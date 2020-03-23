Молодые художники создают картины, которые рассказывают голую правду об окружающем мире (Она может вам не понравиться)

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В случае с этими 4 талантливыми парнями фраза «я художник, я так вижу» уже не кажется смешной. Их четверо: Виктор Могилат, Андрей Кочергин, Евгений Зубков и Лев Переулков. Они нашли свой способ взаимодействия с миром, выражения своего мнения, и их точку зрения разделяют тысячи людей в соцсетях. Арт-проект MXD — это чистый сюр. При этом все, что вы видите на картинах, близко и знакомо, и, глядя на них, думаешь: это фантазия художника или все-таки недалекое будущее?

Мы в AdMe.ru считаем, что для того, чтобы достойно соединить философию, классику и масскульт, требуется изрядная доля таланта. И эти работы заслуживают того, чтобы вы их увидели и оценили.

Назад в будущее

Представьте, что прошло 57 лет с того дня, как вы прочли эту статью. Автоматизация достигла самых дальних уголков страны, при этом пейзажи — вне времени. Едва появившись в сети, эти работы художника Евгения Зубкова из серий «2046» и «2077» стали вирусными.

«Появятся сверхновые, исчезнут цивилизации, но города изменятся совсем чуть-чуть. Скелет — эти вывески, трансформаторные будки, разбумаженные столбы и злые собаки — переживет нас всех. Мы рождаемся со звоном Иосифа Кобзона в ушах и умираем под хриплый голос Аллы Пугачевой. Нас преследуют согнутые таблички улиц, а перекошенные ветки норовят пырнуть возле дома», — Лев Переулков.

«Экзистенциальный Google»

Что мы только не спрашиваем у поисковиков! Почему бы не задать вопросы философского толка? К тому же они отлично вписываются в окружающее пространство.

«Показалось»

Иногда авторы арт-проекта устраивают «киберсубботники» — облагораживают улицы с помощью своего главного оружия — фотошопа. Получаются очень мотивирующие картинки: немного чистоты и зелени — и мир вокруг преображается. А серия с переделанными названиями российских сетевых магазинов вызвала настоящую бурю в соцсетях. Альтернативные вывески так понравились людям, что названия перекочевали в реальную жизнь.

«Полезные знаки»

Эта серия работ стала ответом на решение о скоростном режиме в черте города: автомобилям разрешили разгоняться до 60 км/ч. А если учесть допустимое превышение «из-за погрешности радаров», то до 69 км/ч. Автор Лев Переулков уверен, что разница между столкновением при 40 км/ч и 70 км/ч большая, особенно для пешехода. А аварии происходят даже с внимательными водителями, не застрахован никто, поэтому от скорости зависит количество пострадавших.

Привычные вещи в привычных пейзажах

Окружающий мир богат на образы, и в глазах художника они приобретают новый смысл. Узнаете эти предметы? Шкаф, ковер и телевизор, аккуратно покрытый салфеткой, стали такой же привычной частью действительности, как блочные хрущевки и серые девятиэтажки.

«Новый русский пейзаж»: смешение классики и современности

Глядя на эти работы, не сразу и поймешь, что не так, настолько органично вписывается природа в урбанистические пейзажи. Иногда ребята выходят в офлайн. Например, у Евгения Зубкова состоялась персональная выставка в Ростове-на-Дону, затем в Швейцарии и в Москве во Всероссийском музее декоративного искусства в рамках ежегодной маcштабной экспозиции «Актуальной России» и авторская выставка на фестивале «Старкон» в Петербурге.

«Небоскребы — будущее строительства»

Кто сказал, что небоскребы обязательно должны быть новые и современные? Вполне возможно, что для того, чтобы сделать жилье доступным, их будут возводить из привычных нам материалов. Тесные коробочки тянутся вверх в попытке вместить все больше и больше людей. Конечно, пока они существуют только в воображении художников, но, согласитесь, такими вполне могут стать дома будущего.

Одни считают работы арт-проекта MXD свежим взглядом на окружающую действительность, другие не понимают этой концепции и не видят в работах смысла, обвиняя ребят в том, что они манипулируют знакомыми образами. А как считаете вы?