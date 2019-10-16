10 легенд советского кино, по биографиям которых можно снять отдельные фильмы

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За личностью каждого сильного артиста стоит история. Так, Наталья Гундарева планировала стать проектировщиком и за 2 года выросла до помощника главного инженера. Андрей Миронов собирался строить дипломатическую карьеру, и английский был для него вторым родным языком. Всем известная своими ролями бабушек Татьяна Пельтцер в молодости была яркой, самобытной красавицей, успела побывать замужем за немецким философом и поработать машинисткой.

Мы в AdMe.ru изучили биографии советских артистов и удивились тому, как много мы не знали о любимых актерах нашего детства.

Алексей Баталов

Баталов родился и вырос в театральной семье. В доме его родителей обычными гостями были Осип Мандельштам, Борис Пастернак, Михаил Зощенко, Илья Ильф и Евгений Петров. Мать Алексея входила в ближайшее окружение Анны Андреевны Ахматовой, и та подолгу гостила у них. Баталов хотел стать водителем. Первую машину он купил на деньги Анны Ахматовой — правда, она дала их ему на приличный костюм, но в те времена Баталов бредил автомобилями и домой пришел без костюма, но с ключами. «Сгорая со стыда, на негнущихся ногах я поднялся в квартиру. Анна Андреевна и мама вопросительно на меня посмотрели, а я, запинаясь, сказал: „Анна Андреевна, я купил машину“. Не отведя взгляда, Ахматова ответила: „Ну что же, по-моему, это хорошее приобретение“», — вспоминал актер. Актер стал прототипом Дяди Степы. Дочь художника Константина Ротова Ирина была первой женой Баталова. Так он стал натурщиком для эскизов. Что интересно, артист и сам отлично рисовал. Еще один любопытный случай произошел на съемках фильма по рассказу Чехова «Дама с собачкой», где Баталов должен был сыграть Гурова. Актер изо всех сил стремился вжиться в роль: отрастил бороду, сутулился, надевал туфли большего размера, чтобы походка была солиднее и тяжелее. Режиссера пытались убедить, что Баталов — неподходящий актер. Спор разрешил лодочник, несколько раз встречавшийся с писателем, — его привлекли как консультанта картины. Увидев Баталова, он воскликнул: «Как похож на Чехова! И ведь косолапит, как Антон Павлович!»

Людмила Гурченко

Отец Гурченко был из крестьян, мать — дворянского происхождения. Родители работали в Харьковской филармонии: отец был профессиональным музыкантом, а мать помогала ему. Семья жила в маленькой полуподвальной квартире. Детство Людмилы Гурченко пришлось на время войны, 6-летним ребенком ей приходилось петь и танцевать, чтобы получить хоть какое-то пропитание. Людмила Марковна не состояла ни в одной политической организации. Невероятно, но даже звание народной артистки СССР она получила, не имея партбилета. Свой сценический образ она создавала сама: делала прическу, накладывала грим, порой шила себе платья. За границей она перенимала манеры местных женщин и изучала, как они одеваются. Возможно, благодаря этому актрисе удалось создать неповторимый стиль, который другие дамы пытались копировать. Гурченко 40 лет скрывала, что пишет песни. На музыкальном фестивале 1965 года ее работа заняла 1-е место и получила восторженные отзывы зрителей. Но артистка переживала из-за негативных комментариев критиков и СМИ, и больше ее авторство относительно музыкальных произведений нигде не упоминалось.

Андрей Миронов

Прадед Миронова был ювелиром и поставлял драгоценности к императорскому двору. Дед служил адвокатом, занимался биржевыми операциями на Санкт-Петербургской бирже и состоял в купеческом сословии. Отец актера — народный артист РСФСР Александр Менакер. В 3-м классе Андрей взял фамилию матери, Марии Мироновой, так как в стране началась кампания по борьбе с космополитизмом и фамилию отца носить стало не слишком безопасно. Его мать тоже была народной артисткой СССР. Английский был для Миронова вторым родным: он готовился поступать в Институт международных отношений и строить дипломатическую карьеру. Но решил попробовать свои силы в театральном, и в Щукинское училище его приняли с первого раза. У Миронова было много возможностей остаться жить за рубежом, учитывая свободное владение языками и постоянные гастроли, но он был привязан к близким и всегда спешил вернуться домой.

