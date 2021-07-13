15 деталей из фильмов и мультиков, о которых знают лишь самые пытливые зрители

Киноиндустрия выпускает неимоверное количество фильмов, и у многих зрителей просто физически не хватает времени, чтобы отследить все новинки, а тем более пересмотреть старые ленты. А большинство любопытных деталей и пасхалок мы можем заметить, только когда снова наслаждаемся любимыми мультиками и кинокартинами.

А вот зоркие киноманы обратили внимание на примечательные моменты в кино и мультфильмах, и мы в AdMe.ru выбрали самые занятные из них.

Когда главный герой мультфильма «Лука» падает с велосипеда и ударяется головой, перед глазами у него возникают рыбки, а не звездочки. Дело в том, что Альберто сказал ему, что звезды — это на самом деле анчоусы

А во время сцены гонки на велосипедах на крыше виден мячик Luxo Ball (он же Pixar Ball)

В фильме «Пираты Карибского моря: На краю света» на морской карте Сяо Фэня можно заметить Микки Мауса

В мультике «Приключения Флика» у королевы есть питомец по имени Эфи. Прототипом ему послужила тля, которую муравьи используют как домашний скот

В «Истории игрушек — 4» можно заметить коробку с китайской едой из мультика «Приключения Флика»

В мультике «Храбрая сердцем» можно увидеть изображения Мериды и ее матери, спрятанные в логотипе фильма. Посмотрите на верхнюю левую часть букв B и E

В фильме «В поисках Галактики», когда инопланетяне пытаются зондировать команду, персонажа Сигурни Уивер осматривают с помощью гинекологического зеркала

В мультике «Митчеллы против машин» узор на носках Кэти подозрительно напоминает рисунок культового ковра из ужастика «Сияние»

В «Крепком орешке — 2» пожилая женщина, сидящая рядом с Холли в самолете, держит в руках журнал с рекламой боевика «Смертельное оружие — 2»

В сцене криминальной комедии «Джентльмены» Гая Ричи на заднем плане виден постер фильма «Агенты А.Н.К.Л.», снятого тем же режиссером

Если смотреть очень внимательно, то можно заметить, что в каждом фильме серии «Заклятие» галстук Эда часто сочетается с верхней одеждой или юбкой Лорейн

Рыжий монстр с одним рогом из команды обманщиков, пойманных на использовании запрещенного защитного геля, в мультфильме «Университет монстров», — это тот же самый зверь, к которому прилип носок в «Корпорации монстров»

В ленте «Контакт» на рисунке юной Элли изображен тот же пейзаж, который она видит по другую сторону червоточины

В фильме «Тор-2: Царство тьмы» можно увидеть большую трещину на мосту «Биврёст». Асгардцы отремонтировали его после того, как он был сломан в первой части истории

В картине «Достать ножи» Рэнсом носит потрепанный свитер с несколькими заметными дырами

Художник по костюмам добавил эту деталь, чтобы показать беззаботное отношение Рэнсома к своему богатству и неуважение к своей семье.