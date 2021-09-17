15 кинолент, которые были признаны лучшими в истории. Здесь и не поспоришь

Мир кино пополняется новыми работами с огромной скоростью, и выбрать фильм для просмотра становится все труднее. А некоторые обзоры выглядят субъективными. Благо есть надежные ресурсы, которые публикуют рейтинги, основанные на мнении зрителей, критиков и ведущих СМИ. Например, авторитетный киносайт Rotten Tomatoes.

Мы в AdMe.ru решили пройтись по 15 верхним строчкам в рейтинге лучших в истории кино фильмов по версии Rotten Tomatoes. Уверены, эти картины точно стоят того, чтобы их посмотреть.

15. Прочь (2017)

Детективный хоррор рассказывает историю знакомства фотографа Криса с родителями его девушки Роуз. Казалось бы, что может пойти не по плану? Но вся сюжетная линия доказывает, что произойти могут даже самые немыслимые вещи. Фильм получил 4 номинации на «Оскар» и одну статуэтку за лучший сценарий. Основная съемка картины заняла 23 дня.

14. Черный клановец (2018)

В основу сюжета легла одноименная книга Рона Сталворта. Действие картины разворачивается в Америке конца 70-х годов. Обычный полицейский Рон вместе со своим напарником Флипом внедряются в ряды тайного сообщества, чтобы помешать его планам. Фильм получил множество наград. Создателям картины в 2019 году вручили «Оскар» за лучший адаптированный сценарий, а также Гран-при жюри Каннского кинофестиваля. «Черный клановец» даже был удостоен 6-минутных зрительских оваций на фестивале в Каннах.

13. Миссия невыполнима: Последствия (2018)

Лента является 6-й частью франшизы о тайных агентах. Главному герою в исполнении Тома Круза вновь предстоит спасти мир от череды катастроф. Ему необходимо выяснить планы вражеской группировки и помешать их осуществить прежде, чем будет нанесен удар. В 2019 году картина получила премию «Сатурн» как лучший приключенческий фильм или боевик. Кстати, Том Круз тщательно готовился к съемкам, чтобы выполнять все трюки без помощи каскадеров.

12. Леди Бёрд (2017)

Сильная драма о взрослении, сложности выбора и поиске себя. В центре картины — девушка, которая просит называть себя Леди Бёрд. Главная героиня находится на пороге нового жизненного этапа — поступления в колледж, с которым связаны переезд в другой город и разлука с семьей. Лента получила 2 «Золотых глобуса» в категориях «Лучший фильм (комедия или мюзикл)» и «Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)». Сценарий переписывали несколько раз, ведь изначально он состоял из 350 страниц (а это как минимум 5 часов экранного времени).

11. История игрушек — 4 (2019)

Финальная часть приключенческой франшизы с уже полюбившимися героями. Энди отдал свои игрушки девочке по имени Бонни, а она из различных отходов смастерила новую куклу — Вилкинса. Только созданный персонаж вовсе не понимает, как вести себя с девчонкой. Работа заслужила «Оскар» в номинации «Лучший анимационный фильм» в 2020 году, а также была удостоена премии «Сатурн».

10. Мы (2019)

Приехав на выходные в другой город, простая семья сталкивается с необъяснимым явлением. Каждому члену семьи встречается его двойник, который настроен очень недружелюбно, и это еще мягко сказано. Предугадать развитие событий неподготовленному зрителю будет очень сложно. Съемки картины длились около двух месяцев, а фильм стал самым кассовым хоррором в истории кино (за одни выходные проката он собрал более $ 70 млн). За свою работу Джордан Пил был удостоен премии «Сатурн» в номинации «Лучший режиссер». И это неудивительно, ведь Пила по праву можно назвать королем современных ужасов.

9. Достать ножи (2019)

Картина со звездным составом актеров: Дэниел Крейг, Ана де Армас, Крис Эванс, Джейми Ли Кертис. Закрученный детективный сюжет заставляет зрителя ломать голову и сомневаться в собственных версиях происходящего на протяжении всего фильма. Частный детектив приехал распутывать загадочное дело, связанное с разделом имущества одного богатого человека. Но семья покойного хранит слишком много темных тайн. Фильм получил хорошие отзывы кинокритиков, был номинирован на 7 премий «Сатурн» и премию Национального совета кинокритиков США за лучший актерский ансамбль.

8. Касабланка (1942)

Романтическая мелодрама, действие которой разворачивается во время войны. Фильм о чести, достоинстве и, конечно же, любви. Главный герой оказывается перед нелегким выбором: поступить согласно собственным принципам или спасти любовь всей своей жизни. Лента получила 3 «Оскара» в номинациях «Лучший фильм», «Лучший режиссер» и «Лучший сценарий». Успех к картине пришел не сразу, но сейчас это один из самых знаменитых фильмов в истории кинематографа. В начале 2000-х Мадонна даже предлагала разным кинокомпаниям снять ремейк с ней в главной роли, однако так и не получила согласия.

