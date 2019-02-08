Парень вживил в голову антенну. На его месте многие поступили бы так же
Мир постоянно меняется, развивается, и человечество эволюционирует вместе с ним. Сложно представить, каким все будет через несколько десятков лет. Но некоторые люди уже сейчас выглядят как настоящие гости из будущего. Один из них – британец Нил Харбиссон (Neil Harbisson), которого называют первым киборгом-активистом на планете.
Нас в AdMe.ru заинтересовала история этого парня, и мы решили рассказать о нем вам.
Нил родился с редкой зрительной особенностью – ахроматопсией, или полной неспособностью различать цвета. Для него мир был полностью серым. Все изменилось, когда Харбиссону исполнился 21 год. Он объединился с группой ученых и начал работу над "электронным глазом" - специальным датчиком, который может определять цвета, фиксируя их частоту и направляя информацию в специальный чип. В 2004 году эту антенну имплантировали в костную ткань черепа парня. Устройство превращало каждый цвет, на который смотрел Нил, в звук.
Для британца стало обычным слушать цвета. Ему даже начали сниться сны, наполненные нотами фиолетового (ре), желтого (соль) и зеленого (ля). Он ходил в картинные галереи и чувствовал себя в настоящем концертном зале. Супермаркеты превратились для него в ночные клубы, где у каждой этикетки была своя незабываемая мелодия. Харбиссон подбирал одежду, которая будет хорошо звучать, и, всматриваясь в лица людей, тоже отмечал, что у каждого свои уникальные ноты.
Наряд в до мажор.
"Я почувствовал себя киборгом, так как понял, что устройство на моей голове – это больше не устройство, а часть моего тела, продолжение моих чувств", - рассказывает Нил.
Благодаря антенне на голове у Нила получалось не только слышать цвета, но и превращать звучание в цвет. Так, например, для него не составит труда приготовить салат из песни Леди Гаги или десерт из хита Мадонны, подбирая продукты по цвету. Симфонию Моцарта можно перевести в звуковой спектр, и каждую речь также можно не только услышать, но и увидеть.
Возможности "электронного глаза" превратили Нила Харбиссона в одного из самых необычных деятелей современного искусства. Он начал из всего делать цветовые схемы.
Речь Адольфа Гитлера и речь Мартина Лютера Кинга. Художник выставляет обе картины в галерее без подписи и спрашивает посетителей, какое полотно им нравится больше. Когда люди узнают, что слева речь Гитлера, то всегда говорят, что эти цвета им сразу не понравились.
А так выглядит песня "Baby" Джастина Бибера.
Сначала антенна воспринимала и превращала в звук 360 цветов (столько видит обычный человек), но Нил понял, что "электронный глаз" может больше, и добавил ультрафиолетовый и инфракрасный спектры. Это позволило расширить диапазон чувств с помощью технологий.
Харбиссон уверен, что многие тоже захотят увидеть невидимое. И чтобы рассказывать о возможностях современной науки, он создал Cyborg Foundation. Цель организации – помощь всем желающим людям стать киборгами. Ведь именно это, по мнению художника, должно стать новым витком эволюции человечества.
Какая ваша любимая картина? Хотелось бы услышать ее мелодию?
Фото на превью Neil Harbisson / facebook