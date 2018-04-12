Художница рисует теплые иллюстрации о семье. Глядя на них, понимаешь, что такое настоящее счастье

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Есть художники, в иллюстрациях которых можно увидеть душу. Одна из таких — талантливая Soosh. За ее инстаграмом следят почти 200 тысяч человек. И мы понимаем почему: Soosh удается нарисовать невидимые, но самые важные вещи — любовь, поддержку и уют.

AdMe.ru собрал для вас лучшие иллюстрации художницы о семье. Не сомневаемся, что после этой статьи вам захочется крепко-крепко обнять родных.

Мы счастливы, потому что мы вместе

Потому, что заботимся друг о друге

Готовим самые незабываемые сюрпризы

Исполняем мечты

Ждем чуда

Помогаем друг другу

Делимся опытом

Вместе нам не страшны холода

Не страшны болезни

Ведь у нас есть лучшая группа поддержки

Те, кто любит нас больше всего на свете

С ними можно и подурачиться

И составлять планы на всю жизнь

Семья учит нас, что счастье в простых вещах

В том, чтобы кто-то помог донести тяжелый портфель

Или поддался в игре в прятки

Накормил вкусным завтраком

Подарил эскимосский поцелуй

Счастье в том, чтобы засыпать и просыпаться в одной Вселенной