Ирина Муравьева

Ирина Муравьева родилась в семье военного инженера. Отец Ирины Вадимовны во время войны дошел до Берлина, где встретил свою будущую жену и освободил из плена. Их дочка Ира, второй ребенок в семье, родилась уже в Москве. Муравьеву не брали в театральный, в Щукинском училище ей отказали за неимение актерских данных. Два года она проваливала вступительные экзамены, подавая документы во все театральные вузы Москвы, пока ее не приняли в студию при Детском театре. В дальнейшем актриса окончила заочно ГИТИС имени А. В. Луначарского. Муравьева была удостоена Государственной премии СССР за роль в фильме «Москва слезам не верит». При этом она была уверена, что не построит карьеру киноактрисы, и поставила на себе крест еще в юности: «Я никогда не была красавицей: если режиссеры приходили в студию или в театр подбирать себе молодых актрис, в мою сторону даже не глядели. Все изменилось после „Карнавала“. После выхода этого фильма меня многие стали приглашать сниматься. Предлагали только большие роли. За всю жизнь я не сыграла ни одного эпизода».

Алиса Фрейндлих

Предки актрисы по отцовской линии создали целую династию стеклодувов, а в XVIII веке переехали в Россию. Дед Алисы работал в магазине, который поставлял обувь к императорскому двору, а затем открыл собственный. Бруно Фрейндлих, ее отец, — советский актер, лауреат Сталинской премии 2-й степени. Алиса чудом выжила во время блокады. Бабушка-немка выдавала в семье хлеб строго по часам. «Хорошо помню, как напряженно смотрела на часы: когда же стрелка наконец дойдет до нужного деления и можно будет съесть крохотную дольку от пайки хлеба? Такой режим устроила нам бабушка — и потому мы выжили», — вспоминала Фрейндлих. Алиса Бруновна мечтала стать балериной или оперной певицей. «У меня был хороший голос — высокое меццо-сопрано, довольно редкое, и поэтому меня прочили в консерваторию», — говорила артистка. Отец убедил ее отказаться от цели петь, так как на оперной сцене миниатюрная девушка потерялась бы. В итоге Алиса Фрейндлих стала актрисой.

Олег Басилашвили

Отец будущего актера был директором Московского политехникума связи, а мать — преподавателем. Будучи филологом, она написала учебник по русскому языку для учителей. Олег Басилашвили мечтал стать живописцем и старательно учился в художественной школе. Но нашел себя в другой творческой профессии, поступив в Школу-студию МХАТ и став актером. Во время учебы во МХАТе Басилашвили повезло встретиться с Ольгой Книппер-Чеховой. Он был дежурным по студии, и ему поручили проводить ее до машины. «Я веду ее под руку и мучительно думаю: „Это же вдова Чехова, надо же что-то спросить!“ А что спросить? И вдруг она останавливается и говорит: „Вы знаете, Антон всегда говорил: учитесь у жизни, а не у литературы. Запомните это, молодой человек“», — вспоминал Олег Басилашвили. У актера была удивительная для популярного советского красавца черта — скромность. Он мог сыграть Остапа Бендера, но режиссер сказал, что ему нужно сбросить 25 кг. Басилашвили похудел, пришел к Гайдаю, но роль уже отдали другому артисту. Обижаться или ругаться с режиссером он, конечно же, не стал. Однажды у него в доме долго не включали отопление, актер ходил дома в свитерах и заболел. Ситуацию исправили только после того, как его дочь пожаловалась в СМИ. А Олегу Басилашвили было стыдно за то, что столько людей пришлось побеспокоить из-за него.

Владимир Басов

Отец Владимира Басова был философом по образованию, в свое время воевал в одной коннице с Чапаевым. Мать помогала сыну с учебой, и тот пошел в школу сразу в 3-й класс. Во время Великой Отечественной войны Владимир Басов командовал батареей, захватил опорный пункт немецкой обороны, был награжден орденом Красной Звезды. Также организовал ансамбль художественной самодеятельности, который за годы войны дал 150 (!) концертов для бойцов. Басов не планировал становиться актером: он окончил режиссерский факультет ВГИКа и снял несколько картин, будучи режиссером киностудии «Мосфильм». В кадр он попал почти случайно: проходил мимо съемочной площадки в тот день, когда у его коллеги — режиссера Георгия Данелии заболел актер. Данелия уговорил Басова сняться у него. Роль удалась, и Владимира Владимировича стали приглашать в картины уже как комедийного актера другие режиссеры. Несмотря на нестандартную внешность, Басов трижды был женат на красавицах, две из которых были младше него: Наталья Фатеева — на 12 лет, Валентина Титова — на 18. Близкие актера вспоминают, что он «любил пижонить»: в заграничных поездках выбирал себе костюмы и рубашки покрасивее, а на родине «не мог жить без машин и гениально их водил». По словам дочки актера Лизы, новенькие «Волги» ему привозили прямо с завода.

