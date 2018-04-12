Художница рисует теплые иллюстрации о семье. Глядя на них, понимаешь, что такое настоящее счастье
Есть художники, в иллюстрациях которых можно увидеть душу. Одна из таких — талантливая Soosh. За ее инстаграмом следят почти 200 тысяч человек. И мы понимаем почему: Soosh удается нарисовать невидимые, но самые важные вещи — любовь, поддержку и уют.
AdMe.ru собрал для вас лучшие иллюстрации художницы о семье. Не сомневаемся, что после этой статьи вам захочется крепко-крепко обнять родных.
Мы счастливы, потому что мы вместе
Потому, что заботимся друг о друге
Готовим самые незабываемые сюрпризы
Исполняем мечты
Ждем чуда
Помогаем друг другу
Делимся опытом
Вместе нам не страшны холода
Не страшны болезни
Ведь у нас есть лучшая группа поддержки
Те, кто любит нас больше всего на свете
С ними можно и подурачиться
И составлять планы на всю жизнь
Семья учит нас, что счастье в простых вещах
В том, чтобы кто-то помог донести тяжелый портфель
Или поддался в игре в прятки
Накормил вкусным завтраком
Подарил эскимосский поцелуй
Счастье в том, чтобы засыпать и просыпаться в одной Вселенной
Искренне желаем, чтобы, глядя на эти теплые иллюстрации, вы узнали свою семью.
Фото на превью vskafandre / instagram, vskafandre / instagram