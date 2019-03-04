50+ идей для тех, кто никак не может выбрать ту самую татуировку

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Кажется, современное поколение сошлось во мнении, что татуировка — это не порок и не криминальная метка, а своеобразное украшение и произведение искусства. К тому же она необязательно должна что-то означать. Конечно, интересно, когда за ней скрывается какая-то история, но, как мог бы в наши дни сказать Фрейд, «иногда татуировка — это просто татуировка». Только как быть, когда особого повода для тату нет, а оригинальный рисунок все же хочется?

Редакция AdMe.ru придирчиво просмотрела работы многих мастеров, чтобы получился длинный список тату на любой вкус, а вы обязательно сохранили несколько идей себе в копилку.

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Какие тату вы уже мысленно примерили на себя? Давайте сравним вкусы в комментариях.

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