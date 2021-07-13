20+ фактов о Пабло Пикассо, который ловко жонглировал не только стилями, но и женщинами

Автор культовых «Герники» и «Девочки на шаре», Пабло Пикассо за свою долгую творческую жизнь написал столько картин, что его имя было занесено в Книгу рекордов Гиннесса. Как метко отметил Марк Шагал, франко-испанский художник «менял стили чаще, чем носки». Но Пабло ловко лавировал не только между реализмом, сюрреализмом и кубизмом, но и между женщинами. Каждая любовница была его музой. А когда вдохновение заканчивалось, он искал новый источник, оставляя прежний с разбитым сердцем и сломанной психикой.

AdMe.ru уже писал о творчестве выдающегося художника XX века. Теперь же мы хотим рассказать вам о том, как складывалась его личная жизнь и почему одна из бывших подруг невзначай сравнила Пикассо с Синей Бородой из сказки.

Будущий основоположник кубизма родился в 1881 году в Малаге, что в Испании. Полное имя художника — настоящая скороговорка: оно состоит из 22 слов и звучит как Пабло Диего Хосе Франсиско де Паула Хуан Непомусено Мария де лос Ремедиос Сиприано де ла Сантисима Тринидад Мартир Патрисио Руис-и-Пикассо.

Пабло был рожден, чтобы стать художником. Даже первое слово, которое он сказал, было «piz» (сокращение от «lapiz»), что в переводе с испанского означает «карандаш».

Мальчик начал рисовать, как только научился держать этот самый карандаш. А в школу с собой он брал голубя из отцовской голубятни, чтобы писать его во время уроков. Кроме голубей юный Пикассо часто изображал домашних животных: ослов, петухов и собак.

из отцовской голубятни, чтобы писать его во время уроков. Кроме голубей юный Пикассо часто изображал домашних животных: ослов, петухов и собак. Отец мальчика, Хосе Руис Бласко, был художником и учителем рисования и всячески поддерживал способности сына. В возрасте 8 лет Пабло написал свою первую картину «Пикадор» и не расставался с ней всю свою жизнь.

Пикассо в юные годы.

Когда будущему основоположнику кубизма было 13 лет, он дорисовал незавершенный набросок своего отца. Тогда-то опытный художник и понял, что его ученик (сын) превзошел своего учителя, и отказался от своих амбиций в пользу его карьеры.

Будущий маэстро учился в разных художественных школах в Барселоне и Мадриде. Но, считая преподавание в них глупым, он все чаще проводил время, рисуя жизнь вокруг себя.

Ранние работы Пикассо: «Первое причастие» (1896) и «Лола, сестра художника, в мастерской на улице Риера де Сан Хуан» (1900).

Накануне своего 19-летия Пикассо вместе с другом Карлосом Касагемасом отправились во Францию, чтобы покорить если не весь Париж, то хотя бы уголок Монмартра. Дни напролет молодые художники проводили в кафе, кабаре и музеях и развлекались в компании натурщиц.

Однако жизнь Пабло во французской столице вовсе не была легкой. Он много рисовал, но сжигал свои работы, чтобы согреться в холодной квартирке.

чтобы согреться в холодной квартирке. Вскоре, соскучившись по родным, Пикассо вернулся в Барселону. А в феврале 1901 года получил страшное известие: его соратник Карлос погиб. Пабло впал в депрессию и с головой ушел в творчество. В его работах стали преобладать мотивы старости, смерти и нищеты , а из-за цвета, которому художник отдавал предпочтение, этот период его творчества получил название «голубой».

, а из-за цвета, которому художник отдавал предпочтение, этот период его творчества получил название «голубой». Наконец в 1904 году на смену синим оттенкам пришли розовые тона, а внимание Пикассо сместилось с изображения обездоленных на зарисовки из жизни бродячих артистов. К тому же у художника появилась муза — Фернанда Оливье. Художник написал более 60 портретов возлюбленной, прежде чем пара рассталась.

«Старый гитарист» («Голубой период», 1903–1904) и «Сидящий на красной скамье Арлекин» («Розовый период», 1905).

Как вспоминает Фернанда, Пабло был очень ревнивым и заставлял ее жить в затворничестве . Он тяжело переживал походы девушки по магазинам: ему мерещилось, что к ней пристают другие мужчины. При этом в компании друзей Пикассо называл свою подругу «старой», хотя они были одногодками.

