15 фактов о комедии «Бриллиантовая рука», при упоминании которой в голове сразу звучит «Не виноватая я!»

Сцена падения Семена Горбункова на «стамбульской» улице снималась долго. На арбузной корке поскользнулся не Никулин: у него никак не получалось удачно упасть на камеру. На самом деле вместо него в фильме «упал» Леонид Каневский (помощник аптекаря, контрабандист): он переоделся в костюм главного героя и эффектно проехался на корке. Так что именно его ноги мы видим в этом эпизоде.