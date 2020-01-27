12 громких кинопремьер 2020 года, о которых уже гудит весь мир

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Наступивший год богат на впечатляющие кинопремьеры: среди них есть и зрелищные блокбастеры, и ностальгические ремейки, и остросоциальные картины, и глубокие драмы. Кажется, в 2020-м мы будем ходить в кино чаще.

Мы в AdMe.ru уже потираем руки от нетерпения в ожидании предстоящих новинок из нашей подборки. А бонус удивит всех фанатов поттерианы.

Скандал

Мировая премьера: 13 декабря (2019)

Дата выхода в России: 13 февраля Фильм основан на реальной истории того, как сотрудницы телеканала Fox News положили начало кампании против сексуальных домогательств и дискриминации по половому признаку. В главных ролях — сразу 3 шикарные блондинки Голливуда: Шарлиз Терон, Марго Робби и Николь Кидман. Похоже, актрисы здорово сдружились во время съемок и выкладывают совместные фото в соцсетях с милыми подписями.

Мулан

Мировая премьера: 25 марта

Дата выхода в России: 26 марта Адаптация любимого с детства мультфильма про Мулан — отважную девушку, которая вступила в ряды солдат вместо своего больного отца, чтобы дать отпор захватчикам и стать величайшим воином в истории Китая. В поисках актрисы на роль Мулан компания Disney развернула нешуточный кастинг: представители побывали в 5 странах и просмотрели тысячи девушек. В итоге их выбор пал на одну из самых востребованных актрис Китая — Лю Ифэй.

1917

Мировая премьера: 4 декабря (2019)

Дата выхода в России: 30 января Фильм о Первой мировой войне с глубоким и детальным погружением в эпоху. Сильная картина, которая получила сразу 10 номинаций на «Оскар». Примечательно то, что военная драма была снята всего 2 дублями без монтажных склеек.

Вечные

Мировая премьера: 4 ноября (2019)

Дата выхода в России: неизвестно После закрытия франшизы «Мстителей» в прошлом году студия Marvel готовит ей достойную замену. События фильма будут разворачиваться после победы над Таносом: бессмертные существа, долгое время скрывающиеся от людей, объединяются, чтобы снова спасти мир от надвигающейся опасности. Актерский состав впечатляет: Анджелина Джоли, Сальма Хайек, звезда «Очень странных дел» Милли Бобби Браун, сразу 2 звезды «Игры престолов», Хит Харингтон и Ричард Мэдден, и другие. Кит выложил фото, где написал, что очень рад воссоединению братьев Старк.

Черная вдова

Мировая премьера: 24 апреля

Дата выхода в России: 30 апреля В фильме Скарлетт Йоханссон в роли агента КГБ Наташи Романовой вернется на родину, где ей придется столкнуться с призраками прошлого и вспомнить то, что произошло в ее жизни задолго до присоединения к команде Мстителей. Кроме того, в фильме появится Железный Человек, что станет приятным флешбэком для фанатов после выхода ленты «Мстители: Финал».

Пушки Акимбо

Мировая премьера: 9 сентября (2019)

Дата выхода в России: 27 февраля Дэниел Рэдклифф снялся в хулиганской черной экшен-комедии, где вынужден сражаться за свою жизнь в реалити-игре, похожей на современные гладиаторские бои. Фотографии со съемок фильма стали мемом еще в мае 2018-го. Одна из самых популярных подписей к фото: «Гарри Поттер и ипотека».

Билл и Тед

Мировая премьера: 20 августа

Дата выхода в России: 21 августа Продолжение истории двух друзей-разгильдяев, которые мечтали стать отпетыми рок-музыкантами. Но реальная жизнь берет свое, о музыке уже пришлось забыть и вместо этого найти стабильную работу, чтобы обеспечить семью, с которой тоже все не клеится. Но все меняется с появлением незнакомца из будущего. Для съемок Киану пришлось сбрить свою шикарную бороду.

Главный герой

Мировая премьера: 1 июля

Дата выхода в России: 2 июля Райан Рейнольдс в роли скромного работника банка вдруг осознает, что живет в матрице. А точнее, в видеоигре, где всегда был неигровым персонажем, но вдруг вырвался на первый план. Основу для своего мира авторы картины подсмотрели в игре GTA, поэтому черного юмора в фильме будет не меньше, чем в «Дэдпуле».

Топ Ган: Мэверик

Мировая премьера: 24 июня

Дата выхода в России: 16 июля Том Круз возвращается к роли, благодаря которой стал мегазвездой. Во второй части «Лучшего стрелка» он станет наставником для юных пилотов. Судя по трейлеру, боевик полон трюков, опасных виражей и захватывающих воздушных боев.

Лицо со шрамом

Мировая премьера: 2 апреля

Дата выхода в России: 11 июня Том Харди сыграет последние дни из жизни легендарного Аль Капоне после его 10-летнего тюремного заключения. Лишенный могущества и оставшийся в одиночестве, бывший криминальный авторитет вспоминает о тяжелом прошлом и жестоких преступлениях.

Охотники за привидениями: Наследники

Мировая премьера: 2 июля

Дата выхода в России: 9 июля После не очень успешной «женской» версии фильма руководство решило сыграть на ностальгии и вернуть старую команду. Действия будут происходить на ферме, которую мать-одиночка получила в наследство от отца. Дети исследуют дом деда и находят автомобиль, принадлежавший прославленным охотникам за привидениями.

Соник в кино

Мировая премьера: 12 февраля

Дата выхода в России: 20 февраля Синий ежик Соник, известный по видеоигре, вместе со своим другом Томом будет противостоять злому доктору Роботнику (кстати, как вам Джим Керри с усами?). Еще один фильм, который ударит по ностальгическим чувствам.

Бонус: «Гарри Поттер и проклятое дитя»

Компания Warner Bros. еще в 2016 году заявляла, что собирается снимать продолжение истории о мальчике, который выжил, и обещала сделать это к 2020-му. Поэтому в начале года начали появляться новости о возвращении Гарри Поттера на большой экран. Но, скорее всего, это всего лишь слухи, во всяком случае так высказался Дэниел Рэдклифф на своей страничке в инстаграме. Студия Warner Bros. сообщила, что собирается приступить к работе над фильмом только после того, как закончит серию о «Фантастических тварях». Поэтому придется подождать еще пару-тройку лет.

На премьеру какого фильма вы пойдете в кинотеатр?