он говорит «I’ll be back», получилось снять только с 9-го дубля.

11. Троя

Перед работой в фильме «Троя» Брэд Питт потянул ахиллесово сухожилие. А во время съемок актеру пришлось забыть о сигаретах. Также Питт проиграл $ 750 в пари Эрику Бане (Гектор). Его суть заключалась в том, что после сцены боя (без дублеров) между Ахиллесом и Гектором актеры должны были заплатить по $ 50 и $ 100 за легкие и серьезные удары друг другу.

12. Титаник

Глории Стюарт, актрисе, сыгравшей пожилую 101-летнюю Розу, было только 86 лет на момент съемок фильма. По ее словам, было очень неприятно накладывать грим, чтобы выглядеть еще старше.

13. Пятый элемент

Уникальный язык, на котором разговаривает главная героиня Лилу, придумал режиссер фильма Люк Бессон. Милла Йовович также импровизировала. Когда работа над фильмом подошла к концу, они оба болтали на этом выдуманном языке, от чего вся съемочная группа была в диком восторге.

14. Отряд самоубийц

По совету режиссера, чтобы получше войти в образ для фильма «Отряд самоубийц», Кара Делевинь отправилась ночью в лес, разделась и выла на луну. Интересно, а как другие актеры вживаются в свои роли?

15. Алиса в Стране чудес

По сюжету, Алиса растет от 6 до 20 футов. Спецэффектов в фильме использовали мало. Поэтому иногда Миа Васиковска (Алиса) становилась на ходули, чтобы превзойти остальных ростом.

Может быть, вы знаете, на какие еще жертвы пришлось пойти ради создания наших любимых фильмов? Делитесь в комментариях к статье.