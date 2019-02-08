Парень вживил в голову антенну. На его месте многие поступили бы так же

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Мир постоянно меняется, развивается, и человечество эволюционирует вместе с ним. Сложно представить, каким все будет через несколько десятков лет. Но некоторые люди уже сейчас выглядят как настоящие гости из будущего. Один из них – британец Нил Харбиссон (Neil Harbisson), которого называют первым киборгом-активистом на планете.

Нас в AdMe.ru заинтересовала история этого парня, и мы решили рассказать о нем вам.

Нил родился с редкой зрительной особенностью – ахроматопсией, или полной неспособностью различать цвета. Для него мир был полностью серым. Все изменилось, когда Харбиссону исполнился 21 год. Он объединился с группой ученых и начал работу над "электронным глазом" - специальным датчиком, который может определять цвета, фиксируя их частоту и направляя информацию в специальный чип. В 2004 году эту антенну имплантировали в костную ткань черепа парня. Устройство превращало каждый цвет, на который смотрел Нил, в звук.

Для британца стало обычным слушать цвета. Ему даже начали сниться сны, наполненные нотами фиолетового (ре), желтого (соль) и зеленого (ля). Он ходил в картинные галереи и чувствовал себя в настоящем концертном зале. Супермаркеты превратились для него в ночные клубы, где у каждой этикетки была своя незабываемая мелодия. Харбиссон подбирал одежду, которая будет хорошо звучать, и, всматриваясь в лица людей, тоже отмечал, что у каждого свои уникальные ноты.

Наряд в до мажор.

"Я почувствовал себя киборгом, так как понял, что устройство на моей голове – это больше не устройство, а часть моего тела, продолжение моих чувств", - рассказывает Нил.

Благодаря антенне на голове у Нила получалось не только слышать цвета, но и превращать звучание в цвет. Так, например, для него не составит труда приготовить салат из песни Леди Гаги или десерт из хита Мадонны, подбирая продукты по цвету. Симфонию Моцарта можно перевести в звуковой спектр, и каждую речь также можно не только услышать, но и увидеть.

Возможности "электронного глаза" превратили Нила Харбиссона в одного из самых необычных деятелей современного искусства. Он начал из всего делать цветовые схемы.

Речь Адольфа Гитлера и речь Мартина Лютера Кинга. Художник выставляет обе картины в галерее без подписи и спрашивает посетителей, какое полотно им нравится больше. Когда люди узнают, что слева речь Гитлера, то всегда говорят, что эти цвета им сразу не понравились.

А так выглядит песня "Baby" Джастина Бибера.

Сначала антенна воспринимала и превращала в звук 360 цветов (столько видит обычный человек), но Нил понял, что "электронный глаз" может больше, и добавил ультрафиолетовый и инфракрасный спектры. Это позволило расширить диапазон чувств с помощью технологий. Харбиссон уверен, что многие тоже захотят увидеть невидимое. И чтобы рассказывать о возможностях современной науки, он создал Cyborg Foundation. Цель организации – помощь всем желающим людям стать киборгами. Ведь именно это, по мнению художника, должно стать новым витком эволюции человечества.

Какая ваша любимая картина? Хотелось бы услышать ее мелодию?