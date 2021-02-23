15 фактов о комедии «Бриллиантовая рука», при упоминании которой в голове сразу звучит «Не виноватая я!»
Искрометная комедия Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука» не зря считается классикой советского кино. И пусть многие зрители смотрели ее не один раз, знают все реплики и ситуации наизусть, они все равно продолжают с удовольствием смеяться над сценами и фразами из этого фильма.
Мы в AdMe.ru обожаем пересматривать советские комедии, а также читать о том, как создавались эти киношедевры. Ведь на съемочной площадке всегда творится что-то интересное и иногда неожиданные импровизации становятся любимыми эпизодами в фильмах.
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Ключевая идея сюжета — перевозка драгоценностей в гипсе — была подчерпнута сценаристами Яковом Костюковским и Морисом Слободским из прессы. Их вдохновила заметка о швейцарских контрабандистах. Так, в любимейшем советском фильме (его первоначальное название было «Контрабандист») появился скромный Семен Семенович, который не вывозил, а ввозил ценнности из-за границы.
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На роль Геши Козодоева, которого в результате блестяще сыграл Андрей Миронов, прочили Георгия Вицина. Но, чтобы зрители не стали ожидать появления третьего участника всеми известного ансамбля Никулин — Вицин — Моргунов, от этой идеи решили отказаться.
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А его напарника Лелика мог сыграть не Анаталий Папанов, а Михаил Пуговкин.
- Режиссер Леонид Гайдай поучаствовал в создании картины в качестве актера — именно ему принадлежит рука, которая преследует в кошмарах Гешу Козодоева. Также Гайдай озвучил эпизодическую роль лежащего на асфальте выпивохи, которого встречает по пути в булочную Горбунков.
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Кастинг на роль соблазнительной Анны Сергеевны в халате с перламутровыми пуговицами молодые актрисы проходили в купальниках. Светлану Светличную утвердили не сразу: комиссия посчитала ее слишком вызывающей. Но Леонид Гайдай настоял на своем выборе, обещая приглушить ее чувственность в кадре.
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Кроме знаменитой фразы «Не виноватая я, он сам пришел!», вся роль Анны Сергеевны была переозвучена: за кадром мы слышим голос Зои Толбузиной, а песню «Помоги мне» исполнила Аида Ведищева. По мнению режиссера, для этого персонажа нужен был более томный тембр и правильный выговор, а Светличная немного по-южному растягивала слова.
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Некоторые эпизодические, но запоминающиеся персонажи были сыграны непрофессиональными актерами. Эффектная девушка легкого поведения в реальной жизни работала диспетчером автобазы, она привлекла создателей фильма яркой внешностью. А колоритный детина с медальоном в виде черепа, спрашивающий у Семен Семеныча огоньку, был профессиональным журналистом, который приехал взять интервью у Никулина.
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Автомобильная мойка была специально выстроена в Сочи для динамичной сцены с Горбунковым, Гешей и Леликом. После окончания съемок ее оставили для работы по назначению.
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Сцена падения Семена Горбункова на «стамбульской» улице снималась долго. На арбузной корке поскользнулся не Никулин: у него никак не получалось удачно упасть на камеру. На самом деле вместо него в фильме «упал» Леонид Каневский (помощник аптекаря, контрабандист): он переоделся в костюм главного героя и эффектно проехался на корке. Так что именно его ноги мы видим в этом эпизоде.
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Андрей Миронов в сцене на островке, окруженном водой, так натурально звал на помощь, что пляжные отдыхающие вызвали спасателей, которые незамедлительно примчались на своем катере к месту съемок.
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По задумке создателей фильма в сцене пробуждения пьяного Горбункова на него падает картина со стены — и только этим удается его рабудить. Но эпизод никак не удавалось снять и на помощь пришла импровизация Нины Гребешковой, игравшей жену Горбункова Надю. Она предложила просто решение — раз Семён Семёнович встает каждое утро по будильнику, он должен проснуться именно от его звонка.
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Девушка легкого поведения и контрабандисты в Стамбуле говорят на выдуманном языке, тарабарщине. Актеры вставляли в речь значимые для них фразочки-упоминания: так, Леонид Каневский (помощник аптекаря) посвятил «береза куманит» тогда еще своей невесте — будущей жене Анне Березиной.
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Сцена рыбалки была технически сложной для операторов и физически непростой для актеров: она снималась при температуре воды около +8 градусов. Основательно замерзший Папанов после еще одного испорченного оператором дубля крикнул кому-то из съемочной группы: «Идиот!» Эта случайная реплика вошла в фильм.
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Невероятно популярную впоследствии песню «Остров невезения», которую исполняет Миронов на теплоходе, Леонид Гайдай сначала не хотел включать в фильм. Но вся съемочная группа настаивала на этом и уговорила режиссера.
- Когда снимали «Бриллиантовую руку», современного уровня спецэффекты, конечно же, еще не были доступны. Создателям фильма пришлось идти на разного рода ухищрения. Например, чтобы снять сцену с мальчиком, идущим по воде, пришлось закрепить под водой доску, по которой и шел сын Никулина, исполнявший эту роль.
Какая сцена из этого фильма ваша любимая?