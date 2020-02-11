14 киногероев, которых все невзлюбили, но зря (За Дженис особенно обидно)

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Отрицательные персонажи, несмотря на свое предназначение, могут вызывать у зрителей разные эмоции. Некоторые негодяи получаются настолько обаятельными и харизматичными, что главные герои на их фоне буквально меркнут. Яркие тому примеры — Джим Мориарти из сериала «Шерлок» или Локи в исполнении Тома Хиддлстона. А вот к другим антагонистам практически невозможно проникнуться симпатией. Вряд ли найдется много поклонников, к примеру, у Джоффри или Рамси из «Игры престолов». Есть и еще одна категория персонажей — те, кого все невзлюбили, хотя они заслуживают лучшего к себе отношения.

Мы в AdMe.ru вспомнили отрицательных или раздражающих героев, которые оказались не такими плохими, как мы думали. Нужно всего лишь посмотреть на них под другим углом.

1. Дженис («Друзья»)

С первым появлением Дженис на экране все поклонники сериала дружно ее невзлюбили. Что ж, на то были свои причины: на первый взгляд она казалась слишком навязчивой, а ее скрипучий смех и голос могли свести с ума любого. Хотя в целом Дженис была милой девушкой с прекрасным чувством юмора, любящей и заботливой по отношению к Чендлеру, который большую часть времени относился к ней неуважительно и с пренебрежением. Она даже пыталась найти общий язык с лучшим другом своего парня, который ее на дух не переносил, понимая, насколько для ее возлюбленного это важно.

2. Драко Малфой (цикл кинолент о Гарри Поттере)

В детстве многим из нас этот персонаж казался тем еще злодеем. Малфой был заносчивым, высокомерным и жестоким по отношению к Гермионе и другим ученикам. Но с возрастом мы понимаем, что поведение Драко было результатом дурного воспитания. Он был всего лишь запутавшимся юношей, который принимал неправильные решения под влиянием властного отца, оказывающего на сына сильное давление. Все, что делал Драко, во многом было обусловлено желанием заставить Люциуса гордиться им. Да и не все его поступки были злодеяниями. Вспомнить хотя бы, как Малфой бросил Поттеру свою палочку, чтобы тот сразился с Волан-де-Мортом (правда, в окончательную версию фильма эта сцена почему-то не вошла). А еще Драко сделал вид, что не узнал Гарри, когда того заперли в подвале его родового поместья.

3. Серсея Ланнистер («Игра престолов»)

Героиня великолепной Лины Хиди кажется сущим злом, коварным и беспощадным манипулятором. Но, если задуматься, всем ее поступкам и решениям найдутся причины. Серсея лишь хотела заботиться о себе и своих детях. Да, она злодейка, но это и неудивительно, учитывая, сколько ей пришлось потерять: она лишилась всех своих наследников, мужа-короля и не одного десятка советчиков и союзников. Именно в этом сила Серсеи — у нее не осталось слабых мест, на которые могли бы надавить ее противники. Помимо того, она бесспорно умна, дальновидна и никогда не позволит врагам себя одурачить.

4. Сквидвард («Губка Боб Квадратные Штаны»)

Юным зрителям этот персонаж видится скучным и неприятным ворчуном, который раздражается по малейшему поводу, пока главные герои весело проводят время. Но с годами Сквидварда начинаешь все больше понимать и даже сопереживать ему. Он ведь всего лишь интроверт, который мечтает о тишине и покое и чья единственная страсть — игра на кларнете. Но разве остальные персонажи считаются с его ценностями и желаниями?

5. Блэр Уолдорф («Сплетница»)

«Ее лучшая подруга — это Блэр Уолдорф, олицетворяющая все, что я ненавижу в Верхнем Ист-Сайде, выраженное в 43 килограммах злобы, коровьем взгляде и зависимости от торговых марок». У этого персонажа популярного сериала найдется много противников, и на то есть свои причины: Блэр была искусным манипулятором, она плела хитроумные интриги против других людей и готова была пойти по головам ради достижения собственной выгоды. Но, несмотря на это, Уолдорф была весьма ранимой натурой, она ценила собственную свободу и независимость и с почтением относилась к людям, которые ее уважают.

6. Саммер Финн («500 дней лета»)

Большинству зрителей персонаж Зоуи Дешанель видится манипулятором, которая играла с чувствами Тома, разбила ему сердце, а потом вышла замуж за другого. Именно этот вывод и внушили нам создатели фильма: главный герой у нас — жертва. Но погодите-ка, ведь Том сам возвел Саммер на пьедестал и вообразил ее идеальной девушкой. По сути мы относимся к ней плохо лишь потому, что она не соответствует предвзятым ожиданиям довольно эгоистичного и одержимого главного героя, который ждет, что Саммер решит все его проблемы и придаст его жизни смысл. Так кого же из них можно назвать отрицательным персонажем? Явно не Саммер.

