15 удивительных совпадений, когда музейный экспонат и посетитель нашли друг друга

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Представьте, что вы пришли полюбоваться на произведения искусства, а наткнулись на... свое изображение. Именно так произошло с героями нашей статьи, причем не только в картинных галереях.

AdMe.ru собрал для вас самые удивительные случаи, когда люди по воле случая нашли своих двойников в мире искусства.

15. Нашел своего двойника полувековой давности в художественном музее в Цюрихе

14. Мы отказываемся верить в такие совпадения

13. Вот и не верь после такого в реинкарнацию

12. Найдите 10 отличий

11. А они не родственники?

10. «Узнала себя на картине в гостиничном номере в Марокко»

9. Поразительное сходство

8. А это точно не он позировал?

7. Даже выражение лица один в один!

6. Если добавить прическу, как на картине...

5. Не хватает только собачки

4. Если снять наушники, то не отличишь

3. Удачно сходил в музей, ничего не скажешь

2. Похоже, этот мальчик нашел своего древнего двойника

1. Интересно, посетители музея тоже заметили это невероятное сходство?

Бонус: косплеить можно и картины

Может, у вас тоже есть примеры удивительного сходства? Расскажете нам?