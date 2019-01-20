Клинический психолог в свободное от работы время рисует картины. Чтобы понять их, нужно заглянуть внутрь себя

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Кирилл Роландо (Cyril Rolando) живет во Франции и работает клиническим психологом. Именно особенности работы подтолкнули его заняться творчеством, ведь в психологии многое раскрывается через рисунки. Художник называет свои картины «осязаемым сном», а чтобы начать рисовать, ему достаточно мысленно вернуться в собственное детство, когда воображение правило миром.

AdMe.ru собрал самые яркие работы французского художника. Мы уверены, что они особо придутся по вкусу тем, кто любит, когда красота переплетается с глубоким смыслом. В картинах Кирилла Роландо этого предостаточно.

Картина — дверь в другой мир

Время для чая

Двое станут одним

Пианино

Встреть меня на полпути

После дождя

Мир поэзии

Скучаю по тебе

Покажи мне любовь

Испытания

Новое путешествие

Большой побег

Мы

Вспышка гнева

Проблески Авроры

Я хочу поговорить с тобой

Со временем

Незрелые амбиции

Чернила черных мыслей

Подключен к себе

Шепот