14 комиксов, в которых вся ирония и боль ежедневных проблем, знакомых каждой девушке
Талантливая художница из Индии Akshara Ashok рисует удивительно меткие комиксы о непростых буднях современной девушки. Несмотря на то что в жизни героини этих иллюстраций полно проблем и забот, она всегда найдет повод посмеяться над ситуацией, а заодно и над собой. Главная цель творчества художницы — заставить читателя улыбнуться, и это у нее отлично получается, ведь сюжеты комиксов близки многим женщинам.
AdMe.ru собрал 14 комиксов для девчонок и про девчонок, которые подарят вам заряд позитива в этот осенний день. Улыбнитесь, девочки, ведь вы прекрасны в любом настроении, состоянии и наряде!
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Какой комикс понравился вам больше всего? Автору статьи особенно близок сюжет комикса № 4.
Фото на превью happyfluffcomics / instagram