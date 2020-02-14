11 знаменитостей, чьи родители сделали для их успеха все возможное и даже немного больше

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«Мне исполнилось 8 лет, мы были в Диснейленде, и я хотела сфотографироваться с принцессами, а все хотели фото с ней!» — так со смехом описала Кайя Гербер момент, когда она впервые осознала, насколько популярна ее мама Синди Кроуфорд. Несомненно, Кайе повезло с родителями — как и героям нашей подборки.

AdMe.ru решил узнать, кому из знаменитостей посчастливилось появиться в семье, где их творческие поиски нашли признание и поддержку, и как складывалась жизнь их неординарных родителей.

Кира Найтли и ее скромная, но талантливая мама

Кира выросла в творческой среде. Ее папа Уилл Найтли — актер театра и кино, а мама Шарман Макдональд — талантливый драматург, писатель и режиссер. В молодости Шарман, не сумев преодолеть свою застенчивость, после 7 лет работы на телевидении оставила карьеру актрисы. Женщина мечтала о дочке, но муж был против: в семье уже рос сын, а денег не хватало и приходилось питаться одними багетами, чечевицей и помидорами. Шарман пришла в голову мысль написать драму для театра «Буш», в котором она прежде работала. И муж предложил пари: если ей удастся продать свое произведение, то они заведут еще одного ребенка. Пьесу поставили в 1984 году, она имела успех, бывшая актриса получила приз как лучший начинающий драматург. А год спустя на свет появилась будущая звезда Голливуда Кира Найтли, которую отец назвал в честь блестящей советской фигуристки Киры Ивановой. Благодаря родителям Кира познакомилась с театром и балетом в раннем детстве, а уже в 6 лет у начинающей актрисы появился личный агент.

Майкл Дуглас и его звездные родители

Родители Майкла Диана Лав Дилл и Кирк Дуглас познакомились в актерской школе, но серьезных отношений у них не завязалось. Однако судьба свела их снова: во время службы на флоте Кирк случайно увидел фото Дианы на обложке журнала Life, где она работала моделью. Он довольно запальчиво воскликнул: «Я знаю эту девушку и женюсь на ней!» — и написал ей письмо. Она ответила. А через полгода согласилась выйти замуж. И хотя брак двух актеров был недолгим, они всегда поддерживали теплые отношения. А благодаря отцу Майкл получил свой первый «Оскар». Для своей бродвейской пьесы Кирк, обладатель «Оскара», выкупил права на роман Кена Кизи «Пролетая над гнездом кукушки», которые впоследствии передал сыну. А Дуглас-младший превратил его в фильм, заслуживший престижную кинопремию.

Майкл Дуглас с родителями и сыном Кэмероном.

Наоми Уоттс и ее мама

Родители Наоми развелись, когда ей было 4 года, и девочка осталась с матерью. Мив Эдвардс работала художником по костюмам и декорациям и выступала в любительском театре. Маленькая Наоми увидела маму во время представления и загорелась стать актрисой. Когда ей исполнилось 14 лет, семья переехала из Англии в Сидней, где мама отправила Наоми на курсы актерского мастерства. Там она подружилась с Николь Кидман и спустя 4 года получила свою первую роль в фильме «Во имя любви».

Сильвестр Сталлоне и его мощная мама

Жаклин (Джеки) Сталлоне — многосторонняя личность. Она стала первой женщиной в Вашингтоне, которая вела телешоу, посвященное силовым видам спорта и упражнениям с гирями. Позже она открыла тренажерный зал только для представительниц прекрасного пола. Помимо этого она была танцовщицей, цирковой гимнасткой на трапеции и пела в составе группы в ночном клубе. И даже сейчас, в 98 лет, Жаклин продолжает заниматься силовыми видами спорта. Во время родов у Джеки возникли осложнения. Акушеры воспользовались щипцами, но повредили нерв, и мальчик родился с парализованной нижней частью лица. Этим и объясняются характерные для Сталлоне слегка нечеткая речь и сурово-непримиримое выражение лица.

Энсел Эльгорт и его творческие родители

Карьера Энсела Эльгорта началась с фильма ужасов «Кэрри» (2013), где он снялся в одной из главных ролей. Творческое будущее актера было предопределено с рождения: он появился в семье фотографа Артура Эльгорта, проработавшего более 30 лет в журнале Vogue, и оперного режиссера Греты Холби. Брат и сестра Энсела также нашли призвание в сфере искусства. В 9 лет мама отвела его в школу балета, где мальчик занимался 5 лет. А отец с детства приучил детей к вспышкам фотоаппарата: он снимал все моменты их жизни — от поедания на завтрак хлопьев до принятия ванны.

Хилари Суэнк и ее мама

Хилари Суэнк называет свою маму «вдохновением для актерской карьеры и жизни», хотя Джуди Кей работала обычным секретарем. В 15 лет родители Хилари разошлись. Девочка не находила понимания у ровесников и учителей, но уже горела желанием стать актрисой. Лишь вживаясь в образ персонажа фильма или книги, она переставала чувствовать себя странной. И единственной, у кого она находила поддержку и кто верил в ее силы, была мама. Чтобы воплотить мечту Хилари, мать и дочь переехали в Лос-Анджелес. Там им некоторое время пришлось жить в машине, пока Джуди не накопила денег на аренду квартиры. Авантюра мамы и дочери, как мы видим, дала результат, и сейчас Хилари — обладательница двух «Оскаров».

