10+ звезд, которые снялись в фильмах со своими детьми, а мы это дружно проморгали

Если вы родились в актерской семье, скорее всего, вы с детства будете пропадать на съемочных площадках вместе со своими знаменитыми родителями. С раннего возраста дети звезд попадают под объективы камер и очаровываются магией кино, решив пойти по стопам родителей. Став известными, а иногда и затмив по популярности своих именитых родителей, молодые звезды приглашают на съемки уже своих пожилых мам и пап, чтобы сыграть вместе с ними в большом кино.

Мы в AdMe.ru пересмотрели десятки фильмов, чтобы найти проекты, в которых звездные родители и их дети, как оказалось, снимались вместе, но многие зрители этого могли и не заметить.

Брюс Уиллис и Румер Уиллис

Румер Гленн Уиллис, родившаяся в актерской семье, решила, что, как и ее знаменитые родители, тоже хочет сниматься в кино. Хотя у ее отца и матери были связи в киноиндустрии, они не давали ей никаких поблажек. Так, Брюс Уиллис заставил своего родного ребенка пройти прослушивания, чтобы она сыграла в триллере «Заложник» его дочь. На момент съемок юной актрисе исполнилось 16 лет, и со своей ролью она справилась блестяще.

Деми Мур и Румер Уиллис

Одну из первых ролей Румер сыграла, когда ей было всего 8 лет. В фильме «Стриптиз», где ее мама Деми Мур, была главной героиней, Румер прекрасно справилась с ролью дочери известной актрисы.

Донал Глисон и Брендан Глисон

Аластор «Грозный глаз» Грюм, которого сыграл ирландский актер Брендан Глисон в фэнтези о юном волшебнике «Гарри Поттер и Кубок огня», решил привести на съемочную площадку поттерианы своего сына Донала. Отец и его отпрыск вместе появились на экране в первой части фильма «Гарри Поттер и Дары Смерти». Донал исполнил в фильме роль Билла Уизли, которая принесла ему популярность и любовь поклонников по всему миру.

Гвинет Пэлтроу и Блайт Даннер

Дети популярной голливудской актрисы Блайт Даннер решили пойти по стопам своей знаменитой матери. Ее сын Джейк стал кинорежиссером, а дочь Гвинет Пэлтроу — всемирно известной актрисой. Впервые Даннер снялась вместе со своей дочерью в криминальном фильме 1992 года «Жестокие сомнения». А в 2003 году мама и дочь встретились на съемочной площадке биографической драмы «Сильвия», где главную роль исполнила Гвинет, а Блайт сыграла ее мать.

Анджелина Джоли и Вивьен Джоли-Питт

В сказочной «Малефисенте» роль пятилетней принцессы Авроры досталась биологической дочери Анджелины Джоли, Вивьен Маршелин, лишь потому, что остальные юные актрисы слишком боялись грозного вида рогатой волшебницы.

Джон Войт и Анджелина Джоли

Самой Анджелине Джоли также удалось оказаться на одной съемочной площадке со своим папой, известным голливудским актером Джоном Войтом. Он сыграл отца главной героини в фильме «Лара Крофт: Расхитительница гробниц».

Колин Хэнкс и Том Хэнкс

Колин Хэнкс и его знаменитый папа Том Хэнкс впервые появились вместе на экране в музыкальной комедии «То, что ты делаешь» в 1996 году, а в 2008 году еще раз сыграли отца и сына в фильме «Великий Бак Ховард».

Мэми Гаммер и Мерил Стрип

«Рики и Флэш» — это трагикомедийный фильм 2015 года о женщине, которая оставила свою семью ради карьеры рок-звезды, в котором Мерил Стрип исполнила главную роль, а родная дочь актрисы сыграла саму себя. Это была вторая картина, в которой две звездные актрисы снялись вместе, а первой стала работа в фильме «Ревность» 1986 года, где 3-летняя Мэри Уилла «Мэми» Гаммер также исполнила роль дочери главной героини.

Уилл Смит и Джейден Смит

Кинодебют Джейдена Смита состоялся в 2006 году, когда он вместе со своим папой снялся в драме «В погоне за счастьем», где сыграл сына главного героя. За эту роль молодой актер даже получил престижную премию MTV Movie Awards в номинации «Кинопрорыв» 2007 года.

В 2013 году отец и сын встретились на съемочной площадке фантастического боевика «После нашей эры», еще раз доказав зрителям, что у них сложился прекрасный актерский дуэт.

Уилл Смит и Уиллоу Смит

Известный актер также привел на съемочную площадку и свою дочурку. 7-летняя Уиллоу Смит сыграла вместе с папой в постапокалиптическом фильме «Я — легенда», где исполнила эпизодическую роль дочки главного героя.

Билли Рэй Сайрус и Майли Сайрус

Подростковый сериал «Ханна Монтана», который сделал певицу Майли Сайрус знаменитостью, также прибавил популярности и ее отцу, кантри-певцу Билли Рэю Сайрусу, который сыграл в ситкоме папу главной героини.

Бен Стиллер и Джерри Стиллер

Оказывается, что милый старичок из комедий «Девушка моих кошмаров» и «Образцовый самец» на самом деле является не только экранным отцом киногероев Бена Стиллера, но и его биологическим папой вне съемочных павильонов.