15 актеров, которые снимались в самых кассовых фильмах. Но в лицо их никто не знает

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Спорим, вы вряд ли знаете, кто сыграл главного монстра в «Хеллбое» или озвучил червя-кофеманьяка из «Людей в черном». А ведь именно такие небольшие роли создают атмосферу любого фильма и нередко запоминаются нам даже лучше, чем образы главных персонажей.

AdMe.ru удалось отыскать для вас фотографии актеров, настоящие лица которых редко появляются на экране. Зато созданных ими героев вы отлично помните, правда ведь?

1. Вун-Вун («Игра престолов») — Йен Уайт

Рост актера составляет 2 м 16 см. Изначально он планировал связать свое будущее с баскетболом и даже завоевал несколько престижных спортивных наград. А вот поклонники «Игры престолов» могли бы запомнить Йена по роли Горы: изначально он проходил кастинг именно на этого персонажа. На эту роль его не утвердили, зато предложили сыграть сразу несколько других героев — от белого ходока до гиганта Вун-Вуна.

2. Азог Осквернитель («Хоббит: Нежданное путешествие») — Ману Беннетт

Исполнитель роли коварного Азога родился в Новой Зеландии и в юности серьезно увлекался танцами. В 90-х годах Беннетту пришлось сделать нелегкий выбор между балетной стипендией в Нью-Йорке и поступлением в театральный институт Лос-Анджелеса.

3. Вещь («Семейка Аддамс») — Кристофер Харт

Канадский актер и фокусник получил известность благодаря роли руки без тела — «домашнего питомца» эксцентричной семейки Аддамс. Интересный факт: во время учебы Кристофер Харт подрабатывал на кладбище, копая могилы. Может быть, это и помогло ему проникнуться мрачноватой атмосферой фильма?

4. Робот Санни («Я, робот») — Алан Тьюдик

Стать роботом-изгоем Санни актеру помогла технология захвата движений. При подготовке к роли ему пришлось изучать танец и пантомиму, чтобы точно изобразить запрограммированные действия. А если вы хотите увидеть Алана без грима — посмотрите сериал «Светлячок» (2002 год), где он играет пилота космического корабля.

5. Крок («Отряд самоубийц») — Адевале Акиннуойе-Агбадже

В отличие от своего малообразованного персонажа, Адевале Акиннуойе-Агбадже имеет степень магистра права и свободно владеет несколькими языками (от итальянского до суахили). На публике он впервые появился в качестве модели в Милане, а затем последовал не менее успешный старт актерской карьеры.

6. Человек-амфибия («Форма воды») — Даг Джонс

Даг Джонс — своеобразный «талисман» фильмов Гильермо дель Торо. Он снялся практически в во всех лентах этого режиссера (и каждый раз в довольно тяжелом многослойном гриме). До того как стать актером, Даг изучал пантомиму в школе, а также работал акробатом. Именно это помогло ему развить врожденную гибкость и пластичность.

7. Предводитель назгулов («Властелин колец: Возвращение короля») — Лоуренс Макор

Изначально Макор был дорожным строителем, а затем решил попробовать свои силы в качестве каскадера. Сейчас Лоуренс известен своими ролями в фильмах «Властелин колец» и «Хоббит». В «Братстве кольца» он сыграл главного урук-хая, а в «Возвращении короля» — не устоявшего перед властью кольца чародея Ангмара. Образ последнего был создан совместно с Энди Серкисом, который озвучивал этого персонажа.

8. Червь № 4 («Люди в черном — 2») — Дрю Мэсси

Американского кукольника Дрю Мэсси нередко приглашают озвучивать персонажей кино, рекламы и видеоигр. Его голос можно услышать и в фильме «Люди в черном». Помните инопланетян-червей, которые просто не представляют своей жизни без кофе и всегда готовы поиграть в «Твистер»? Ну вот, один из этих ребят и есть Мэсси.

9. Самаэль, мистер Винк и прочие монстры («Хеллбой») — Брайан Стил

Рост актера составляет целых 2 м, поэтому его активно приглашают играть демонов, монстров и прочих устрашающих существ. Вот только во время работы над своей ролью Брайану часто приходится таскать на себе тяжеленные костюмы. Так, на съемках фильма «Хеллбой II: Золотая армия» актер сильно похудел и заодно накачал мышцы. Ведь амуниция, которую ему приходилось носить, чтобы сыграть монстра по имени мистер Винк, весила более 50 кг.

10. Чужой («Чужой», 1979) — Боладжи Бадеджо

Режиссер Ридли Скотт нашел главного героя фильма «Чужой» совершенно случайно: кто-то из членов съемочной группы столкнулся с ним в баре. 2-метровый худой Боладжи с непропорционально длинными руками идеально подошел на роль монстра. Он легко надевал костюм с жестким каркасом и действительно выглядел в нем как существо с другой планеты.

11. Командир флота вогонов («Автостопом по галактике») — Ричард Гриффитс

Британский хара́ктерный актер Ричард Гриффитс больше знаком нам по роли дяди Вернона из «Гарри Поттера». Но мало кто знает, что именно он скрывается под гримом вогона Джельца — бюрократа, ценителя поэзии и командира строительного флота. Именно этот персонаж сообщил землянам, что их планета подлежит сносу, а на ее месте появится гиперпространственная экспресс-ветка.

12. Траляля и Труляля («Алиса в Стране чудес») — Мэтт Лукас

Английский комик, актер и сценарист обладает необычной внешностью. Мэтт страдает алопецией, он начал терять волосы (включая брови и ресницы), когда ему было всего 6 лет. На родине Мэтт известен своей работой в телешоу «Маленькая Британия», а массовому зрителю запомнился благодаря съемкам в «Алисе в Cтране чудес».

13. Грут («Стражи Галактики») — Кристиан Годлевски

Деревянного стража Галактики озвучил Вин Дизель. А вот самого персонажа сыграл польский актер Кристиан Годлевски: перенести все его действия на экран создателям фильма помогла опять же технология захвата движений.

14. Народ умпа-лумпа («Чарли и шоколадная фабрика») — Дип Рой

Его настоящее имя — Мохиндер Пурба. Рост этого британского актера индийского происхождения составляет всего 1 м 32 см. Он часто сотрудничает с режиссером Тимом Бертоном. С легкой руки Бертона в фильме «Чарли и шоколадная фабрика» Дипу Рою пришлось сыграть целых 165 героев — весь маленький народ умпа-лумпа. Для подготовки к съемкам актер посещал занятия танцами и пилатесом.

15. Гарри («Гарри и Хендерсоны») — Кевин Питер Холл

Афромериканский 2-метровый актер стал первым, кто в буквальном смысле влез в шкуру снежного человека — Гарри. Кевин Питер Холл исполнил роль обаятельного бигфута в полнометражном фильме 1987 года. Гарри так понравился зрителям, что решено было снять целый сериал о его приключениях.

Бонус: персонаж, над которым работали сразу 3 актера

Доктор Йохан Краус знаком нам по фильму «Хеллбой II: Золотая армия». Это бестелесный человек, состоящий из эктоплазмы и живущий в герметичном костюме. Движения за него совершали британцы Джон Александр и Джеймс Додд. А вот голос персонажа принадлежит Сету Макфарлейну — американскому актеру, аниматору, музыканту и певцу. Он стал известен благодаря сериалу «Гриффины», где одновременно озвучил главу семьи Питера, пса Брайана, одаренного малыша Стьюи и других героев мультфильма.