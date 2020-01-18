Испанский художник рисует ситуации «до и после», в которых бывал каждый из нас

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Испанский иллюстратор Начо Диас Аржона (Nacho Diaz Arjona) обладает уникальной способностью изображать знакомые повседневные ситуации с исключительным чувством юмора. Коллекция его работ «До и после» отличное тому подтверждение. Более 500 тыс. подписчиков уже влюбились в его лаконичные, но цепляющие рисунки. У Наолито (такой псевдоним использует сам художник) также есть свой сайт, где он продвигает различные товары с милыми изображениями своих персонажей.

Мы в AdMe.ru нашли себя в каждой иллюстрации Наолито и уверены, что эти очаровательные рисунки отзовутся и у вас в сердце.

Какое облегчение!

«До уборной. После уборной».

Бабушка, хватит, я сыт!

«До посещения бабушки. После посещения бабушки».

Только кончики!

«До стрижки: „Просто подровнять, пожалуйста!“ После стрижки».

Привет, переходный возраст! Привет, прыщи!

«До полового созревания. После полового созревания».

Вы тоже так делаете?

«До селфи. После селфи: „Фух!“»

Ну не на голову же!

«До того, как завел детей. После того, как завел детей».

То чувство, когда поспал после тяжелого дня

«До сна. После сна».

Каждый бумажник расцветает с наступлением зарплаты

«До зарплаты. После зарплаты».

Всем отличных праздников!

«До Нового года. После Нового года».

Все же я предпочитаю натуральность

«До макияжа. После макияжа».

Чувствую себя таким старым

«До того, как дети зовут тебя дядей. После того, как дети зовут тебя дядей».

Когда перебрал на вечеринке

«До вечеринки. После вечеринки».

То самое чувство...

«До мексиканской еды. После мексиканской еды».

Одна морока с этой бородой!

«До бритья. После бритья».

Так я выгляжу стройнее?

«До диеты. После диеты».

Иногда даже кофе не хватает

«До кофе. После кофе».

А иногда его более чем достаточно

«До кофе. После кофе».

Когда у тебя всего 10 дней на загар

«До первого дня на пляже. После первого дня на пляже».

Сияй, как бриллиант!

«До тренировки. После тренировки».

Ешь все, что влезет!

«До шведского стола. После шведского стола».

И никаких фильтров

«Фото, на котором вас отметили. Фото в профиле».

История суши

«До начала учебного года. После начала учебного года».

Для меня каждый день как первый

«До первого дня в тренажерном зале. После первого дня в тренажерном зале».

В какой из иллюстраций вы узнали себя?