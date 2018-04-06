Пользователи твиттера выстроились в очередь за портретами, на которые без слез не взглянешь

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Пользователь твиттера Slow Down Ralf нашел себе отличное развлечение: он рисует тех людей, которые ставят ему «лайк». И это могло бы быть довольно скучным занятием, если бы он умел рисовать. Но он не умеет.

AdMe.ru собрал самые забавные примеры его творчества, чтобы вы могли ими насладиться.

История началась с того, что парень опубликовал у себя на странице вот этот рисунок. А под ним добавил: «Лайк или ретвит за то, чтобы я нарисовал вашу аву». Конечно же, ожидая хорошей работы, пользователи тут же начали ставить ему сотни лайков. А самое веселое началось тогда, когда оказалось, что парень совершенно не умеет рисовать! Но обещание свое он сдержал и начал усердно перерисовывать аватарки. И вот что из этого вышло.

Конечно, пользователи совсем не ожидали таких работ. Вначале они были просто шокированы, но потом решили, что это даже весело.

Теперь незадачливый горе-художник очень популярен, ведь многие ставят ему «лайк» специально для того, чтобы получить корявую версию своего фото на аватарке.

Вы тоже можете попытать счастья, перейдя на его страницу. Поставьте «лайк» и надейтесь на удачу, ведь сейчас у самого плохого художника в интернете очень много заказов.

А какие портреты в исполнении горе-художника показались вам самыми забавными?