11 сериалов, мимо которых невозможно пройти этой весной

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С каждым годом сериалов становится все больше. Их бюджеты растут, в них снимаются голливудские звезды, сценарии не похожи друг на друга, поэтому выбрать по-настоящему интересное шоу среди такого разнообразия уже не так легко.

Мы AdMe.ru уже изучили, чем этой весной собираются удивлять зрителей телевизионщики, и отобрали наиболее интересные сериалы, которые вот-вот появятся на стриминговых площадках.

Благие знамения

Демон Кроули и ангел Азирафаэль узнают о приближении конца света и пытаются как-то его предотвратить: для этого нужно всего-то перевоспитать сына Сатаны в исполнении Бенедикта Камбербэтча и расправиться со всадниками апокалипсиса. Экранизация одноименного романа представляет собой мини-сериал из 6 серий, снятый в лучших традициях британского телевидения, режиссером которого выступает постановщик некоторых серий «Шерлока» и «Доктора Кто». Ждем с нетерпением!

Любовь, смерть и роботы

Кажется, ребята из Netflix придумали то, что может с легкостью обойти по популярности «Черное зеркало». Это анимационный сериал, который будет состоять из 18 короткометражек, созданных в жанрах фэнтези и хоррор. Как понятно из названия, главными героями в основном будут роботы в разных вариациях. В продюсерах, кстати, значится сам Дэвид Финчер, а режиссером и сценаристом стал Тим Миллер, снявший «Дэдпула».

Чем мы заняты в тени

Долгожданный ремейк полюбившейся многим комедии из Новой-Зеландии «Реальные упыри». На этот раз история происходит в США и повествует о жизни американских вампиров, которые кое-как пытаются научиться жить в наш век высоких технологий. За эту работу отвечали создатели оригинального фильма, так что надеемся, что шутки будут такие же крутые, как и в оригинале.

Чернобыль

Этой весной HBО планирует показать экранизацию событий, случившихся на Чернобыльской АЭС. Создатели пообещали быть максимально внимательными к деталям этой трагической истории. В кресле режиссера сериала оказался Йохан Ренк, выступавший одним из постановщиков «Во все тяжкие», да и актерский состав не подкачал: роли исполняют Джаред Харрис, Эмили Уотсон и Стеллан Скарсгард. Неплохая заявка — совсем скоро узнаем, что из этого вышло.

МатьОтецСын

Ричард Гир составил компанию звездам Голливуда, которые в последнее время все чаще снимаются в сериалах. Он исполнит роль медиамагната, который переживает последствия развода, трудности в бизнесе и одновременно пытается приструнить своего младшего сына. Непростая заварушка для одной семьи, не правда ли? Есть все предпосылки для того, чтобы сериал получился качественным и интересным: так, например, в качестве сценариста здесь выступил популярный британский писатель Том Роб Смит.

Уловка-22

Когда-то Джордж Клуни приложил немало усилий, чтобы избавиться от славы актера телесериалов, а теперь снимает свой сериал и исполняет в нем главную роль. Выбор пал на экранизацию абсурдистского романа об ужасах войны. Клуни играет преподавателя летной школы, в которой один из кадетов пытается выдать себя за сумасшедшего. Это и есть «Уловка-22»: согласно ей, всякий, кто называет себя сумасшедшим с целью освободиться от воинской обязанности, тем самым доказывает обратное, ведь подобное заявление явно свидетельствует о здравомыслии. Команда для сериала подобралась что надо: в главных ролях кроме Клуни мы увидим Хью Лори и Кристофера Эббота. Тем, кто любит хорошие военные фильмы и боевики, эта премьера наверняка покажется интересной.

У Эбби

Комедия о том, как девушка по имени Эбби обнаружила в себе талант мастерски принимать гостей и открыла небольшой бар прямо на заднем дворе своего дома. Но заведение получилось весьма необычным: посетителям запрещено пользоваться телефонами, и они должны строго придерживаться местных правил, ну а если ослушаются, то получат самый необычный напиток в своей жизни. Дело только пошло в гору, но все может рухнуть из-за неожиданно объявившегося владельца дома. Кажется, этот сериал понравится тем, кто не хочет вникать в слишком сложные сюжетные повороты и любит посмеяться над милым и неожиданным сюжетом.

Миллиарды (4-й сезон)

Сериал повествует о битве двух умов: талантливого миллиардера и прокурора, который мечтает его посадить. Получилась захватывающая история о неимоверном стремлении к деньгам с полноценным погружением в психологию человека. Неудивительно, что шоу обрело огромное количество поклонников, которые с нетерпением ждут выхода нового сезона. Попробуйте оценить этот сериал и вы, если любите подобные истории.

Убивая Еву (2-й сезон)

Один из самых обсуждаемых сериалов 2018 года рассказывает о том, как аналитик британской контрразведки охотится за наемной убийцей. Выходит, в нашем списке еще одна история противостояния двух вундеркиндов (согласитесь, наблюдать за такими схватками сплошное удовольствие). Критики и зрители по достоинству оценили работу актрис, а также небанальный сюжет, в котором лихо сочетаются элементы триллера и комедии. Этот сериал не взрывает мозг, но может стать отличным развлечением после тяжелого дня.

Белое золото (2-й сезон)

Британская комедия о том, как в набирающем обороты бизнесе по продаже стеклопакетов заправляет харизматичный продавец и его команда. Герои готовы идти по головам и не остановятся ни перед чем, чтобы получить свое. Действие происходит в 80-е, наверное, поэтому шоу получилось довольно атмосферным и дерзким. А поклонники сериала «Сплетница» будут приятно удивлены, увидев в главной роли Эда Вествика.

Игра престолов (заключительный, 8-й сезон)

Без преувеличения самый популярный и успешный сериал десятилетия приближается к своему эпичному финалу. Съемки заключительных серий проходили в условиях строжайшей секретности, и подробностей о том, чем завершится сага, практически нет. Наконец-то мы узнаем ответы на самые наболевшие вопросы шоу: кто займет Железный Трон, смогут ли люди победить Короля Ночи и кто из главных героев останется в живых? Узнаем совсем скоро, а пока что запасаемся успокоительными и ждем самые зрелищные битвы за всю историю телевидения.

Какой сериал вы обязательно посмотрите из этого списка?