14 актеров, которых сложно назвать красавцами. Но они заставляют наши сердца трепетать

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В юности девочки с легкостью влюбляются в самого симпатичного мальчика в классе. Непременно высокого, мускулистого и с правильными чертами лица. А к 30 годам приходит осознание: самая сексуальная часть в мужчине — это его ум. А еще чувство юмора, сила духа и доброе сердце. Так что нет ничего удивительного в том, что теперь нам нравятся харизматичные мужчины, многие из которых не обладают эталонной внешностью.

AdMe.ru выбрал актеров, которые не отличаются красотой, но тем не менее заставляют наши сердца стучать быстрее.

1. Уиллем Дефо

Уиллем родился в семье медиков. В актере намешано множество кровей: английская, шотландская, ирландская, немецкая, швейцарская и французская. Такая генетика обусловила необычную внешность Дефо. В начале 2019 года вышел фильм «Ван Гог. На пороге вечности», где актер блестяще перевоплотился в гениального художника. За эту роль его номинировали на «Оскар». Многие заметили, как Дефо действительно похож на знаменитого голландца.

2. Константин Хабенский

Мы обожаем Хабенского за доброе сердце. Мы хвалим его за стойкость и мудрость. Боготворим за его талант в сериалах «Убойная сила» и «Метод», фильмах «Адмирал», «Географ глобус пропил» и театральных работах. Так что нет ничего необычного в том, что зрители находят внешность Константина притягательной и чувственной, несмотря на то что она далека от эталона.

3. Бенедикт Камбербэтч

Бенедикт родом из столицы Великобритании. Его родители также были актерами, и мальчик решил продолжить семейное дело. Камбербэтч — потомок короля Англии Эдуарда III. Может быть, именно поэтому черты его неидеальной внешности кажутся нам столь аристократичными и изящными?

4. Хью Лори

Лори больше всего запомнился по роли эксцентричного гения-врача в сериале «Доктор Хаус». Сам актер так же талантлив, как и его персонаж: он профессионально играет на пианино, пишет книги, сценарии, работает режиссером и продюсером. Кроме того, Лори является командором ордена Британской армии.

5. Вуди Харрельсон

Детство актера нельзя назвать простым. Родители рано развелись, а когда мальчику было 7 лет, его отца посадили за убийство. Возможно, это наложило отпечаток на Харрельсона, сделав его характер стойким, а взгляд — глубоким и проницательным. Как бы там ни было, в привлекательности Вуди точно не откажешь.

6. Стив Бушеми

Стив Бушеми имеет смешанную кровь. Его мать — ирландка, а предки отца жили на Сицилии. Обаятельному актеру уже 61, но с годами он не теряет своего шарма. В послужном списке актера десятки фильмов. А недавно был запущен новый сериал «Чудотворцы», в котором Бушеми талантливо играет главную роль — Бога.

7. Тим Рот

Британский актер Тим Рот прочно ассоциируется с фильмами Квентина Тарантино. Тим и Квентин — давние друзья. Рот сыграл и запомнился нам в таких картинах режиссера, как «Бешеные псы», «Криминальное чтиво», «Омерзительная восьмерка».

8. Том Хиддлстон

Хиддлстон — еще один британский актер в нашем списке. Хорошо известен по комедии Вуди Аллена «Полночь в Париже», драме «Выживут только любовники» и, конечно, по роли Локи из вселенной Marvel.

9. Дэниел Крэйг

Дэниел Крэйг родился в английском Честере. Его родители развелись, после чего мать вновь вышла замуж — за известного художника Макса Блонда. Так, Дэниел с самого детства был погружен в богемную среду. С 6 лет мальчик начал заниматься музыкой. Мы полюбили актера после фильма «Казино „Рояль“». А ведь многие вначале критиковали выбор актера на главную роль, аргументируя это тем, что Дэниел якобы совсем не «похож» на Джеймса Бонда.

10. Адам Драйвер

Адам получил известность в 2015 году, когда на экраны вышел фильм «Звездные войны: Пробуждение силы». Актер сыграл в нем Кайло Рена. Драйвер также является призером Венецианского кинофестиваля за работу в драме «Голодные сердца» (2014).

11. Колин Ферт

Колин Ферт по-настоящему обратил на себя внимание кинокритиков, когда сыграл мистера Дарси в телеадаптации романа Джейн Остен «Гордость и предубеждение» (1995). Эта роль как нельзя лучше подошла изысканному и аристократичному Ферту. Кроме того, мы любим этого британского актера за роли в фильмах «Реальная любовь», «Дневник Бриджит Джонс» и, конечно, за оскароносный «Король говорит!».

12. Бен Стиллер

Мама Бена Стиллера — ирландка, а папа — еврей. Сын пошел по той же стезе, что и отец-комик, выбрав амплуа комедийного актера. Чувство юмора и обаяние Стиллера подкупают, и неидеальные черты его внешности уходят на второй план.

13. Эдриан Броуди

Броуди — американский актер еврейского происхождения. Его мать работала фотожурналисткой и использовала в своих работах необычную внешность сына. Мир заговорил о Броуди после роли польско-еврейского музыканта Владислава Шпильмана в фильме «Пианист». Критики часто называют его «хамелеоном» — за его способность талантливо перевоплотиться на экране в кого угодно.

14. Венсан Кассель

Кассель родился в Париже в семье актера и журналистки, а вот карьеру начал в Нью-Йорке. Долгое время он был женат на восхитительной Монике Беллуччи, их пару считали образцовой, а Монику в шутку сравнивали с диснеевской Белль. Однако брак распался, и вскоре Кассель женился вновь — на темнокожей красавице модели. Так что его пример вновь доказывает: изъяны внешности делают самодостаточного мужчину еще более притягательным в глазах женщин.

А каких актеров вы находите самыми привлекательными? Расскажите в комментариях.