11 культовых нарядов актрис советского кино, по которым можно изучать историю моды нашей страны

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«Несмотря на внушительные тиражи советских журналов мод, кинематограф в СССР был средством информации № 1», — считает историк моды Мэган Виртанен. Женщины ходили на один и тот же фильм по несколько раз, чтобы в темноте кинозала зарисовать понравившиеся фасоны и пойти с этим рисунком к портнихе. По картинам разных лет с главными законодательницами мод Любовью Орловой, Людмилой Гурченко и Натальей Селезневой можно изучать историю моды прошлых десятилетий в нашей стране.

AdMe.ru вспоминает культовые наряды из советских кинолент, которые моментально становились предметом мечтаний всех советских модниц. Некоторые из них мы и сегодня бы примерили с удовольствием.

Платья сестер Мурашовых («Сердца четырех», 1941)

Легкий водевиль «Сердца четырех» снимали еще до войны, однако зрители увидели его лишь в 1944 году, когда разгром фашистов был уже лишь делом времени и можно было вспомнить о делах житейских — и о моде в том числе. В начале 1940-х индустриализация была позади, а июнь 1941-го еще не настал, и советская женщина беззаботно предается излишествам, не отказывая себе в яркой помаде, бантах, воротничках, рукавах-фонариках. Свободные юбки, игривые шляпки, небольшой каблучок — наряды в картине режиссера Константина Юдина радуют глаз элегантностью и утонченностью. В моде мягкая женственность, и фильм «Сердца четырех» отлично передает дух той эпохи. А впрочем, разве женственность когда-либо может выйти из моды?

Пиджак поверх платья Веры Шатровой ("Весна", 1947)

Любой наряд, в котором появлялась в кадре «русская Марлен Дитрих» Любовь Орлова, ждала одна и та же участь: он мгновенно становился последним писком советской моды, и девушки тут же начинали копировать образ актрисы. Так получилось и с фильмом «Весна», где актриса сыграла ученого Ирину Никитину. Мужской пиджак поверх женского платья быстро прижился в гардеробах ультрамодных дам. Время было послевоенное, когда женщины не только брали на себя мужские обязанности, но и перенимали мужские предметы гардероба: стоять у станка в романтичном платье было удовольствием сомнительным. В итоге отказываться от некоторых мужских деталей одежды не стали и в мирное время — так получилось и с этим «орловским» пиджаком поверх платья. Дополнял образ изящный шейный платок.

Платье Леночки Крыловой («Карнавальная ночь», 1956)

Платья в стиле new look Кристиан Диор предложил дамам в 1947 году. Мир только начинал оправляться от войны, и женщинам хотелось чего-то элегантного и романтичного. «Европа устала от бомб, ей хочется зажигать фейерверки», — говорил кутюрье. Спустя 9 лет, во времена хрущевской оттепели, жители СССР узнали о находке знаменитого дизайнера благодаря фильму «Карнавальная ночь», где Людмила Гурченко щеголяла приталенными платьями с пышной юбкой. Талия актрисы была буквально осиной, поэтому наряд смотрелся на ней чудо как хорошо и стал предметом мечтаний всех советских модниц. Девушки стали потуже затягивать пояса — к счастью, всего лишь в угоду моде.

Платье Наташи Ростовой («Война и мир», 1967)

На создание фильма по бессмертной классике у Сергея Бондарчука ушло целых 6 лет. Размах съемок был невероятный: картина стала одной из самых высокобюджетных за всю историю советского кинематографа. Естественно, что и наряды шились с особым шиком. Платье, которое актриса Людмила Савельева примерила для роли Наташи Ростовой, — нежное, воздушное, романтичное — стало той изюминкой картины, которая надолго запомнилась советским модницам.

