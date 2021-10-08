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15+ актеров «Гарри Поттера», которых заменили по ходу съемок, а многие зрители и не заметили

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Когда в такой крупной и долгоиграющей кинофраншизе, как «Гарри Поттер», роль одного из центральных персонажей вдруг переходит другому актеру — не заметить это трудно. Так было, к примеру, с Альбусом Дамблдором. Однако это далеко не единственный герой, который по ходу съемок серий подвергся (по той или иной причине) рекасту. Многие такие перестановки проглядели даже преданные фанаты поттерианы.

Мы в AdMe.ru навели справки обо всех, по нашим подсчетам, случаях, когда одного и того же персонажа в экранизации романов Джоан Роулинг играли разные актеры.

Элизабет Сприггс — Дон Френч

  • Полная Дама — портрет, закрывающий вход в гостиную Гриффиндора и служащий его стражем.

Кэтлин Коли — Дженнифер Смит — Джесси Кейв

  • Лаванда Браун — учащаяся Гриффиндора, однокурсница Гарри, Рона и Гермионы.

Том Найт, Хизер Блисдейл — Иэн Келли, Мишель Фэрли

  • Мистер и миссис Грейнджер — отец и мать Гермионы Грейнджер. Появляются только в двух частях — во второй и в седьмой.

Ричард Бреммер — Рэйф Файнс

  • Волан-де-Морт — темный маг, заклятый враг Гарри Поттера.

Шарон Сандху — Афшан Азад

  • Падма Патил — учащаяся Когтеврана (в фильме Гриффиндора), имеет сестру-близнеца Парвати.

Ричард Фиш — Донал Глисон

  • Билл Уизли — старший ребенок в семье Уизли.

Верн Тройер — Уорик Дэвис

  • Крюкохват — гоблин, работавший в банке «Гринготтс».

Эмили Дейл — Джорджина Леонидас

  • Кэти Белл — студентка Гриффиндора, входящая в сборную факультета по квиддичу.

Питер Картрайт — Дэвид Райолл

  • Элфиас Дож — друг Альбуса Дамблдора, член Ордена Феникса.

Нина Янг — Келли Макдональд

  • Серая Дама (Елена Когтевран) — привидение факультета Когтевран.

Женевьев Гонт — Скарлетт Бирн

  • Пэнси Паркинсон — студентка Слизерина, подруга Драко Малфоя.

Даниэль Табор — Тиана Бенджамин

  • Анджелина Джонсон — студентка Гриффиндора, входящая в сборную факультета по квиддичу.

Дерек Дэдман — Джим Таваре

  • Том — владелец и бармен лондонского паба «Дырявый котел».

Ситара Шах — Шефали Чоудхури

  • Парвати Патил — учащаяся Гриффиндора, сестра-близнец Падмы.

Лейла Сазерленд — Рошелль Дуглас

  • Алисия Спиннет — студентка Гриффиндора, входящая в сборную факультета по квиддичу.

Ричард Харрис — Майкл Гэмбон

  • Альбус Дамблдор — сильнейший волшебник своего времени, директор школы Хогвартс.

Кто из этих актеров, на ваш взгляд, лучше справился с одной и той же ролью? Чью замену вы заметили только сейчас?

Фото на превью Harry Potter and the Philosopher’s Stone / Warner Bros., Harry Potter and the Prisoner of Azkaban / Warner Bros.
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