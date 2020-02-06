10 отечественных актеров, чья привлекательность выбивается из надоевших стандартов «киношной» красоты

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Вы замечали, что некоторые киноперсонажи, которые с первых секунд кажутся нам некрасивыми, со временем начинают видеться исключительно милыми и привлекательными? Дело в том, что мы привыкли видеть на экранах людей с эталонной внешностью, а когда перед нами предстает кто-то, кто выбивается из этих стандартов красоты, он неминуемо притягивает к себе взгляд. Но часто таких героев играют актеры, чья харизма и артистизм способны перекрыть все недостатки. Оттого эти персонажи начинают вызывать симпатию.

Мы в AdMe.ru решили вспомнить актеров, чью внешность нельзя назвать эталонной, но зато они обладают таким запасом обаяния, что не влюбиться в них просто невозможно.

Анна Цуканова-Котт

С этой актрисой большинство из нас познакомилось, когда она еще была ребенком. Анна начала сниматься в эпизодах киножурнала «Ералаш», когда ей было 7 лет. С тех пор актерское ремесло стало делом ее жизни. По признанию девушки, долгое время она переживала из-за своей нестандартной внешности, но со временем сумела полюбить себя.

Александр Паль

Внешность Александра можно описать как «лицо того самого парня, который есть в каждом дворе». Возможно, поэтому чаще всего ему достаются роли простачков и хулиганов. На самом деле актер весьма харизматичен и обладает неплохим чувством юмора.

Ирина Рахманова

Ирина прославилась, когда сыграла роль писательницы Виолы Таракановой в сериале, основанном на детективах Дарьи Донцовой. А после снялась в снискавших огромную популярность картинах «Питер FM» и «9 рота» (за участие в последней Ирина получила премию «Золотой овен»). Зрителям полюбилась нестандартная внешность Рахмановой и ее похожий на мальчишеский голос. Сейчас актриса задействована в съемках сериала «Великосветский детектив», выход которого запланирован на этот год.

Нодар Джанелидзе

Нодару с легкостью даются как комедийные, так и драматические роли. Например, он принимал участие в таких серьезных картинах, как «Сталинград» и «Брестская крепость». Но при этом с легкостью вжился в образ одного из участников комедии «Трое в лифте, не считая собаки».

Агния Кузнецова

Агния Кузнецова не ищет для себя простых ролей. Она часто играет героинь, вжиться в образ которых у многих актрис попросту не хватило бы духу. Взять хотя бы роль Анжелики из довольно тяжелого фильма «Груз 200». Также на счету у Агнии великолепно сыгранные персонажи фильмов «Все умрут, а я останусь», «А зори здесь тихие...» и других. Кузнецова никогда не пыталась позиционировать себя как глянцевую старлетку и «нагламурить» свою внешность. Возможно, это дает зрителям повод любить ее еще больше.

Дмитрий Дюжев

За плечами у этого актера огромный опыт съемок в кино и участия в спектаклях. Но сколько бы картин с ним мы ни видели, первым в памяти всегда всплывает образ Космоса Холмогорова из сериала «Бригада». Возможно, в начале 2000-х, когда снималась лента, внешность Дмитрия действительно выглядела брутальной и немного бандитской. Впрочем, с годами у нее появился лоск.

Таисия Вилкова

Таисии отлично удается перевоплощаться из миленькой зубастой девочки в серьезных, чутких девушек и обратно. Зрителям она полюбилась, когда сыграла роль юной пацанки в сериале «Деффчонки», а затем Таисия предстала в образе подруги слепой провидицы Вангелии в одноименном сериале. Сейчас Вилкова задействована в съемках фильма «Красотка!», и многим интересно, какой же мы увидим актрису на этот раз.

Александр Ильин

Актер прославился, когда сыграл недалекого медработника Лобанова в сериале «Интерны», Сама роль не предполагала того, чтобы на нее взяли очередного плейбоя со слащавым лицом. А вот Ильин с его легкой внешней неуклюжестью вписался в образ идеально. Отметим, что Александр приходится сыном актеру (которого, кстати, тоже зовут Александр Ильин), чью внешность также нельзя назвать стандартной для кино.

Анастасия Денисова

Еще одна актриса, славу которой подарил сериал «Деффчонки» на телеканале ТНТ. Анастасия сыграла роль девушки, которую саморазвитие и рабочие обязанности интересуют куда больше своей внешности. Героиня Денисовой полновата и редко пользуется косметикой, но тем не менее полна обаяния.

Артур Смольянинов

Артур Смольянинов — как раз тот мужчина, чья харизма способна превратить любые недостатки во внешности в милые черты лица. Большинство из нас узнало об Артуре, когда он исполнил роль Лютого в фильме «9 рота». И тогда от него действительно веяло непредсказуемостью и опасностью. А вот в большинстве последующих картин герои, сыгранные Артуром, почти мгновенно располагают себе, заставляя любоваться ими.

Бонус: Лиза Арзамасова, которая в жизни оказалась намного красивее, чем на экране

Лиза Арзамасова еще в детстве показала нам, что не обязательно лезть из кожи вон, чтобы показаться окружающим привлекательной. Девочка с мастерством взрослого человека на протяжении нескольких лет играла роль неказистой Галины Сергеевны в сериале «Папины дочки», а когда подросла и завела инстаграм, многие обомлели от того, какой она оказалась красавицей.