Джордж Клуни и его родители

Отец звезды Ник Клуни, известный телеведущий, однажды был судьей на конкурсе красоты. Внешность одной из участниц, Нины Уоррен, произвела на него сильное впечатление. Девушка получила от него не только корону королевы красоты, но и предложение руки и сердца. А через 2 года у них родился сын Джордж. Любопытно, что маленький Джордж Клуни ненавидел Рождество. Каждый год его отцу, известному своей добротой, приходила куча писем от людей, которые оказались в тяжелом положении. Ник выбирал одно письмо, и они всей семьей покупали подарки для незнакомцев. В праздничный день около часа ехали к незнакомцам, часа полтора убирали у них в доме и чистили кухню, а затем вручали им презенты. Лишь вернувшись домой, можно было распаковать собственные подарки. Но, повзрослев, Джордж Клуни понял, что его отец был человеком широкой души, и стал, по его примеру, помогать нуждающимся.

Тейлор Свифт и ее родители

Родители Тейлор Свифт не были ни звездами кино, ни финансовыми воротилами, но, несомненно, ей с ними повезло. До сих пор девушка не замечена ни в каких скандалах, и несмотря на то, что рано стала знаменитой, она никак не пыталась доказать свою «взрослость». Детство Тейлор провела на елочной ферме. Там ей поручали ответственное дело: сбивать коконы богомолов с праздничных деревьев, чтобы насекомые не расползались по домам клиентов. Родители параллельно работали в сфере финансов, и дочка совершенно серьезно хотела пойти по их стопам. Лишь увлечение кантри-музыкой заставило ее изменить решение. Уже с 10 лет мама возила Тейлор на конкурсы караоке, а в 11 лет по ее просьбе повезла ее в другой город, чтобы дочка могла сделать там демозапись. Когда Тейлор достигла некоторых успехов, отец переехал в другой город, чтобы ей было проще развиваться на выбранном поприще.

Маленькая Тейлор с родителями на елочной ферме.

Эмма Томпсон и ее родители

По словам Эммы Томпсон, то, что она стала актрисой, было неизбежностью. Со всех сторон ее окружали одаренные и творческие люди. Мама, Филлида Лоу, являлась довольно известной шотландской актрисой, отец, Эрик Томпсон, — ведущим и рассказчиком телевизионной программы «Волшебная карусель». Младшая сестра Софи также выбрала карьеру в кино и театре. Однако Эрик Томпсон привил дочери любовь к слову, и изначально она не планировала связать себя с театром или кино. Эмма поступила в Кембриджский университет, чтобы изучать английскую литературу. Но друзья убедили ее вступить в комическую труппу при вузе, где она оказалась первой женщиной, и с этого момента началась ее актерская карьера.

Бен Стиллер и его родители

Бен Стиллер со своими родителями и сестрой Эми.

Детство Бена Стиллера буквально с пеленок проходило на сцене. Он родился в семье актеров-комиков, и уже с ранних лет родители брали его с собой на съемки. Джерри Стиллер, его отец, выступал вместе с его мамой Энн Мирой в телевизионных программах, например, таких как «Шоу Эда Салливана». Их пара стала самым популярным супружеским комедийным дуэтом того времени. А когда их карьера пошла на убыль, они переключились на съемки в фильмах и в рекламе.

Дуэйн Джонсон и его жесткий, но любящий папа

Дуэйн Джонсон не только один из самых успешных и кассовых актеров всех времен, но и 10-кратный чемпион мира по рестлингу, а также обладатель множества других титулов в этом виде спорта. Участвовать в боях он стал по примеру отца, также чемпиона мира Рокки Джонсона. Хотя Рокки сам после выхода на пенсию обучил Дуэйна бороться, изначально он был против, чтобы сын пошел по его стопам. Он знал, что участие в боях и регулярные тренировки — дело непростое. Но Дуэйн оказался упрямым и добился невиданного успеха. Однако, как и у всех, вначале у него случались провалы. Во время одного из них отцовское сердце Джонсона не выдержало, и он сам вышел на ринг под сценическим именем сына, чтобы проучить его «обидчиков». Вот как актер говорит о роли отца: «По своей природе маленькие мальчики склонны превращать в кумира своего старика. Они хотят быть похожими на него и всегда ищут его одобрения. Забавно, что я перестал искать это одобрение, лишь когда понял, что значит быть мужчиной и, что более важно, отцом. Это усилило мою благодарность за ту жесткую любовь, которую он мне всегда дарил. Спустя годы, будучи мужчиной и отцом трех девочек, я понял, что жесткая любовь намного лучше, чем отсутствие любви вообще... Она сделала меня тем, кто я есть сегодня».

Чьи мама и папа вас поразили больше всех? Поддерживали ли вас в детстве родители? А может, давали повод собой гордиться? Расскажите об этом.