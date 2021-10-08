15+ актеров «Гарри Поттера», которых заменили по ходу съемок, а многие зрители и не заметили
Когда в такой крупной и долгоиграющей кинофраншизе, как «Гарри Поттер», роль одного из центральных персонажей вдруг переходит другому актеру — не заметить это трудно. Так было, к примеру, с Альбусом Дамблдором. Однако это далеко не единственный герой, который по ходу съемок серий подвергся (по той или иной причине) рекасту. Многие такие перестановки проглядели даже преданные фанаты поттерианы.
Мы в AdMe.ru навели справки обо всех, по нашим подсчетам, случаях, когда одного и того же персонажа в экранизации романов Джоан Роулинг играли разные актеры.
Элизабет Сприггс — Дон Френч
- Полная Дама — портрет, закрывающий вход в гостиную Гриффиндора и служащий его стражем.
Кэтлин Коли — Дженнифер Смит — Джесси Кейв
- Лаванда Браун — учащаяся Гриффиндора, однокурсница Гарри, Рона и Гермионы.
Том Найт, Хизер Блисдейл — Иэн Келли, Мишель Фэрли
- Мистер и миссис Грейнджер — отец и мать Гермионы Грейнджер. Появляются только в двух частях — во второй и в седьмой.
Ричард Бреммер — Рэйф Файнс
- Волан-де-Морт — темный маг, заклятый враг Гарри Поттера.
Шарон Сандху — Афшан Азад
- Падма Патил — учащаяся Когтеврана (в фильме Гриффиндора), имеет сестру-близнеца Парвати.
Ричард Фиш — Донал Глисон
- Билл Уизли — старший ребенок в семье Уизли.
Верн Тройер — Уорик Дэвис
- Крюкохват — гоблин, работавший в банке «Гринготтс».
Эмили Дейл — Джорджина Леонидас
- Кэти Белл — студентка Гриффиндора, входящая в сборную факультета по квиддичу.
Питер Картрайт — Дэвид Райолл
- Элфиас Дож — друг Альбуса Дамблдора, член Ордена Феникса.
Нина Янг — Келли Макдональд
- Серая Дама (Елена Когтевран) — привидение факультета Когтевран.
Женевьев Гонт — Скарлетт Бирн
- Пэнси Паркинсон — студентка Слизерина, подруга Драко Малфоя.
Даниэль Табор — Тиана Бенджамин
- Анджелина Джонсон — студентка Гриффиндора, входящая в сборную факультета по квиддичу.
Дерек Дэдман — Джим Таваре
- Том — владелец и бармен лондонского паба «Дырявый котел».
Ситара Шах — Шефали Чоудхури
- Парвати Патил — учащаяся Гриффиндора, сестра-близнец Падмы.
Лейла Сазерленд — Рошелль Дуглас
- Алисия Спиннет — студентка Гриффиндора, входящая в сборную факультета по квиддичу.
Ричард Харрис — Майкл Гэмбон
- Альбус Дамблдор — сильнейший волшебник своего времени, директор школы Хогвартс.
Кто из этих актеров, на ваш взгляд, лучше справился с одной и той же ролью? Чью замену вы заметили только сейчас?
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