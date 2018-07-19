24 работы итальянского художника, который стирает границу между реальностью и выдумкой
После окончания университета молодой художник и музыкант Диего Кузано задумался о том, какую форму придать своему творчеству. И придумал: вдохновляясь, казалось бы, простыми предметами, он создает ироничные и остроумные иллюстрации, а потом выкладывает их в своем инстаграме. Что он только не использует в своих картинах: еду, утюги, цветы, ватные палочки — всего и не перечесть. Диего называет себя исследователем воображения и говорит, что очень рад дарить улыбки при помощи своих работ.
Мы в AdMe.ru нашли работы Кузано оригинальными, забавными и по-настоящему светлыми, а потому предлагаем вам оценить творчество этого талантливого итальянца по достоинству.
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По материалам diegocusano.com, diego_cusano / Instagram.com