. Он тяжело переживал походы девушки по магазинам: ему мерещилось, что к ней пристают другие мужчины. При этом в компании друзей Пикассо называл свою подругу «старой», хотя они были одногодками. Когда пути Пабло и Фернанды разошлись, Пикассо был на пике своей популярности. Женщина решила извлечь выгоду из отношений со знаменитостью и опубликовала в бельгийской газете мемуары об их совместной жизни. Чтобы Фернанда не разглашала интимные подробности, Пикассо предложил ей денежное содержание, на которое та согласилась.

Фернанда Оливье на фото и на портрете кисти Пикассо.

После экспериментов с цветом Пикассо обратил внимание на форму и, вдохновившись увиденными в одном из музеев масками народов Африки, стал изображать героев своих картин подобиями деревянных или каменных истуканов .

. Его «Авиньонские девы» в 1907 году наделали столько шуму и были встречены публикой настолько неоднозначно, что один из друзей художника сравнил впечатления от просмотра картины с поеданием пакли. Однако эта работа стала первым шагом Пикассо на пути к кубизму.

кубизму. В 1916 году поэт Жан Кокто уговорил Пабло поехать в Рим, чтобы нарисовать декорации для труппы Русского балета Сергея Дягилева. Пикассо увлекся этой идеей и помог танцовщикам оформить 6 балетов.

Работа с русскими артистами балета принесла Пикассо не только новый творческий опыт, но и знакомство с балериной Ольгой Хохловой, с которой художник закрутил роман. Мать Пикассо предостерегала балерину: говорила, что она не будет счастлива рядом с ее сыном, так как тот живет только для себя. Но это девушку не остановило, и в 1918 году она стала первой женой маэстро, а позже родила ему сына. Мальчика назвали Поль.

Пабло с женой Ольгой.

Ольга была большой противницей кубизма и требовала, чтобы муж рисовал ее совсем в другом стиле. Поэтому Пикассо был вынужден выходить за рамки направления, лавируя между ним и более реалистичными формами.

«Портрет Ольги в кресле» (1917).

В 1925 году в творчестве Пикассо начался новый, сюрреалистический период. Объектом причуд художника вновь стали женщины, которых едва можно было разглядеть в бесформенных и абсурдных образах.

Будучи женатым на Ольге, в 1927 году Пикассо заметил на одной из парижских улиц симпатичную особу. Девушку звали Мария-Тереза Вальтер. Он не мог пройти мимо ее милого лица и предложил написать ее портрет.

Юная леди понятия не имела, кто такой Пикассо, поэтому художнику пришлось повести ее в книжный магазин, чтобы показать книгу о себе. Менее чем через неделю у Пикассо и прекрасной блондинки завязались длительные отношения. Разница в возрасте в 29 лет не была помехой этому союзу.

Мария-Тереза Вальтер на картине «Женщина в соломенной шляпе на цветочном фоне» (1938).

Ольга была на грани нервного срыва от постоянных измен мужа. Собрав вещи, русская балерина вместе с сыном съехала от неверного супруга и подала на развод . Однако Пикассо отказался подписывать документы, так как не желал делить пополам свое имущество. В результате они оставались в законном браке вплоть до смерти Ольги в 1955 году.

. Однако Пикассо отказался подписывать документы, так как не желал делить пополам свое имущество. В результате они оставались в законном браке вплоть до смерти Ольги в 1955 году. В 1935 году Мария-Тереза родила вторую наследницу Пикассо — Майю. Художник был занят общением с друзьями и творчеством и проводил мало времени с дочкой, поэтому, пытаясь загладить вину, иногда сам стирал ее грязные пеленки. В течение первых 10 лет жизни девочка время от времени появлялась на картинах своего отца, который с нежностью наблюдал, как она растет и развивается.

«Майя с куклой» (1938).

Не успев разорвать отношения с Марией-Терезой, Пабло завел интрижку с коллегой Дорой Маар. Однажды две пассии Пикассо столкнулись в его мастерской. Одна из дам требовала от художника выбрать кого-то из них. На что тот ответил: «Разбирайтесь без меня», а сам стал наблюдать, как женщины выясняют отношения . Так появилась картина «Птицы в клетке» (1937).

