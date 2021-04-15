10 популярных кинодуэтов, которые могли быть сыграны другими актерами (но они не прошли кастинг)

Мы не можем себе представить такие фильмы, как «Час пик», без Джеки Чана и Криса Такера, а «Люди в черном» — без Уилла Смита и Томми Ли Джонса. Эти кинотандемы стали культовыми, а ведь они могли состоять из других актеров. Конечно, если бы они прошли кастинг или сами бы не отказались от предложенной роли.

Мы в AdMe.ru выяснили, какие запоминающиеся кинодуэты могли выглядеть по-другому.

Пейдж и Макс («Сердцеедки», 2001)

Двух очаровательных мошенниц, жертвами которых стало множество состоятельных мужчин, сыграли Сигурни Уивер и Дженнифер Лав Хьюитт. Хотя главные роли чуть было не исполнили другие актрисы: первоначально на кастинге были выбраны Шер (на роль Макс) и Дженнифер Энистон (на роль Пейдж).

Агенты Джей и Кей («Люди в черном», 1997–2012)

Роли агентов организации по слежению за пришельцами исполнили Уилл Смит (агент J / Джеймс Даррел Эдвардс III) и Томми Ли Джонс (агент K / Кевин Браун). Хотя изначально в проект звали Дэвида Швиммера (на роль агента J) и Клинта Иствуда (на роль агента K). Но оба они отказались от участия в фильме.

Винсент и Джулс («Криминальное чтиво», 1994)

Главных персонажей этого культового фильма сыграли Джон Траволта и Сэмюэл Л. Джексон. Но все могло сложиться иначе. Дело в том, что роль Винсента Веги изначально писалась для Майкла Мэдсена — Квентин Тарантино хотел, чтобы в его новый фильм вернулся персонаж Мэдсена (Вик Вега) из «Бешеных псов». Но актер вынужден был отказаться от роли, так как уже участвовал в съемках фильма «Уайетт Эрп». Роль Джулса режиссер тоже писал под конкретного актера — Сэмюэля Л. Джексона. Однако после большого прослушивания роль уже почти отдали Полу Кальдерону — очень уж понравилась продюсерам его проба. Когда Сэмюэл Л. Джексон узнал об этом, он прилетел в Лос-Анджелес и снова прошел прослушивание, пытаясь убедить режиссера отдать роль Джулса именно ему. И Тарантино в итоге утвердил Сэмюэля. А Кальдерон получил небольшую роль бармена в баре Марселаса.

Ллойд и Гарри («Тупой и еще тупее», 1994)

Главных персонажей в этой взбалмошной комедии братьев Фаррелли исполнили Джим Керри и Джефф Дэниелс. Хотя первоначальным выбором на роль Ллойда и Гарри были Гэри Олдмен и Николас Кейдж соответственно.

Ли и Джеймс Картер («Час пик», 1998)

Главные роли в этом комедийном боевике исполнили Джеки Чан и Крис Такер. Вот только изначально предполагалось, что инспектора Ли сыграет Крис Фарли. Но затем продюсеры решили, что главная роль все же должна быть исполнена азиатским актером. А роль детектива Джеймса Картера сначала была предложена Мартину Лоуренсу.

Майк и Маркус (трилогия «Плохие парни», 1995–2020)

Во всех трех комедийных боевиках главных персонажей сыграли Уилл Смит и Мартин Лоуренс. Но изначально ведущие роли предназначались для Эдди Мерфи и Уэсли Снайпса.

Алонзо и Джейк («Тренировочный день», 2001)

В этом криминальном триллере, который снял режиссер Антуан Фукуа, главных героев сыграли Дензел Вашингтон и Итан Хоук. Хотя, когда проектом на начальном этапе руководил режиссер Дэвис Гуггенхайм, на роль детектива-сержанта Алонзо он рассматривал Сэмюэла Л. Джексона, а на роль новичка-офицера Джейка — Мэтта Деймона. Но когда Дензел Вашингтон дал согласие на съемки, режиссерское кресло занял Антуан Фукуа. Он в итоге и утвердил Итана Хоука.

Винсент и Макс («Соучастник», 2004)

В этом неонуарном триллере Том Круз исполнил роль наемника Винсента, а Джейми Фокс сыграл таксиста Макса. Хотя изначально роль Винсента чуть не ушла Расселу Кроу, но актер из-за постоянных задержек покинул проект. А Адам Сэндлер имел все шансы перевоплотиться на экране в Макса, но он снимался в то время в картине «Испанский английский» и тоже был вынужден отказаться от съемок в «Соучастнике».

Энди и Ред («Побег из Шоушенка», 1994)

Главные роли в этом фильме, основой сюжета которого послужила повесть Стивена Кинга «Рита Хейуорт и спасение из Шоушенка», исполнили Тим Роббинс и Морган Фримен. Хотя изначально роль Энди Дюфрейна была предложена Тому Хэнксу. Но он не смог найти свободное время из-за занятости в «Форресте Гампе». А роль Реда, которого сыграл Морган Фримен, мог получить Клинт Иствуд.

Гарри и Марвин («Один дома», 1990)

Парочку никудышных грабителей в этой рождественской комедии сыграли Джо Пеши и Дэниел Стерн. Интересно, что создатели фильма сразу выбрали Дэниела Стерна на роль Марва. Но когда у актера и продюсеров возникли небольшие финансовые разногласия, Стерн отказался от проекта, и студия заменила его Дэниелом Робуком. Правда, между ним и Джо Пеши «отсутствовала химия», и студия вернула Стерна на съемочную площадку. А роль Гарри мог исполнить Роберт де Ниро, но он отказался.