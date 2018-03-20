10 фильмов, которые перетрут ваш жизненный опыт в порошок

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Каждому из нас время от времени требуется перезарядка, толчок, свежий глоток воздуха. Не всегда получается задать новое движение своей жизни собственными силами, и тогда здорово могут выручить фильмы. Ведь взгляд со стороны на похожую ситуацию способен творить невероятное.

Мы в AdMe.ru обожаем все, что помогает меняться к лучшему. Специально для вас мы подобрали фильмы, которые послужат отличной мотивацией к переменам.

День труда (Labor Day) IMDb: 6,90

В главных ролях: Кейт Уинслет, Тоби Магуайр, Джош Бролин, Гэттлин Гриффит

Одинокая мать укрывает беглого убийцу в своем доме, где живет вместе с сыном. Полиция обшаривает весь городок в поисках преступника, а мать-одиночка тем временем узнает о своем «госте» горькую правду и перестает понимать, что же ей делать. Воодушевляющий фильм о стремлении людей к простому человеческому счастью.

Охота (Jagten) IMDb: 8,30

В главных ролях: Мадс Миккельсен, Томас Бо Ларсен, Анника Веддеркопп, Лассе Фогельстрем

Учитель живет одинокой жизнью, все время борется за опеку над сыном. Его жизнь постепенно становится лучше, когда он находит любовь и получает хорошие новости от сына, но его новая жизнь вот-вот будет жестоко разрушена невинной ложью. Мощное, сильное и остро звучащее кино о том, как маленькая ложь может сломать человеку жизнь и как найти в себе силы выбраться из этой ситуации.

Поэзия (Shi) IMDb: 7,80

В главных ролях: Юн Джон-хи, Ли Дэвид, Ким Хи Ра, Ан Нэ-сан

В маленьком городе провинции Кенгидо живет Ми-джа с внуком-школьником. Эксцентричная и любопытная женщина очень любит заботиться о своей внешности. Случайно она попадает на курсы обучения стихосложению в местном доме культуры. Она ищет красоту в своем обычном окружении, на которое никогда не обращала особого внимания. Ей кажется, что теперь она наконец заметила то, что раньше просто не видела, и приходит в восторг. Однако неожиданные события заставляют женщину осознать, что жизнь не так прекрасна, как ей представлялось. Глубокий фильм о том, что в жизни каждого из нас присутствует красота, и, чтобы ее заметить, нужно лишь найти несколько минут посреди суеты и оглянуться вокруг.

Опустевший город (Reign over Me) IMDb: 7,50

В главных ролях: Лив Тайлер, Адам Сэндлер, Джада Пинкетт Смит, Дон Чидл

Чарли Файнман и Алан Джонсон когда-то вместе учились в колледже и делили одну комнату в общежитии. Спустя годы они встречаются вновь и возобновляют дружеские отношения. Судьба по-разному обошлась с ними.



Чарли, потерявший во время терактов 11 сентября жену и детей, поставил на своей жизни крест. Алан же стал хорошим дантистом и примерным семьянином. Случайная встреча становится для них переломным моментом в жизни, поскольку и тот, и другой как никогда испытывают потребность в преданном друге. Непростой фильм о том, что возможно преодолеть любую боль, чтобы жить дальше.

К чему-то прекрасному (Till det som är vackert) IMDb: 7,00

В главных ролях: Алисия Викандер, Самуэль Фрелер, Жозефин Бауэр

20-летняя безработная Катарина живет со своим другом в бедном пригороде Гетеборга. Однажды на YouTube ей попадается фрагмент «Реквиема» Моцарта, и Катарина преображается: жизнь приобретает для нее смысл, ею овладевает жажда перемен. Она удаляет свою страницу на Facebook и понимает, что надо стремиться к чему-то прекрасному. Прекрасный фильм о том, спасет ли мир красота и изменится ли мир к лучшему, если каждый из нас прочитает хоть одну книгу Достоевского или будет помнить «Реквием» Моцарта.

Месть (Hævnen) IMDb: 7,70

В главных ролях: Микаэл Персбрандт, Трине Дюрхольм, Ульрих Томсен

40-летний Антон возвращается в родную Данию, много лет отработав в африканском лагере для беженцев. Долгие годы среди чужого горя научили его никогда не отвечать насилием на насилие. Даже когда местный автомеханик беспричинно избивает Антона, тот сдерживает гнев. Кажется, что конфликт исчерпан, но тут его сын Элиас вместе со своим другом Кристианом решают отомстить за отца. Фильм, который заставляет задуматься над тем, всегда ли цель оправдывает средства.

Мой единственный (My One and Only) IMDb: 6,60

В главных ролях: Рене Зеллвегер, Ник Стал, Эрик Маккормак, Крис Нот, Кевин Бейкон

Гламурная Анн Деверо катит по восточному побережью, переезжая из города в город и пытаясь отыскать богатого мужа, который обеспечил бы ей и двум ее сыновьям счастливую жизнь. Фильм, который помогает разобраться в своих истинных желаниях и найти себя в этом мире.

Мандарины (Mandariinid) IMDb: 8,30

В главных ролях: Лембит Ульфсак, Георгий Накашидзе, Элмо Нюганен

Война доходит до села, происходит боевое столкновение между грузинами и абхазцами. После боя Иво и Маргус находят одного оставшегося в живых чеченского наемника, который воюет на абхазской стороне. Иво забирает его к себе домой, чтобы вылечить. Ночью, хороня погибших, Маргус обнаруживает, что, несмотря на тяжелое ранение, в бою выжил и один грузин. Его тоже относят в дом Иво. Так под одной крышей оказываются бойцы противоборствующих сторон... Фильм о непростом выборе, о сильных мужчинах и стремлении к человеческому.

Мед в голове (Honig im Kopf) IMDb: 6,70

В главных ролях: Эмма Швайгер, Дитер Халлерворден, Тиль Швайгер

История 11-летней Тильды, которая просто обожает своего дедушку Амандуса. Когда тому диагностируют болезнь Альцгеймера, а родители, по ее мнению, хотят избавиться от него, сдав в дом престарелых, она берет ситуацию в свои руки и сбегает вместе с дедом в сказочную Венецию. Город выбран не случайно. Ведь почти полвека назад Амандус сделал там предложение руки и сердца бабушке Тильды. Теперь внучка надеется, что, когда они окажутся там, деду станет лучше, и он хоть что-нибудь вспомнит. История, которая учит нас ничего не бояться и любить. Тогда мы с удивлением поймем, что все происходящее с нами подчиняется вере, надежде и любви.

Кафе де Флор (Café de Flore) IMDb: 7,40

В главных ролях: Ванесса Паради, Кевин Парент, Элен Флоран, Эвелин Брошу

Две жизненные истории, два времени и две любви, тесно переплетенные в этой картине. Первая — о матери-одиночке Жаклин и ее сыне с синдромом Дауна, произошедшая в Париже 1969 года. Вторая — об успешном диджее в современном Монреале, который обретает новую любовь, обрекая на страдания старую... Этот фильм помогает понять, что для каждого из нас значит любовь.

А какой фильм на вас произвел наибольшее впечатление или даже изменил вашу жизнь?