7. Мстители: Финал (2019)

Крутой финал супергеройской франшизы, где добро снова побеждает зло. Здесь Тор, Железный Человек, Черная Вдова и другие персонажи собрались вместе, чтобы противостоять главному врагу — могущественному титану Таносу. Картина получила восторженные отзывы поклонников вселенной Marvel. Фильм был номинирован в 8 категориях и завоевал 6 наград «Сатурн», а также премию Гильдии актеров за лучший каскадерский состав. Лента считается одной из самых кассовых в истории кино, уступая только «Аватару». За первые 5 дней проката кассовые сборы составили более $ 1 млрд.

6. Паразиты (2019)

Южнокорейская драма, которая просто ворвалась в мир киноиндустрии. Сюжет разворачивается вокруг одной семьи, которая существует на грани бедности. Младший сын по счастливой случайности устраивается работать репетитором в богатый дом. И у него сразу рождается план, как трудоустроить туда своих родственников. Фильм получил 4 «Оскара», «Золотой глобус», 4 премии «Сатурн» — эту картину точно можно считать одной из самых титулованных. Лента даже стала первой южнокорейской работой, которая была удостоена «Золотой пальмовой ветви» Каннского кинофестиваля.

5. Волшебник страны Оз (1939)

Именно этот мюзикл считается самой успешной экранизацией произведения Лаймена Фрэнка Баума. Не зря у него 3 номинации на «Оскар» и 2 победы в категориях «Лучшая песня» и «Лучший оригинальный саундтрек». А композиция под названием «Где-то над радугой» заняла 1-е место по версии Американского института кино в 2004 году в списке 100 величайших песен в американских фильмах.

4. Гражданин Кейн (1941)

Действие разворачивается вокруг гибели известного медиамагната Чарльза Кейна. Весь фильм строится на флешбэках: ярких картинах из прошлого главного героя, которые дают ответы на многие вопросы. Например, почему из журналиста, который хотел рассказывать людям правду, он превратился в жадного и самолюбивого эгоиста. Лента получила положительные отзывы критиков, но провалилась в прокате. Уильям Хёрст (прототип Кейна) строго запретил упоминать картину в любых из своих газет. А в 40-е годы газеты были чуть ли не единственным источником рекламы. При этом кино все же получило 8 номинаций на «Оскар» и одну статуэтку — за лучший оригинальный сценарий.

3. Черная Пантера (2018)

Тройку лидеров рейтинга открывает фантастический боевик режиссера Райана Куглера. В основе сюжета лежит история уникального металла, который способен поглощать вибрацию. За ним охотились на протяжении многих лет. И сейчас Т’Чалла, молодой принц Ваканды, должен встать на защиту своего народа и не позволить врагам украсть металл. Картина заработала 3 статуэтки «Оскар», 5 премий «Сатурн», 2 премии Гильдии актеров и множество других наград. Для киноленты было создано более 1 000 костюмов, а за каждым из героев был закреплен свой цвет.

2. Новые времена (1936)

Немая трагикомедия Чарли Чаплина рассказывает о бездушной эпохе машин, борьбе человека с системой и бесконечном поиске счастья. Главный герой постоянно попадает в нелепые ситуации. Порой ему удается выйти сухим из воды, но чаще всего приходится нести наказание. Со временем у него появляется напарница, и уже вместе они пытаются выжить в очень непростой период истории. В одной из заключительных сцен главный персонаж впервые обрел и потерял голос. Это ознаменовало окончание эпохи немого кино. Кинолента признана одним из лучших творений Чаплина, и в 1989 году была отобрана для сохранения в Национальном реестре фильмов США.

1. Это случилось однажды ночью (1934)

Романтическая драма о выборе, борьбе и неожиданных подарках судьбы. Элли — молодая дочь миллионера, которая наперекор воле отца хочет выйти замуж за своего возлюбленного. Она сбегает из дома и направляется в Нью-Йорк, а по пути знакомится с репортером по имени Питер. Вместе они придумывают план, как помочь друг другу. Но однажды ночью все идет наперекосяк. Лента получила 5 премий «Оскар» и считается культовым фильмом, который оказал влияние даже на жизнь обычных людей. В одной из сцен Питер снимает рубашку, и под ней не оказывается майки. Это произвело огромное впечатление на зрителей: спрос на майки сразу упал, потому что они тут же вышли из моды.