50+ идей для тех, кто никак не может выбрать ту самую татуировку

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Кажется, современное поколение сошлось во мнении, что татуировка — это не порок и не криминальная метка, а своеобразное украшение и произведение искусства. К тому же она необязательно должна что-то означать. Конечно, интересно, когда за ней скрывается какая-то история, но, как мог бы в наши дни сказать Фрейд, «иногда татуировка — это просто татуировка». Только как быть, когда особого повода для тату нет, а оригинальный рисунок все же хочется?