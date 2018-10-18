14 комиксов, в которых вся ирония и боль ежедневных проблем, знакомых каждой девушке

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Талантливая художница из Индии Akshara Ashok рисует удивительно меткие комиксы о непростых буднях современной девушки. Несмотря на то что в жизни героини этих иллюстраций полно проблем и забот, она всегда найдет повод посмеяться над ситуацией, а заодно и над собой. Главная цель творчества художницы — заставить читателя улыбнуться, и это у нее отлично получается, ведь сюжеты комиксов близки многим женщинам.