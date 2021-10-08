15+ актеров «Гарри Поттера», которых заменили по ходу съемок, а многие зрители и не заметили

Когда в такой крупной и долгоиграющей кинофраншизе, как «Гарри Поттер», роль одного из центральных персонажей вдруг переходит другому актеру — не заметить это трудно. Так было, к примеру, с Альбусом Дамблдором. Однако это далеко не единственный герой, который по ходу съемок серий подвергся (по той или иной причине) рекасту. Многие такие перестановки проглядели даже преданные фанаты поттерианы.