Платье Светланы Афанасьевны («Большая перемена», 1972)

Легкая незамысловатая картина «Большая перемена» была очень модным фильмом своего времени. Девушки, усердно пытавшиеся следить за трендами, часто требовали в ателье «костюмчик, как у Нелли Ледневой» и «платье, как у жены Ганжи». Платье-миди в клетку, сшитое по канонам 70-х годов, с подчеркивающим талию поясом, смотрелось особенно очаровательно на утонченной блондинке Наталии Богуновой. Актриса подчеркивала наряд ярким платком, то вплетая его в волосы, то надевая на шею, и в таком виде она просто не могла не стать стильным эталоном для многих советских девушек.

Розовый ансамбль Зиночки («Иван Васильевич меняет профессию», 1973)

В 1966 году 16-летняя модель по имени Твигги становится «Лицом года» по версии Daily Express. Мода на худобу и короткие стрижки распространяется со скоростью света, и образ Твигги на целое десятилетие покоряет мировую моду. Первый слой знаменитого розового платья Зиночки, под которым виднеется мини, отсылает именно к стилю знаменитой модели, а вот длина верхнего слоя — миди — соответствует тенденциям уже 70-х годов. Четкие белые линии в окантовке отсылают к творчеству культовых модельеров Андре Куррежа и Пьера Кардена одновременно. А если еще вспомнить знаменитый белый брючный костюм и короткое платье-рубашку, в которых красовалась героиня, то становится очевидно, что Зиночка, пожалуй, была главной киношной законодательницей мод в СССР.

Платье Гали («Ирония судьбы, или С легким паром!», 1975)

При мысли о нарядах из самого популярного новогоднего фильма на ум прежде всего приходит праздничное платье Нади Шевелевой: оно и сегодня подошло бы любой следящей за собой барышне в качестве базового наряда. Кроме того, Барбара Брыльска — эффектная актриса, и, пожалуй, любое платье, которое она бы надела, ждала бы подобная участь. Но вы только присмотритесь к платью разнесчастной Гали: насыщенный лиловый цвет и рукава-клеш делают образ брошенной невесты ультрамодным и элегантным. Такое платье запросто и сегодня можно выбрать для торжественного выхода в свет. И этот контрастный красный телефон в руках девушки! Тому, кто придумал такой эффектный кадр, точно нужно было выдать премию.

Платье Людмилы Прокофьевны («Служебный роман», 1977)

Наш список был бы неполным без шикарного платья преобразившейся Мымры из «Служебного романа». Платье для финального выхода Калугиной создал известный кутюрье Вячеслав Зайцев. Крупные пуговицы, широкая клетка, дерзкий воротник — такой наряд и сегодня пришелся бы многим по вкусу, а в СССР и вовсе свел с ума всех женщин. Интересно, что, даже сменив имидж, Людмила Прокофьевна выбирает привычную ей гамму цветов: оттенки коричневого и сине-голубого.

Платье Алены Саниной («Чародеи», 1982)

Красное свободное платье с запа́хом, в котором красовалась героиня Александры Яковлевой в фильме «Чародеи», выглядело чрезвычайно элегантно. А красный цвет выигрышно подчеркивал красоту актрисы.

Платье Веры («Вокзал для двоих», 1982)

Воздушное платье героини Людмилы Гурченко — еще один предмет восхищения зрительниц того времени. Цветочный принт, приглушенный тон и шифон делают платье очень изящным и помогают раскрыть образ бойкой с виду официантки, которая в душе оказывается утонченной и хрупкой женщиной, умеющей преданно любить.

Платья и другие наряды героинь («Самая обаятельная и привлекательная», 1985)

Фильм «Самая обаятельная и привлекательная» вышел на экраны в 1985 году. Для ленты требовались модные вещи, которые в те времена кратковременного затишья перед бурей на «Мосфильме» просто не шились. Выкручивались как могли. Ирина Муравьева в конце фильма появилась в собственном платье — «от Кристиана Диора», как говорит маме ее героиня. Хотя принт на модной вещице несколько напоминает монограмму модного дома Louis Vuitton. Беленькая шубка, к слову, тоже из гардероба актрисы, а красная шляпа принадлежала Татьяне Васильевой. Кепочку с помпончиком, которую не оценил герой Куравлева, на съемочную площадку принесла Лариса Удовиченко.

Какие из этих нарядов вы бы надели и сегодня?