15 фильмов из Скандинавии, которые не отпускают до последнего кадра

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Фильмы, снятые в скандинавских странах, легко отличить от всех остальных с первых кадров. Неискушенному зрителю они могут показаться слишком тягучими и малоэмоциональными, но в этом и кроется секрет картин, выпущенных в Норвегии, Дании или Швеции: они заставляют пристально всматриваться в экран, чтобы не пропустить ни единого кадра. Здесь часто создают то, что называют авторским кинематографом, однако особая атмосфера «северных» лент делает их столь же захватывающими, как и голливудские блокбастеры.

Мы в AdMe.ru уверены, что самобытные скандинавские фильмы заслуживают внимания зрителей во всем мире.

Девушка-король (The Girl King), 2015

Швеция, XVII век. После кончины короля Густава II трон занимает его 18-летняя дочь Кристина. Властная и своевольная, с твердым нравом и неуемной жаждой знаний, она тут же вступает в конфликт с Королевским советом, который хотел начать маленькую победоносную войну. Вопреки ему новая властительница Швеции решает потратить средства на строительство библиотеки в Стокгольме, а потом заявляет, что не хочет выходить замуж и рожать детей. Рейтинг IMDb — 5,9

Пока мы живем (Mens vi lever), 2017

Кристиан, несколько лет назад покинувший родной город Хельсингёр после автомобильной аварии, узнает, что его отчим смертельно болен. В течение всех лет, проведенных вдали от дома, молодой человек не общался ни с кем из своих родных, поскольку они винили его в развале семьи. Он с неохотой возвращается на родину и встречает свою бывшую девушку Трину, которая воспитывает их общего ребенка. Скоро Кристиан узнает, что приемный отец соврал о своей болезни, чтобы заставить сына вернуться домой. Рейтинг IMDb — 7,0

Жена художника (Marie Krøyer), 2012

Биографическая драма о художнице Мари Трипке, которая вышла замуж за известного живописца Педера Крёйера. Ее называли одной из самых красивых женщин Европы, а за его работами выстраивались очереди из богатых и знаменитых людей. Со стороны жизнь пары казалась идеальной: они воспитывали дочку Вибеке, были состоятельны и уважаемы. Но за закрытыми дверями семейного дома все было иначе. Педер страдал психическим расстройством, из-за которого за считаные секунды превращался в жестокого монстра. Но однажды Мари встречает композитора Хуго Альвена, влюбляется и решает уйти от мужа. Рейтинг IMDb — 6,3

Зимние братья (Vinterbrødre), 2017

Братья Эмиль и Йохан работают на добыче известняка в шахте, расположенной в суровом северном крае. Эмиль нелюдим, да и остальные шахтеры не стремятся принимать в свой круг замкнутого парня. Отчуждение превращается в настоящую ненависть, когда молодого человека обвиняют в том, что один из шахтеров отравился самогоном, который он гонит из украденных на фабрике химикатов. К тому же Эмиль тайно влюблен в Анну, но та отдает предпочтение Йохану, и он расценивает это как предательство единственного близкого человека. Рейтинг IMDb — 6,6

Ужасная женщина (En frygtelig kvinde), 2017

30-летний холостяк Расмус проводит свободное время за игрой в футбол и посиделками с друзьями. Однажды он встречает Мари, женщину утонченную и изысканную, и влюбляется в нее. Их история начинается так же, как и истории миллионов других влюбленных: молодые люди проводят много времени вместе, гуляют, разговаривают — словом, ведут себя как обычная пара. Но все меняется после семейного ужина в доме родителей Расмуса, на котором Мари проявляет себя не с лучшей стороны. Молодые люди начинают жить вместе, и мужчина понимает, что его возлюбленная — настоящий тиран и манипулятор. Рейтинг IMDb — 6,7

Скамейка (Bænken), 2000

Бывший государственный служащий Кай все свое время проводит сидя на скамейке с бутылкой пива, а единственное, что его занимает, — это поиск денег на очередную порцию алкоголя. Но однажды в многоквартирный дом, где живет Кай, въезжает женщина по имени Лив со своим сыном Йоханом. Мужчина понимает, что это его дочь, которую он бросил больше 20 лет назад. Он приглашает Лив на ужин, чтобы узнать, известно ли ей, кто он такой. Рейтинг IMDb — 7,6

Встреча выпускников (Återträffen), 2013

Анна Оделл, режиссер короткометражных кинолент, в школе была настоящим изгоем: одноклассники издевались над ней и унижали. С момента выпуска прошло 20 лет, и бывшие ученики планируют встречу, приуроченную к этой дате. Однако Анна не получает приглашения и решает снять фильм о том, что произошло бы, если бы ее все же позвали. И она намерена показать его каждому из своих обидчиков. Рейтинг IMDb — 6,9

