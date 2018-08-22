20 комиксов от художницы, которая хотела нарисовать свое альтер эго, а получились мы с вами

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Клэр Хайнс (Clare Hines) — иллюстратор из США или, как она сама себя описывает, «бывший офисный работник, ставший художником». На ее страницах в инстаграме и фейсбуке вы познакомитесь не просто с её комиксами, а с альтер эго девушки — Кэйден Хайнс (Kayden Hines). Надо признать, в некоторых ситуациях эта героиня будто списана с нас с вами.