. Так появилась картина «Птицы в клетке» (1937). Пабло выбрал Дору как «победительницу», и та переехала к нему. Марию-Терезу же и дочку Майю Пикассо поселил в соседней квартире. Спустя 40 лет женщина вспоминала, что, находясь рядом с Пабло, она постоянно плакала .

. Художник запрещал новой спутнице принимать приглашения куда-либо. Она всегда должна была быть свободной, так как Пабло мог в любой момент захотеть поужинать в ее компании.

Пикассо любил провоцировать своих дам. Однажды он купил обезьянку и стал уделять ей столько внимания, что Дора устроила сцену ревности. Женщина угрожала, что уйдет, но Пабло знал, что этого не произойдет. Он бы так и продолжал испытывать на прочность нервы возлюбленной, если бы питомец не укусил его за палец, за что и был отослан обратно в магазин.

Дора Маар на фото и на портрете кисти Пикассо.

Знаменитый испанец трепетно относился к своему здоровью и соблюдал строгий режим питания . В его рационе были только блюда из рыбы и овощей, виноград и рисовый пудинг, которые Пабло запивал минеральной водой или молоком. Он также старался не проронить ни слова во время еды, как бы друзья ни старались его разговорить.

. В его рационе были только блюда из рыбы и овощей, виноград и рисовый пудинг, которые Пабло запивал минеральной водой или молоком. Он также старался не проронить ни слова во время еды, как бы друзья ни старались его разговорить. В 1943 году Пикассо встретил в кафе двух миловидных девушек. Одна из них очаровала гения. Ею была 21-летняя студентка юридического факультета и начинающая художница Франсуаза Жило.

Дора была убита горем, узнав о романе Пикассо и Франсуазы. Она впала в депрессию и заболела. В 1945 году депрессия переросла в психическое расстройство, и Пабло отправил Маар в лечебницу .

. Однажды отвергнутая Дора заявила Пикассо: «Как художник вы можете быть выдающимся, но с моральной точки зрения вы никчемны» .

. Отношения Пабло и Франсуазы длились несколько лет, у пары родилось двое детей: сын Клод и дочь Палома. Во многом благодаря им в творчестве Пикассо наступили перемены: семейные картины пришли на смену тревожным и мрачным работам военного периода.

Франсуаза Жило с дочерью Паломой и картина Пикассо «Франсуаза, Клод и Палома» (1951).

Новая возлюбленная чувствовала себя обремененной заботами о детях и одновременно служением Пикассо. Она должна была ежедневно на рассвете разжигать печь в его мастерской. Пабло хотел, чтобы женщина всегда была в его распоряжении , поэтому ему не нравилось, когда Франсуаза тратила время на материнские обязанности.

, поэтому ему не нравилось, когда Франсуаза тратила время на материнские обязанности. При этом Пикассо был любящим отцом : он с удовольствием придумывал игры, учил детей рисовать, возился с ними на пляже. Но работа всегда имела для него приоритет, а беспокоить его в момент творчества было нельзя.

: он с удовольствием придумывал игры, учил детей рисовать, возился с ними на пляже. Но работа всегда имела для него приоритет, а беспокоить его в момент творчества было нельзя. Палома Пикассо вспоминает: «Ему было 67 лет, когда я родилась, но я никогда не считала его старым. Он всегда был таким жизнерадостным и игривым».

Однако творческая натура отца иногда расстраивала девочку. «Однажды я получила в подарок пару белых эспадрилий. Я мечтала о них и была так счастлива. Но как только отец увидел их, он покрыл ткань красными и синими узорами. Эспадрильи стали арт-объектом, но мне было немного грустно: я поняла, что никогда не смогу носить обычную белую обувь, как другие девочки», — рассказала Палома.

Пабло с Франсуазой и детьми Клодом и Паломой.

Пикассо сквозь года пронес свою любовь к животным. Одно время с семейством в доме жила коза Эсмеральда , но Франсуаза подарила ее цыганам, так как терпеть не могла ее запах. Пикассо был возмущен такими действиями спутницы и заявил, что любил эту козу, как своего ребенка.

