15 неудачных дублей, которые каким-то образом попали в наши любимые фильмы

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На съемках фильмов далеко не всегда все идет по плану. Многие актеры любят импровизировать и отходить от сценария, добавляя в эпизод еще больше драматизма или юмора, чем нередко ставят своих коллег в неловкое положение. Часто именно эти непрописанные сцены и реплики попадают в финальный монтаж. Но бывают инциденты, которые происходят на съемках совершенно случайно, например из-за неуклюжести или забывчивости актера.

Мы в AdMe.ru решили выяснить, каких дублей не должно было быть в фильме, но они там все же оказались.

Снайпер

С новорожденными «актерами» на съемках то и дело возникают проблемы, поэтому вместо грудничков часто используют кукол. Большинство режиссеров прибегают к аниматорным младенцам, умеющим шевелить конечностями, но создатели фильма «Снайпер» почему-то остановили свой выбор на обычной кукле. В сцене, где герой Брэдли Купера забирает от Тайи новорожденную дочь и укачивает ее на руках, актеру пришлось «оживлять» ребенка, шевеля собственными пальцами. Получилось это очень уж заметно, однако дубль не пересняли. В итоге сцена с ребенком породила массу шуток и пародий в сети.

Форсаж-6

Когда Хоббс появляется на барбекю, Роман в шутку говорит: «Миа, прячь детское масло». На что герой Дуэйна Джонсона отвечает: «А ты спрячь свой огромный лоб». Этой реплики не было в сценарии, поэтому актер Крис Бриджес буквально прыснул, расплескав свой напиток, а Тайриз Гибсон даже немного растерялся. Все это выглядело так забавно, что неудачный дубль решили оставить в фильме.

Стражи Галактики

На самом деле Крис Прэтт случайно уронил сферу с Камнем Бесконечности, но при этом остался в образе. Создатели фильма посчитали, что сцена выглядит очень натурально, словно была прописана в сценарии, и вполне соответствует характеру Звездного Лорда.

Образцовый самец

В сцене на кладбище, когда персонаж Дэвида Духовны рассказывает о том, что индустрия моды стоит за всеми громкими политическими убийствами последних 100 лет, герой Бена Стиллера спрашивает: «Почему мужчины-модели?» Превит ему объясняет, после чего Зуландер снова недоумевает: «Но почему мужчины-модели?» Оказывается, Бен Стиллер попросту забыл свою следующую реплику и поэтому повторил предыдущую. Духовны пришлось сымпровизировать: «Ты шутишь? Я только что объяснил тебе это», а дубль все-таки вошел в фильм.

Новый Человек-паук: Высокое напряжение

Когда Человек-паук уходит, «привязав» Гвен паутиной к машине, она окликает его на людях реальным именем, тем самым выдавая его личность. Этого не было в сценарии, актриса Эмма Стоун просто оговорилась, поэтому машинально зажала рот рукой.

Бегущий по лезвию

Сцена, в которой героиня Дэрил Ханны в панике убегает, поскальзывается и разбивает локтем окно фургона, может показаться спланированной, но на самом деле это был несчастный случай. Актриса случайно поскользнулась и позже даже была доставлена в больницу с переломом локтя.

Властелин колец: Две крепости

В сцене, где Эовин смотрит в даль, можно заметить, как флаг срывается с шеста и улетает. Эпизод не был запланированным, но получился до того метафоричным и так хорошо вписался в сюжет, что его решили не переснимать.

Во время съемок сцены у костра Вигго Мортенсен должен был пнуть ногой тяжелый шлем орка. Актер ударил по шлему так сильно, что сломал себе пальцы на ноге и закричал от боли. Эпизод получился очень пронзительным, а режиссер Питер Джексон был так впечатлен тем, что Мортенсен продолжал играть, несмотря на серьезную травму, что включил в фильм именно этот дубль.

Вам письмо

Когда Джо выходит из книжного магазина, держа в руках воздушные шарики и золотую рыбку в пакете, один из шариков случайно застревает в дверях. Этого не было в сценарии, как и реплики, которую Том Хэнкс сказал после конфуза: «Хорошо, что это была не рыбка!» Съемки хоть и пошли не по плану, но дубль получился забавным, в итоге он и вошел в фильм.

Быть Джоном Малковичем

Сцены, в которой парень из проезжающей мимо машины бросает в голову главного героя пивную банку, не было в сценарии. Один из актеров массовки напился и позволил себе лишнего, поэтому и реакция у Малковича была самая что ни на есть натуральная. Эпизод настолько понравился режиссеру Спайку Джонзу, что он оставил его в фильме.

Пассажиры

Когда главные герои должны были поцеловаться после прогулки в открытом космосе, Дженнифер Лоуренс и Крис Прэтт стукнулись скафандрами и не по сценарию рассмеялись, убив романтику момента.

На север через северо-запад

В сцене, когда Ева Кендолл стреляет в Торнхилла в кафе, видно, как мальчик на заднем плане затыкает уши пальцами еще до того, как прозвучал выстрел. При монтаже неудачный дубль, по всей видимости, проглядели, и он попал в окончательный вариант фильма.

Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега

В сцене, где Инди угрожает взорвать ковчег, можно заметить, как Беллоку (Пол Фриман) в рот заползла муха. Секундой позже она вылетела обратно, поэтому дубль не стали переснимать, но зритель этого уже не увидел, из-за чего многие посчитали, что актер проглотил насекомое.

Миссис Даутфайр

После того как герой Робина Уильямса «упал» лицом в торт, крем с его подбородка соскользнул в чашку. Этого не было в сценарии, но актер быстро сориентировался и обыграл конфуз, сказав: «А вот и сливки с сахаром», поэтому дубль решено было оставить.

Назад в будущее — 3

В финальном эпизоде фильма можно заметить, как младший сын Дока показывает странный жест, который многие даже сочли непристойным. Но, вероятнее всего, юный актер просто пытался дать понять режиссеру или другим членам съемочной группы, что ему нужно в туалет. Во время монтажа эту сцену, судя по всему, не заметили, но от внимательного зрителя ничего не утаишь.