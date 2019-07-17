13 деталей в новом сезоне «Очень странных дел», которые заметили лишь самые внимательные

21 6 30 8k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Мы любим «Очень странные дела» не только за захватывающий сюжет, но и за потрясающую атмосферу 1980-х. В новых сериях стоит лето, появляются новые герои и новые красочные места — оттого 3-й сезон вышел ярким и чертовски стильным. Дух 1980-х чувствуется не только в том, что показали нам создатели, но и в том, что они попытались скрыть «между строк». Эпизоды сериала насыщены пасхалками и просто интересными частностями из прошлого времени.

AdMe.ru откопал несколько любопытных деталей, на которые обратили внимание далеко не все зрители. Предупреждаем: ступайте осторожно — впереди спойлеры!

1. Русский Дарт Вейдер

В начале фильма «злой русский» душит напуганного ученого — ни дать ни взять как Дарт Вейдер в 4-м эпизоде «Звездных войн».

2. Позывной Дастина

Фраза Дастина «Золотой лидер возвращается на базу» — еще одна отсылка к «Звездным войнам». «Золотой-лидер» — это позывной, который использовал Лэндо Калриссиан во время битвы при Эндоре.

3. Устройство из «Людей Икс»

Станция Дастина зовется «Церебро» — так же называлось вымышленное устройство из комиксов Marvel, которое Люди Икс использовали для обнаружения людей.

4. Актриса из популярного фильма

Описывая свою подругу, Дастин говорит ребятам, что она красивее, чем Фиби Кейтс. Фиби — звезда фильма «Беспечные времена в Риджмонт Хай» (1982), который был очень популярен в 1980-е годы в США.

5. Цветастая рубашка

В 1-й серии сезона Джим Хоппер смотрит популярный сериал 1980-х «Частный детектив Магнум». Позже он покупает себя цветастую рубашку — как раз в стиле любимого героя Томаса Салливана Магнума.

6. Лак для волос

Когда игрушки в комнате Дастина начинают двигаться, мальчик пытается защититься с помощью лака для волос, на этикетке которого изображена Фэрра Фосетт. Актриса, ставшая мегапопулярной после выхода сериала «Ангелы Чарли», выпускала средство под своим брендом.

7. Отец и сын

Появление в сериале о пестрых 1980-х актера Джейка Бьюзи, возможно, еще и дань уважения его отцу, Гэри Бьюзи, который блистал на киноэкране как раз в те годы.

8. «Злой русский»

На вопрос Стива о том, как узнать русского, Дастин отвечает: «Ищи высокого неулыбающегося мужчину с русыми волосами». Такое стереотипное описание, возможно, является отсылкой к персонажу Дольфа Лундгрена Ивану Драго из «Рокки-4». А многим фанатам сериала «злой русский» очень напоминает Терминатора. А вам?

9. Вентиляционная шахта из «Крепкого орешка»

Вентиляционная шахта, куда пытается пролезть сначала Дастин, а потом вскарабкивается Эрика, — очевидный привет фильму «Крепкий орешек» с Брюсом Уиллисом. Интересно, что герой Уиллиса отлично поместился в таком небольшом пространстве, в отличие от мальчика из сериала.

10. «Ты полицейский»

Еще одна отсылка к «Крепкому орешку» — фраза из этого фильма. Когда Хоппер приставляет пистолет к голове русского, тот сомневается, что Джим выстрелит. «Ты полицейский. У полиции есть правила», — обосновывает он свои сомнения.

11. Мэр Ларри

Действие 3-го сезона «Очень странных дел» и фильма «Челюсти» происходит около 4 июля. И там и там фигурируют глуповатые мэры по имени Ларри, которые обожают устраивать пышные праздники в честь Дня независимости.

12. Монстр и девушка

Монстра, который орет в лицо девушке (Нэнси Уилер), мы уже видели — в фильме «Чужой» есть похожая сцена с Эллен Рипли.

13. Создатели сериала оставили фанатам подсказку на автоответчике

В одной из серий 3-го сезона зрители узнали номер телефона конспиролога Мюррея Баумана (его играет актер Бретт Гельман): 618-625-8313. Самые увлеченные фанаты взяли и позвонили по этому номеру и услышали на том конце провода сообщение, которое проливает свет на будущие события сериала (а может, наборот, запутывает все еще больше). «Привет, вы позвонили Мюррею Бауману. Мама, если это ты, пожалуйста, положи трубку и позвони между 5 и 6, как мы договаривались, ладно? Если это Джойс: Джойс, спасибо, что позвонила, я пытался с тобой связаться. У меня новость для тебя. Про... Нет, пожалуй, лучше мы поговорим об этом лично. Она не хорошая и не плохая, но это очень важно». Эта «новость» может быть связана с судьбой Джима Хоппера. Поклонники фильма никак не хотят верить в его смерть и строят возможные теории спасения полицейского.