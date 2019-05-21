10 брутальных актеров, которые в жизни сама милота

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Вы тоже, слыша словосочетание «крепкий орешек», представляете Брюса Уиллиса, даже если речь идет не о фильме? Некоторые актеры бывают так убедительны в игре, что их личность невольно ассоциируется с чертами их персонажей — суровых и даже опасных. Но мы-то знаем, что в реальной жизни они вовсе не нагоняют страху на окружающих.

Мы в AdMe.ru решили подробнее узнать о буднях и увлечениях актеров, известных нам по ролям парней, с которыми лучше не связываться. Приготовьтесь увидеть самых милых здоровяков Голливуда.

Хафтор Бьёрнссон

Исландский актер и спортсмен — обладатель звания «Самый сильный человек планеты», но он внушает не страх, а восхищение, ведь сколько тренировок требуется для поддержания такой впечатляющей формы! Если заглянете в инстаграм Хафтора, вы убедитесь, что жуткий Гора из «Игры престолов» в жизни очень даже милый, особенно на снимках со своей миниатюрной женой.

Кристофер Хивью

Норвежский актер, известный по роли Тормунда в «Игре престолов», любит делиться веселыми фотографиями со съемок сериала. Так что если хотите узнать больше о закулисье популярного шоу, то вам сюда. Также вы наверняка заметите, какой красивый рыжеволосый дуэт составляет Кристофер со своей женой. Кстати, Хивью окончил филиал Российского университета театрального искусства (ГИТИС) в Дании.

Вин Дизель

Большое количество детских фотографий в профиле Вин Дизеля выдает в нем семьянина и любящего папу. Однажды из-за рождения дочки актер даже просил продюсеров перенести мировую премьеру седьмой части «Форсажа». Кстати, Вин назвал дочь Паулиной в честь погибшего друга Пола Уокера.

Арнольд Шварценеггер

Грозный Терминатор однажды спас жизнь человеку: он помог тонущему выбраться на берег, когда был в отпуске на Гавайях. Также Арнольд — одна из многих знаменитостей, которые занимаются благотворительностью и стараются привлечь внимание к проблеме загрязнения планеты.

Джош Бролин

Актер, сыгравший тирана, который уничтожил половину Вселенной одним щелчком, в жизни заботливый папа и любящий муж. Кстати, Бролин — пасынок известной певицы и актрисы Барбры Стрейзанд, в его инстаграме часто можно увидеть фото не только с женой и детьми, но и с мачехой.

Джейсон Момоа

Жестокий Кхал Дрого в «Игре престолов» производит устрашающее впечатление, а вот реальный Момоа — добродушный весельчак, который не прочь подурачиться с коллегами по съемкам. Кстати, Джейсон занимается благотворительностью и старается обращать внимание общественности на проблемы экологии. Иногда делает это необычным образом, например сбриванием бороды и метанием топоров.

Брюс Уиллис

Брюс Уиллис часто появлялся на экранах в роли героя-одиночки, так что неудивительно, что у многих он ассоциируется лишь с персонажами боевиков. Но в реальности и «крепкие орешки» заводят семью, гуляют с детьми и наряжаются в смешные костюмы на Хэллоуин.

Рон Перлман

Рон Перлман, известный по роли Хеллбоя, грозен лишь на экране, а в жизни умиляет своих подписчиков фотографиями своей любимой собаки. Кстати, изначально продюсеры хотели утвердить на роль Хеллбоя Вина Дизеля. Но, к счастью, режиссер фильма Гильермо дель Торо настоял на Перлмане.

Том Харди

Актер, так убедительно сыгравший опасного преступника Чарльза Бронсона, в жизни добряк с очаровательной улыбкой. Харди очень любит собак, что заметно по его инстаграму, а его письмо своему погибшему псу Вудстоку заставит прослезиться кого угодно. Том также активно занимается благотворительностью и был награжден орденом Британской империи.

Дэнни Трэхо

Это на экране Дэнни Трэхо — опасный убийца с мачете, а в жизни он хлебосольный хозяин ресторана Trejo’s Tacos, который всегда рад сфотографироваться с посетителями. К тому же у Трэхо все в порядке с чувством юмора: он не прочь посмеяться над собой и часто выкладывает в инстаграме мемы с ним в главной роли.