Мы — лучшие! (Vi är bäst!), 2013

Стокгольм, 1982 год. Две школьницы Клара и Бобо, увлеченные панк-роком, решают создать собственную группу. Проблема только в том, что у них нет музыкальных инструментов. Девочки просят старшеклассницу Хедвиг, скромную и прилежную девушку, научить их играть на гитаре. В процессе общения они убеждают новую подругу отрезать волосы и сделать такую же стрижку в стиле панк, как и у них. Первая любовь, первый алкольный опыт и все, что присуще хорошей драме о взрослении, есть в этом фильме знаменитого шведского режиссера-феминиста Лукаса Мудиссона. Рейтинг IMDb — 7,2

Счастливчик Пер (Lykke-Per), 2018

Чтобы найти свое счастье, Петер уезжает из родного города в провинциальной Ютландии в Копенгаген. В столице он получает инженерное образование, находит друзей и возлюбленную. Однако сложное детство, проведенное в семье отца-священника, придерживающегося патриархальных взглядов, дает о себе знать. Пер, как он теперь себя называет, начинает узнавать в себе черты отца, которые проявляются все отчетливее. К тому же его возлюбленная — из еврейской семьи, что категорически не нравится его родителям. Рейтинг IMDb — 7,2

Дилер-2 (Pusher II), 2004

После выхода из тюрьмы Тонни приходит к своему отцу, главарю банды, промышляющей угоном и продажей краденых автомобилей, в надежде снова «вернуться в дело». Однако глава семейства не спешит принимать сына, поскольку тот считается умственно отсталым. Попутно Тонни узнает, что его бывшая любовница-наркоманка утверждает, будто родила от него ребенка. Не особо веря в свое отцовство, он начинает принимать участие в жизни предполагаемого сына, которому нет еще и года, и пытается обрести любовь и признание собственного родителя. Рейтинг IMDb — 7,4

Убийцы фазана (Fasandræbern), 2014

Второй фильм трилогии «Мистериум» продолжает рассказ о детективе Карле Мёрке, который стал знаменитым после успешных поисков таинственного маньяка. К нему обращается бывший полицейский с просьбой расследовать давнюю историю убийства его детей. Виновным в преступлении признали их сверстника, но детектив находит в деле несколько странностей: подростку дали всего 5 лет, а после выхода из тюрьмы молодой человек, выросший в бедной семье, вдруг разбогател. Следствие приводит Мёрка к группе выпускников престижного вуза, чьи развлечения сложно назвать безобидными. Рейтинг IMDb — 7,1

Слепая зона (Blindsone), 2018

Вернувшись домой после тренировки по гандболу, школьница Тея делает загадочную запись в своем дневнике и сразу после этого выпрыгивает из окна своей комнаты в квартире, расположенной на 4-м этаже. Ее увозят в больницу, где врачи пытаются спасти жизнь девочки. Туда же приезжает отец и мать Теи, Мари, которая в момент трагедии была в соседней комнате и укладывала спать младшего сына. Одна из медсестер узнает из карты пациентки, что Мари приходится той мачехой, а ее настоящая мать покончила с собой. Рейтинг IMDb — 7,4

Саамская кровь (Sameblod), 2016

Швеция, 1930-е годы. 14-летняя Элле-Мария, которая родилась в далекой Лапландии, попадает в шведскую школу, где становится объектом насмешек и издевательств со стороны одноклассников. Настороженно относятся к ней и учителя: они заставляют подростка на время обучения забыть о своих корнях и традициях. Но Элле-Мария не желает сдаваться — впрочем, влиться в новый коллектив и стать своей для сверстников девочке тоже хочется. Рейтинг IMDb — 7,3

Никчемные люди (Tjuvheder), 2015

Минна, которая теряет жилье из-за того, что ей нечем за него платить, решается на обман наркоторговцев и, похитив у них товар, убегает. Пытаясь спрятаться, она знакомится с Катей, чью дочь забрали органы опеки. Вдвоем они оказываются в бедном районе на окраине города среди таких же изгоев, как и они сами. Впервые за долгие годы подруги находят понимание и сочувствие, и жизнь начинает понемногу налаживаться. Однако те, кого обманула Минна, не собираются оставлять ее в покое. Женщине приходится начать настоящую войну. Правда, теперь у нее есть защита. Рейтинг IMDb — 7,3

Харадзюку (Harajuku), 2018

Вильде — 15-летняя девушка с голубыми волосами, чья единственная цель — уехать из серого и холодного Осло в город мечты Токио. Канун Рождества она проводит на вокзале, не желая возвращаться домой. Там ее находят работники социальной службы и сообщают, что с ее матерью произошел несчастный случай. Теперь Вильде должна как-то связаться со своим отцом, который бросил их с матерью 15 лет назад. В процессе знакомства и общения с вновь обретенным отцом девочка понимает, что в истории родителей все совсем не однозначно. Рейтинг IMDb — 7,1

А у вас есть любимый скандинавский фильм?