20 портретов знаменитостей от художника, который умеет в каждом найти его главную изюминку
Виктор Миллер-Гауса — талантливый иллюстратор из Санкт-Петербурга. Любит бирюзовый цвет, вдохновляется творчеством Валентина Серова и считает, что главное в современном искусстве — это качественно делать свою работу. В числе одной из самых узнаваемых серий художника его портреты знаменитостей.
Нам в AdMe.ru очень понравился стиль иллюстраций художника, поэтому мы решили поделиться с вами его лучшими работами.
1. Тильда Суинтон
2. Кейт Бланшетт
3. Райан Гослинг
4. Кристен Стюарт
5. Кейт Уинслет
6. Джессика Честейн
7. Мерил Стрип
8. Илон Маск
9. FKA twigs
10. Рианна
11. Леди Гага
12. Эдди Редмэйн
13. Марион Котийяр
14. Натали Портман
15. Джессика Лэнг
16. Майкл Фассбендер
17. Мэгги Смит
18. Том Хиддлстон
19. Анджелина Джоли
20. Леонардо Ди Каприо
Портрет какой звезды показался вам самым точным?
Фото на превью smart_elk / instagram, smart_elk / instagram