12 деталей из советских мультфильмов, которые заметили лишь самые внимательные

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Любимые советские мультики уже засмотрены нами до дыр, а фразы из них давно стали крылатыми. Тем не менее некоторые детали ускользнули от нашего внимания и не все интересные факты оказались известными широкой публике. Вот вы, например, замечали, как похожи Печкин и Курочкин? И хорошо ли помните диалог про неприятности из мультфильма «Котенок по имени Гав»?

AdMe.ru вспомнил душевные мультики родом из СССР и сделал несколько занимательных наблюдений.

1. Украденные детали от машины Сыщика

Разбойники, которые темной ночью выползают из города с песней «Чужие сапоги натерли ноги», тащат фонари, колеса и дудку. Их они явно сняли с автомобиля Сыщика.

2. Неприятности, которые НЕ ждут

Внимательные зрители пересмотрели мультфильм про котенка по имени Гав и заметили любопытную вещь. Помните такой диалог? Взрослый кот говорит: "Не ходи туда, там тебя ждут неприятности". А котенок отвечает: "Ну как же туда не ходить? Они же ждут!" Если да, то это очень странно, потому что... котенок ничего подобного не говорил! В оригинале он ответил: "Они меня ждут, эти неприятности? Я пошел!" Может быть, дело в том, что есть некая старая версия с хорошо знакомым диалогом? Пользователи интернета так и предположили и даже спросили об этом у "Союзмультфильма". А там ответили, что историки анимации ничего не слышали о другой версии и котенок всегда отвечал именно фразой "Я пошел!"

3. Чебурашка с хвостом

В одном из первых диафильмов зрители обнаружили Чебурашку, который был изображен с хвостом.

4. Кот, который цитирует Гиляровского

Эпизод с бутербродом Эдуард Успенский мог позаимствовать у писателя Владимира Гиляровского. В его книге «Мои скитания» есть такой отрывок: «Я взял хлеб с печенкой и не успел положить в рот, как он ухватил меня за руку. — Погоди. Я тебя обещал есть выучить... Дело просто. Это называется бутерброд, стало быть, хлеб внизу, а печенка сверху. Язык — орган вкуса. Так ты вот до сей поры зря жрал, а я тебя выучу... Вот как: возьми да переверни, клади бутерброд не хлебом на язык, а печенкой. Ну-ка! Я исполнил его желание, и мне показалось очень вкусно. И при каждом бутерброде до сего времени я вспоминаю этот урок, данный мне пропойцей-зимогором».

5. Загадочная табличка

На домике Пятачка в мультфильме про Винни-Пуха красовалась странная табличка «Посторонним В.» Что же означает эта надпись? Мы предполагали, что поросенок просто хотел написать «Посторонним вход воспрещен». Но на самом деле в книге есть ответ: это фамилия дедушки Пятачка и первая буква его имени.

6. Привет Владимиру Высоцкому

В первой серии мультфильма «Ну, погоди!» Волк пытается влезть по веревке на балкон. При этом он невозмутимо насвистывает песенку. В ее мотиве можно без труда угадать произведение Владимира Высоцкого «Песня о друге». Эту песню выбрали неспроста: она стала своеобразным приветом артисту, которого изначально планировали взять на роль Волка. Но увы, в то время власти не слишком жаловали барда.

7. Безымянные мыши

У двух вредных мышек из серии мультфильмов про кота Леопольда по сценарию есть имена, хотя они и не называются. Их зовут Мотя и Митя.

8. Сыщики и похитители

Несмотря на то, что мультфильмы «Малыш и Карлсон» («Союзмультфильм») и «Приключения поросенка Фунтика» (творческое объединение «Экран») снимались разными киностудиями, похитители белья из первого мультика и сыщики из второго подозрительно похожи друг на друга. Возможно, дело в том, что многие из сотрудников «Союзмультфильма» впоследствии работали на т/о «Экран».

9. Бандит и почтальон

Еще одно сходство можно проследить между почтальоном Печкиным из серии мультфильмов о Простоквашино и бандитом Курочкиным из мультфильма «Приключения Васи Куролесова». Любопытно, что озвучивал персонажей один и тот же актер — Борис Новиков.

10. Станислав Садальский в роли рассказчика

Роль рассказчика в мультфильме «Падал прошлогодний снег» исполняет знаменитый актер Станислав Садальский. Далеко не все об этом знают, ведь его фамилию не указали в титрах. Это было своеобразным наказанием артисту за провинность: перед сдачей мультфильма его заметили в ресторане с иностранной гражданкой.

11. Зарубежная реклама

В начале мультфильма про Малыша и Карлсона, в сцене, где Малыш переходит дорогу, можно заметить на проезжающем автобусе рекламу Air France.

12. Когда опять потерял исходники

В серии мультфильмов о Простоквашино зрителям бросается в глаза то, как сильно меняется внешность Дяди Федора. Это единственный образ, по которому команда создателей так и не смогла прийти к общему решению.

А какой факт вас особенно удивил?