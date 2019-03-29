История о жертве и любви, которая скрывается за картиной «Руки молящегося»

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Картина «Руки молящегося» Альбрeхта Дюрeра была написана более 500 лет назад, но до сих пор остается одной из самых популярных в мире. Ее часто помещают на обложке Библии, изображают на монетах, делают сувениры, арт-постеры, скульптуры и реплики. «Руки молящегося» изображены на надгробии Энди Уорхола. Картина стала не просто историческим достоянием, а символом надежды для многих поколений во многом благодаря истории, связанной с ней.

Нас в AdMe.ru тронула историческая притча, записанная в книге Джеймса Кеннеди. Ее правдивость эксперты ставят под сомнение, но это не помешало ей стать частью фольклора и сквозь годы дойти до наших читателей.

В поселке близ Нюрнберга жила семья, в которой подрастало 18 детей. Отец был ювелиром, ему приходилось работать по 18 часов в сутки, чтобы прокормить большую семью. Двое из сыновей Альбрехта Дюрера — старшего мечтали стать художниками. Они прекрасно понимали, что их отец никогда не сможет ни одному из них собрать средства на учебу в художественной академии. Много бессонных ночей провели братья, перешептываясь под одеялом, и нашли выход. Договорились подбросить монетку — проигравший должен будет пойти работать в шахты и оплачивать обучение победившего. А по окончании учебы выигравший оплатит занятия другому, выручив деньги за проданные работы.

В воскресный день, выходя из церкви, братья подбросили монетку. Альбрехту Дюреру — младшему повезло, и он уехал учиться в Нюрнберг. Альберт Дюрер пошел в шахты, где его ожидал опасный и тяжелый труд, и проработал там последующие 4 года для того, чтобы брат мог реализовать свою мечту. С первых дней учебы Альбрехт стал одним из самых талантливых учеников во всей академии. Его гравюры, резьба, рисунки, выполненные масляными красками, были намного лучше, чем работы его преподавателей, и к окончанию академии он уже начал зарабатывать немалые деньги от продажи своих произведений. Когда молодой художник вернулся домой, семья Дюрер устроила праздничный ужин в его честь. В конце семейного торжества Альбрехт встал и произнес тост за любимого брата, который ради него пожертвовал своим талантом и превратил его мечту в реальность. Альбрехт закончил свой тост так: «А сейчас, Альберт, твоя очередь. Теперь ты можешь отправиться в Нюрнберг и осуществить свою мечту, теперь я позабочусь о тебе».

Все взгляды обратились в ту сторону стола, где сидел Альберт. Его лицо было залито слезами, он качал головой и шептал: «Нет-нет-нет». Наконец он пришел в себя, поднялся, утерев слезы, обвел взглядом всех родственников и, повернувшись к брату, приложил свою руку к его щеке, погладил и ласково сказал: «Нет, брат, я не могу поехать в Нюрнберг, слишком поздно. Посмотри, что за эти 4 года работы в шахте стало с моими руками! Каждый палец хотя бы один раз сломан, артрит на правой руке развился настолько, что мне стоило большого труда удерживать бокал, пока ты произносил свой тост. Мои пальцы не смогут справиться с деликатной работой художника, не смогут точно двигать карандашом или кистью. Нет, брат, для меня уже поздно».

В благодарность за бесценную жертву брата художник изобразил его поврежденные артритом руки. В некоторых интерпретациях история продолжается тем, что Альбрехт подглядывал за молящимся братом, чтобы нарисовать его руки, в других — Альберт вовсе не брат, а друг Альбрехта, который высоко оценил талант начинающего художника и решил его поддержать. С тех пор прошло более 5 столетий, но смысл притчи актуален и сейчас. У каждого из нас найдется близкий человек, который поддерживал, верил и помогал даже тогда, когда это шло в разрез с его интересами. История картины вдохновляет и наполняет сердце благодарностью родителям, чьи руки тоже постарели и погрубели за те годы, пока мы росли под их заботой и теплом.

Альбрехт Дюрер написал еще много прекрасных картин, но самой оцененной его работой так и остались «Руки молящегося». Лаконичный рисунок с изображением одних только рук до сих пор вызывает смесь необъяснимых трепетных эмоций у многих людей. Судьба картины сложилась трагично: она была уничтожена пожаром в 1729 году. Репродукция, написанная Иобстом Харрихом в 1614 году, сегодня хранится в галерее «Альбертина» в Вене.

А кого вспомнили вы, когда читали притчу о «Руках молящегося»?