20 комиксов от художницы, которая хотела нарисовать свое альтер эго, а получились мы с вами
Клэр Хайнс (Clare Hines) — иллюстратор из США или, как она сама себя описывает, «бывший офисный работник, ставший художником». На ее страницах в инстаграме и фейсбуке вы познакомитесь не просто с её комиксами, а с альтер эго девушки — Кэйден Хайнс (Kayden Hines). Надо признать, в некоторых ситуациях эта героиня будто списана с нас с вами.
Мы в AdMe.ru и сами иногда немного походим на Кэйден, и, готовы поспорить, не мы одни. Например, вы наверняка отнесете себя к одному из трех типов людей, которых выделила художница.
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Как вам работы Клэр? Если у вас есть другие любимые авторы веб-комиксов, не стесняйтесь поделиться в комментариях.
Фото на превью kaydenhines / Instagram