, но Франсуаза подарила ее цыганам, так как терпеть не могла ее запах. Пикассо был возмущен такими действиями спутницы и заявил, что любил эту козу, как своего ребенка. В памяти Паломы еще свежо воспоминание о бережном отношении отца ко всему живому: «Однажды летом из пруда выскочила лягушка. Она прискакала к дому и села рядом с нами на ступеньках. В тот вечер было прохладно. Папа соорудил небольшую лестницу, чтобы лягушка могла забраться наверх и попасть в дом. Мой отец собирал для гостьи мух, чтобы она не голодала».

Однако такой добродушный человек был не лучшим сожителем. Когда Паломе было всего 2 года, Пабло увлекся новой музой — натурщицей Женевьевой Лапорт. Франсуаза не стала это терпеть и вместе с детьми ушла от неверного спутника.

Позднее, в 1953 году, Жило написала откровенные мемуары о жизни с гением, приведшие в ярость Пикассо. Пытаясь хоть как-то воспрепятствовать выходу книги, он даже отрекся от их общих детей . В книге Франсуаза сравнила бывшего возлюбленного с Синей Бородой, который коллекционировал женщин в своем маленьком частном музее.

. В книге Франсуаза сравнила бывшего возлюбленного с Синей Бородой, который коллекционировал женщин в своем маленьком частном музее. Женевьеве было 24, когда начались их отношения, а Пабло — 70 . Их связь была тайной, поскольку Пикассо, который уже был международной знаменитостью, пытался избежать любого скандала. Но отношения оказались недолгими. Пикассо был несчастен, когда девушка ушла от него, и безрезультатно пытался найти ее, посещая ночные клубы на Лазурном побережье.

. Их связь была тайной, поскольку Пикассо, который уже был международной знаменитостью, пытался избежать любого скандала. Но отношения оказались недолгими. Пикассо был несчастен, когда девушка ушла от него, и безрезультатно пытался найти ее, посещая ночные клубы на Лазурном побережье. Несчастный и отвергнутый художник смирился с судьбой, вложив все свое сердце в работу. Но он недолго горевал в одиночестве: вскоре его внимание привлекла 26-летняя Жаклин Рок.

Пабло и Жаклин.

Чтобы завоевать сердце Жаклин, потребовалось немало усилий. Пикассо нарисовал голубя у ее дома и каждый день в течение месяца приносил ей по одной розе , пока спустя полгода девушка не согласилась пойти с ним на свидание.

, пока спустя полгода девушка не согласилась пойти с ним на свидание. В 1961 году, через 8 лет после знакомства, Пикассо женился на Жаклин. Это был второй официальный брак художника, которому на тот момент было уже 79 лет. Новая супруга была самой вдохновляющей музой Пабло: он написал более 400 ее портретов — таким количеством не может похвастаться никто из предыдущих дам сердца кубиста.

Жаклин Рок на картине «Женщина в шляпе» (1962).

В мастерской художника царил беспорядок . Он хранил все: от старых газет и использованных конвертов до автобусных билетов и бумажных салфеток. Даже невзрачные вещи, которые обычные люди сразу выбрасывают, представляли для творца художественный интерес.

. Он хранил все: от старых газет и использованных конвертов до автобусных билетов и бумажных салфеток. Даже невзрачные вещи, которые обычные люди сразу выбрасывают, представляли для творца художественный интерес. Пикассо был радушным хозяином. Он мог сначала демонстрировать гостям свои труды, а позже вместо них выносить к столу икру. Художник шутил, что цены на его искусство выросли так, что даже икра стала дешевле . Несмотря на возраст, Пикассо любил дурачиться: надевать забавные шляпки, клоунские носы и глупые маски.

. Несмотря на возраст, Пикассо любил дурачиться: надевать забавные шляпки, клоунские носы и глупые маски. Что больше всего раздражало Пабло, так это разговоры о том, чтобы он должен признать своих незаконнорожденных детей наследниками. Но дело было вовсе не в финансовой стороне вопроса: каждое упоминание завещания заставляло Пикассо думать о смерти, которую его искусство так решительно отвергало.

В 1973 году в возрасте 91 год один из популярнейших художников XX века умер. Жаклин не отходила от постели мужа и до последнего отказывалась верить, что ее любимого не стало. Она так ревностно относилась к Пабло, что прогнала его внука, который пришел попрощаться с дедом, и запретила его детям присутствовать на похоронах.