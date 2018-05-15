15 удивительных совпадений, когда музейный экспонат и посетитель нашли друг друга
Представьте, что вы пришли полюбоваться на произведения искусства, а наткнулись на... свое изображение. Именно так произошло с героями нашей статьи, причем не только в картинных галереях.
AdMe.ru собрал для вас самые удивительные случаи, когда люди по воле случая нашли своих двойников в мире искусства.
15. Нашел своего двойника полувековой давности в художественном музее в Цюрихе
14. Мы отказываемся верить в такие совпадения
13. Вот и не верь после такого в реинкарнацию
12. Найдите 10 отличий
11. А они не родственники?
10. «Узнала себя на картине в гостиничном номере в Марокко»
9. Поразительное сходство
8. А это точно не он позировал?
7. Даже выражение лица один в один!
6. Если добавить прическу, как на картине...
5. Не хватает только собачки
4. Если снять наушники, то не отличишь
3. Удачно сходил в музей, ничего не скажешь
2. Похоже, этот мальчик нашел своего древнего двойника
1. Интересно, посетители музея тоже заметили это невероятное сходство?
Бонус: косплеить можно и картины
Может, у вас тоже есть примеры удивительного сходства? Расскажете нам?
Фото на превью Francesca Zaghi / facebook