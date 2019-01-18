11 деталей в советских фильмах, которые мы все дружно проморгали

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Любимое советское кино мы можем пересматривать бесконечно — и каждый раз с интересом и теплотой. Кажется, мы изучили эти фильмы вдоль и поперек и можем цитировать наизусть. Но тем не менее, оказывается, эти кинокартины скрывают немало поразительных вещей. Например, веселые вывески из «Служебного романа» или библиотека в «Операции „Ы“», которая работает в 3 часа утра.

AdMe.ru решил раскрыть некоторые тайны советских кинофильмов и обратить ваше внимание на любопытные детали в них.

Занимательные вывески («Служебный роман», 1977)

В здании, где разворачивается основное действие фильма, кроме статистического учреждения также размещаются и другие интересные организации. Например, НИИ Чего, Центральный резерв нежилых помещений, Управление Внешних Сношений, Главшерсть, Главбурение, Главкость. Все в лучших традициях советского, как сейчас говорят, нейминга.

Посадка самолета на шоссе («Невероятные приключения итальянцев в России», 1974)

По словам Эльдара Рязанова, в фильме нет ни одного комбинированного кадра — все трюки были «чистыми» и исполнялись «взаправду». В том числе и посадка лайнера на шоссе. Но как это возможно? Ведь ни одна дорога в стране (кроме секретных, конечно) не обладала нужными характеристиками и толщиной покрытия. Режиссер нашел выход: он решил «загримировать» под шоссе взлетную полосу аэродрома. Киношники проделали действительно кропотливую работу: удалили со взлетно-посадочной полосы (ВПП) все опознавательные знаки, прожекторы и другие обозначения. Нарисовали на асфальте белые линии, похожие на разметку автодорог. Вдоль полосы посадили деревья, поставили киоски, светофоры, бочку с квасом, указатель. Но оставался вопрос с летчиком: ни один профессионал не брался посадить лайнер между автомобилями, пусть и на ВПП. В итоге все же нашелся такой — замечательный пилот Иван Таращан. В глубине души он хотел совершить трюк, который еще никогда никто не выполнял. Он приказал посадить за руль автомобилей исключительно летчиков, ведь в случае чего они смогли бы быстрее среагировать и выйти из непростой ситуации.

Автомобильный номер на такси («Бриллиантовая рука», 1968)

Номер «28-70 ОГО» — бутафорский. Сделан он с юмором: серия ОГ принадлежала Оренбургской области и дошла только до ОГЕ, а 28 руб. 70 коп. — цена 10 пол-литровых бутылок водки «Московская» после подорожания 1962 года.

Рязанов в роли врача («Невероятные приключения итальянцев в России», 1974)

Легендарный режиссер любил появляться в своих картинах. Так, в фильме «Невероятные приключения итальянцев в России» он сыграл врача, который освобождал из иллюминатора самолета застрявшего мафиози. А вы узнали его в этом кадре?

Актер многих ролей Дружок («Морозко», 1964 / «Сказка о потерянном времени», 1964)

Не только люди-актеры могут успешно перевоплощаться в разные роли. Дворняжка по кличке Дружок снялась сперва в «Сказке о потерянном времени», а затем исполнила роль Тяпы в фильме «Морозко». Вот такой разноплановый артист советского кино.

Сцены из фильмов в мультике про кота Леопольда

Оказывается, в серии советских мультфильмов «Кот Леопольд» есть отсылки к сценам из легендарных фильмов: здесь можно узнать героев «Белого солнца пустыни» и «Джентльменов удачи».

Две полярные роли — одна актриса («Джентльмены удачи», 1971 / «12 стульев», 1971)

Редкий зритель замечал, что Эллочка Щукина из комедии «12 стульев» и воспитательница детского сада из «Джентльменов удачи» — одно лицо. Такие две разные роли сыграла чудесная актриса Наталья Воробьева-Хржич.

Красноречивые вырезанные сцены («Служебный роман», 1977)

Далеко не весь отснятый материал идет в финальный вариант фильма. Но бывают не вошедшие в картину кадры, которых уж очень жаль. Они могут дать более глубокое понимание о развитии сюжета, как, например, кадр, где Самохвалов обнимает Рыжову — теперь понятно, почему после этой вечеринки на женщину нахлынули эмоции и воспоминания. Не менее любопытен и кадр, где герои выполняют производственную гимнастику. Правда, эта сцена была вырезана полностью.

Режим работы библиотеки («Операция „Ы“ и другие приключения Шурика», 1965)

Внимательные зрители обнаружили любопытную связь новелл из «Операции „Ы“». В последней из них между героями происходит следующий диалог: «А вы что спросили?» — «Как пройти в библиотеку» — «В 3 часа ночи. Идиот...» Но, кажется, герой не был таким уж идиотом, потому что в предыдущей новелле Шурик выходит из библиотеки, работа которой как раз-таки и начинается в 3 ночи.

Реквизит для «энергичного танца» («Афоня», 1975)

В книге Г. Данелия рассказывается, откуда у актрисы Татьяны Распутиной взялся столь роскошный бюст. Оказывается, режиссеры изначально задумали, что в сцене на танцах грудь девушки тоже должна «танцевать». Решили вопрос следующим образом: в бюстгальтер большого размера поместили заполненные водой средства контрацепции. Но когда актриса стала двигаться, они разорвались и окатили Татьяну жидкостью. Тогда кто-то из съемочной группы сбегал домой и принес манную крупу. Она в итоге и сформировала внушительный бюст героини.

Неподатливая арбузная корка («Бриллиантовая рука», 1968)

В сцене, где Горбунков наступает на арбузную корку и падает, вместо Юрия Никулина пришлось сняться Леониду Каневскому. А все из-за того, что Никулин все никак не мог попасть ногой на арбуз, и его падение выглядело ненатурально. Подмена актеров осталась видна наблюдательному зрителю: на корку наступает коричневый ботинок, а вверх уже взлетают ноги в черных башмаках.

А какие интересные детали из советских фильмов замечали вы? Поделитесь в комментариях.