Анастасия Вертинская

Мама Анастасии Александровны Лидия Вертинская — киноактриса и живописец, родом из грузинской семьи — выросла в Китае. Отец Александр Вертинский — известный актер, композитор, поэт и певец, который успел пожить и поработать в Польше, Германии, Франции, США и Китае. До рождения Анастасии семья переехала в Россию (старшая дочь Марианна родилась в Шанхае). Девочек воспитывали бонны, и в какой-то момент родителям показалось, что дочки не слишком соответствуют образу советских гражданок, поэтому их отправили в пионерский лагерь. После их возвращения мама плакала, и было от чего. «Мы ввалились, страшно расчесывая головы: у нас были вши. Не поздоровавшись, обматерив родителей, пробрались в кухню и сожрали котлеты, хватая их руками со сковородки. Папа остолбенел. Потом ушел в кабинет. Из-за закрытых дверей доносились мамины всхлипывания и шепот... Нас опять отдали воспитывать боннам. Только было уже поздно», — вспоминает актриса. Вертинскую не приняли в балетную труппу, так как девочка якобы была слишком крупной. После этого будущая артистка хотела заниматься иностранными языками, но съемки в фильме «Ассоль» изменили ее планы. Картина, которую посмотрело 23 млн зрителей, принесла Вертинской известность и «лишила возможности спокойно ходить по магазинам». В театральное училище она поступала уже после гастролей и с первого раза не сдала экзамен. Ее допустили к пересдаче лишь «из уважения к ее ролям».

Татьяна Пельтцер

Пельтцеры — русские немцы. Династию основал Наполеон Пельтцер, который в 19 лет пешком пришел в Россию из Рейнской области (территория Германии) и остался в ней жить. У Татьяны также был брат: работал главным инженером Завода имени Лихачева, придумал первый отечественный гоночный автомобиль «Звезда-1» и трижды поставил рекорд как советский автомобильный гонщик. Татьяна Ивановна Пельтцер выступала на сцене с 9 лет, актерского образования она не получала. В 23 года вышла замуж за немецкого философа и уехала с мужем в Берлин, где работала машинисткой. Спустя 4 года Татьяна развелась, вернулась домой и снова устроилась в театр. Через 3 года работы в театре ее уволили с формулировкой «за профнепригодность». Женщина снова стала машинисткой, но через год вернулась на сцену. За последующие 9 лет она сменила несколько театров, а в Московском театре Сатиры задержалась на целых 30 лет. Татьяна Ивановна снялась более чем в 40 картинах, получила с десяток наград, озвучивала фильмы и мультфильмы.

Наталья Гундарева

Наталья Георгиевна родилась в семье двух инженеров: отец работал на заводе малолитражных автомобилей, мать руководила группой в проектно-конструкторском бюро. Родители развелись, девочка осталась с мамой. Хотя театр будущая артистка любила, она считала, что это не для нее. В семье катастрофически не хватало денег, и Наталья сначала подрабатывала починкой чулок для маминых подруг (поднимала петли), а в 10-м классе устроилась чертежницей в конструкторское бюро. За 2 года стала помощником главного инженера, успешно сдала экзамены в профильный университет — МИСИ. Друг Натальи, узнав о ее планах идти учиться на инженера, уговорил ее поступить в Щукинское училище. В дальнейшем этот друг, актер Виктор Павлов, также стал народным артистом СССР. Несмотря на конкурс 247 человек на место и претензии некоторых экзаменаторов к полноте девушки, ее все-таки приняли. Впервые увидев себя в кино, она сказала: «Экрана такого еще не придумали, чтобы мою спину поместить!» И сидела на диетах, чтобы похудеть.