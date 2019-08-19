Вы помните хотя бы одну известную художницу? Мы собрали целых 10, которых стоит знать образованному человеку

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Творчество женщин-художников всегда было намного менее известно, чем работа их коллег-мужчин. Порой их работы даже трудно определить, поскольку раньше женщинам приходилось сохранять анонимность или брать мужские псевдонимы. Тем не менее они всегда выступали одним из излюбленных предметов изображения на картинах, часто — обнаженными. Такая ситуация в 1989 году вызвала у художественного коллектива Guerrilla Girls негодующий вопрос: «Неужели женщины должны быть голыми, чтобы попасть в Метрополитен-музей?»

Мы в AdMe.ru считаем, что искусство женщин не получает должного признания, и решили проследить творческий путь 10 великих художниц, которые обладают статусом полноправных мастеров искусства.

10. Марина Абрамович (род. 1946)

Сербский мастер перформанса Марина Абрамович удостоилась «Золотого льва» на Венецианской биеннале как лучший художник, получила за художественные достижения орден, а в 2012 году в США открылся институт ее имени. Ее прозвали «бабушкой искусства перформанса». Марина открыла новое понятие идентичности, превращая наблюдателей в участников процесса. Перформансы Абрамович, часто требующие от художницы немалой физической выносливости, всегда говорят об уязвимости человека. В ранних работах Абрамович центральное место принадлежит ее телу и его физическим пределам и возможностям. А ее стремление вовлечь посторонних людей в художественный процесс ярче всего выразилось в перформансе «Ритм 0», когда она отдала себя во власть посетителей галереи, которым предлагалось выбрать один из 72 подготовленных объектов и воздействовать с его помощью на художницу.

9. Марта Рослер (род. 1943)

Американская художница и арт-феминистка Марта Рослер более всего известна своими фотографиями, которые стали для нее орудием политического протеста. Не меньшее значение, однако, в ее творчестве имеют видео, скульптуры, инсталляции и тексты: декларации и статьи на феминистские и другие общественно-политические темы, критические и теоретические эссе об искусстве. В видеоработе «Семиотика кухни» она пародировала популярные телепередачи и, сохраняя непроницаемое выражение лица, перечисляла кухонный инвентарь по алфавиту, красноречиво демонстрируя подавленность и затаенную ярость женщины, которую общество считает созданной для исполнения домашних обязанностей.

8. Йоко Оно (род. 1933)

Японская авангардная художница Йоко Оно сыграла важную роль в становлении концептуального искусства. Она является автором множества картин, скульптур, инсталляций, перформансов, экспериментальных фильмов и музыкальных произведений. Вместе с Джоном Ленноном, своим мужем, Оно осуществила целую серию протестных проектов, привлекших внимание широкой публики. Большую известность получила их совместная акция «В постели за мир», когда во время медового месяца они провели неделю в номере отеля, не покидая постели, под лозунгами, направленными против войны во Вьетнаме.

7. Яёи Кусама (род. 1929)

На данный момент японская художница Яёи Кусама является самой оплачиваемой в мире, а ее имя прочно ассоциируется с орнаментом в горошек. Однако ее многогранный талант нашел выражение во множестве техник: от рисунка, живописи и скульптуры до перформанса, видео и инсталляции. Кусама экспериментировала с «ковровой» живописью, создав знаменитую ныне серию картин, покрытых паутиной точек и линий, под названием «Бесконечная сеть». Значительный интерес публики вызывают ее инсталляции с использованием зеркал и электрического света «Зеркальные комнаты». Кроме того, привлекают внимание и ее «Аккумуляции» — скульптуры и коллажи, покрытые густым ворсом из мелких плюшевых объектов.

6. Амрита Шер-Гил (1913−1941)

Творчество индийской художницы Амриты Шер-Гил положило начало индийскому модернизму и благодаря этому получило известность во всем мире. Для искусства своей страны художница сделала то же, что сделали для европейского искусства классики авангарда: совершила в нем революцию. После учебы в Париже, где работы девушки заметили в Салоне, Амрита вернулась в Шимлу с твердым намерением открыть для Индии современное искусство. Синтез традиций индийской живописи и обобщенной манеры европейских авангардистов, который Шер-Гил использовала в своих полотнах, и лег в основу нового индийского искусства.

6. Фрида Кало (1907−1954)

Окруженная легендами уже при жизни, мексиканка Фрида Кало является ныне одной из самых известных художниц в истории искусства. В центре ее творчества — мистико-мифологическое прочтение собственной биографии. В сравнительно небольшом наследии Кало преобладают картины, связанные с обстоятельствами ее жизни, и автопортреты. Если ранние работы выдают увлечение итальянским Ренессансом, то в более поздних определяющим становится сочетание реализма с элементами фантастики. Красной нитью проходит в них страдание художницы от невозможности стать матерью; ее разрушенные надежды сказываются среди прочего в жесткой графической манере, передающей чувство недовольства судьбой.

4. Тамара де Лемпицка (1898−1980)

В мире искусства польская и американская художница Тамара де Лемпицка более всего известна своими картинами, запечатлевшими декадентский шик парижских денди «ревущих 20-х». В 1920−1930-х годах Лемпицка была популярным и коммерчески успешным художником. Мода на ее работы среди европейской и американской элиты не проходила, они выставлялись в самых престижных галереях и отлично продавались. К концу 1930-х у художницы появился интерес к религиозным сюжетам. Кроме того, Лемпицка вела активную светскую жизнь, и среди некоторых историков искусства она считается «первой художницей, которая была гламурной дивой».

3. Джорджия О’Кифф (1887−1986)

Славу американской художнице Джорджии О’Кифф принесли картины с цветами. Впервые она обратилась к этому сюжету в 1919 году и с тех пор его не оставляла. Центральной темой ее произведений являются природные трансформации. Каждая работа, как правило, посвящена одному цветку, изображенному в сильном увеличении и в упрощенной гамме из нескольких цветов. Кроме того, в конце 1920-х годов Джорджия создала серию картин с черепами животных, символизирующими связь между материальным и духовным мирами.

2. Элизабет Луиза Виже-Лебрен (1755−1842)

Еще в юности обнаружив незаурядные способности в рисунке и живописи, французская художница сумела стать успешным портретистом, получавшим заказы от парижских аристократов. Уже в 15 лет девушка взяла на себя финансовые обязательства семьи. С этого же момента начался ее взлет на стезе живописи: она писала портреты знатных парижан и приезжих вельмож из других стран. Успех этих работ увенчался знакомством с Марией Антуанеттой, после которого Элизабет стала любимым художником королевы и написала более 20 ее портретов.

1. Лавиния Фонтана (1552−1614)

Итальянский живописец-маньерист Лавиния Фонтана считается первой женщиной, построившей самостоятельную карьеру в искусстве. Она пользовалась популярностью в качестве портретиста и регулярно получала заказы на другие работы. Ее алтарные картины для церквей Рима и Болоньи получили признание, которого обычно удостаивались только художники-мужчины. Лавиния оставила после себя творческое наследие, превосходящее созданное в искусстве кем-либо из женщин до XVIII века.