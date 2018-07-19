24 работы итальянского художника, который стирает границу между реальностью и выдумкой

После окончания университета молодой художник и музыкант Диего Кузано задумался о том, какую форму придать своему творчеству. И придумал: вдохновляясь, казалось бы, простыми предметами, он создает ироничные и остроумные иллюстрации, а потом выкладывает их в своем инстаграме. Что он только не использует в своих картинах: еду, утюги, цветы, ватные палочки — всего и не перечесть. Диего называет себя исследователем воображения и говорит, что очень рад дарить улыбки при помощи своих работ.

Мы в AdMe.ru нашли работы Кузано оригинальными, забавными и по-настоящему светлыми, а потому предлагаем вам оценить творчество этого талантливого итальянца по достоинству.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

По материалам diegocusano.com, diego_cusano / Instagram.com

18 На склад!
3 Комментарии
  • 19 июля 2018
  • 3
  • 6418

Подписаться на обновления AdMe.ru

facebook
Виджет для яндекса
Авторизация

Авторизация

Вы можете войти с помощью:

Или как пользователь сайта AdMe.ru:

Я хочу зарегистрироваться
Я не помню пароль

Орфографическая ошибка в тексте:

Послать сообщение об ошибке автору?
Ваш браузер останется на той же странице.

Ваше сообщение было отправлено редакторам.

Спасибо!