7. Малефисента («Малефисента»)

Если в мультфильме Малефисента представлялась безоговорочной злодейкой, то в серии фильмов с Анджелиной Джоли в главной роли до зрителей попытались донести, что она гораздо более глубокий, многогранный и неоднозначный персонаж. Задумавшись над причинами и мотивами ее злодеяний и узнав ее предысторию, мы понимаем, что Малефисента — жертва предательства, которая решилась на месть в порыве праведного гнева, а со временем и вовсе вернулась на сторону добра и спасла главную героиню силой своей материнской любви.

8. Карен Филипелли («Офис»)

Поклонникам сериала внушили, что Джим и Пэм суждено быть вместе, поэтому любые персонажи, которые могли помешать развитию их отношений, принимались зрителями в штыки. Это же коснулось и Карен. Когда она встала на пути любимой парочки «Офиса», все быстро ее невзлюбили. Хотя когда у нее с Джимом завязался роман, она даже понятия не имела, кто такая Пэм и что у него еще остались к ней чувства. Объективно Карен не заслуживает такого к себе отношения.

9. Миранда Бэйли («Анатомия страсти»)

Дерзкая, требовательная, прямолинейная — эти слова часто приходят на ум, когда речь заходит о Миранде. Но все это обусловлено лишь тем, что она всем нутром любит свое дело. Хотя работа нередко отвлекает Миранду от по-настоящему важных событий в ее жизни (даже в день собственной свадьбы Бэйли пришлось проводить экстренную операцию), она все равно остается невероятно сильной женщиной, любящей матерью и лидером для своей команды.

10. Спайк («Баффи — истребительница вампиров»)

Поначалу вампир с платиновыми волосами был злейшим врагом Баффи, а когда у них стремительно начали развиваться отношения, многие поклонники сериала невзлюбили Спайка еще больше, ведь они надеялись, что главная героиня останется с Ангелом. Хотя Спайк и был злодеем и даже несколько раз пытался убить Баффи, в остальном он был любящим, преданным и заботливым, готовым всегда подставить свое плечо. Да и химия у этих персонажей была взрывоопасной.

11. Хельга Патаки («Эй, Арнольд!»)

Хулиганка и задира с монобровью — такой запомнилась нам Хельга, которая в мультсериале была едва ли не главным антагонистом. Но ведь по сути она была всего лишь ранимой девочкой, выросшей в тени своей красавицы-сестры, которую родители возводили на пьедестал, и в атмосфере пренебрежения и безразличия со стороны самых близких ей людей. Неудивительно, что она до беспамятства влюбилась в Арнольда — первого человека, который проявил к ней заботу и внимание. В силу юного возраста и отсутствия удачных примеров в своей жизни Хельга попросту не знала, как поступить с переполняющей ее любовью, вот и направила ее в гнев и агрессию. Ее поведение было обычной защитной реакцией — она боялась, что проявление чувств сделает ее слабой в глазах других людей. При этом мы знаем, что Хельга способна на великодушные поступки: например, она отдала Арнольду свои новые сапожки, чтобы помочь ему найти дочь соседа.

12. Реджина Джордж («Дрянные девчонки»)

Реджина — одна из самых известных кинозлодеек 2000-х, этакий собирательный образ популярных старшеклассниц, которые считают себя лучше всех и смешивают своих сверстников с грязью. Однако из сюжета фильма становится ясно, что семья у девушки не сахар. Она выросла в атмосфере вседозволенности, пока брак ее родителей трещал по швам. Реджина стала такой во многом благодаря своему окружению. При этом она смелая, целеустремленная, а также прирожденный лидер, который, несмотря на скверный характер, поддерживал своих друзей и не боялся за них заступаться.

13. Майкл Скотт («Офис»)

Герой Стива Карелла дал зрителям популярного ситкома немало поводов себя ненавидеть. Он назойливый, бесцеремонный, а его комментарии и шутки почти всегда неуместны. Но ведь и положительных черт у Майкла хватает. Он трудоголик, искренне любящий свою работу и старающийся мотивировать остальных сотрудников, для которых мечтает стать не только боссом, но и другом. Майкл постоянно прикладывает усилия, чтобы скрасить однообразные будни своих подчиненных. Он даже создал Комитет по организации вечеринок. К коллективу Скотт относится как к семье, а офис для него — дом родной, о чем он говорит прямым текстом.

14. Эмили («Друзья»)

Эту героиню невзлюбили во многом по той же причине, что и Карен. Поклонники сериала хотели, чтобы Росс воссоединился с Рейчел, а Эмили виделась им преградой на пути к счастью любимых персонажей. Однако в остальном она не давала повода себя презирать. Кто-то может возразить, мол, она ведь потребовала от Росса, чтобы он полностью прекратил общение с Рейчел. Но учитывая, что ее жених произнес на свадьбе имя своей бывшей, это вполне резонное желание. Кто на ее месте не поступил бы так же?

Каких еще персонажей вы поначалу невзлюбили всем нутром, а со временем прониклись к ним симпатией или начали относиться с пониманием?