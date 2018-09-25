13 комиксов о чувствах, которые хоть раз испытывал каждый, но не мог описать словами

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Иногда кажется, что в захватывающую книжку мы окунаемся с головой, будто в бушующее море, а сказанные в порыве гнева слова пронзают сердце словно ножи. Для описания этих и многих других чувств обычно непросто подобрать подходящие эпитеты. Тут-то и приходят на помощь яркие образы, а вместе с ними и настоящие картины, которые вы не увидите в модных галереях, но от которых тем не менее почувствуете сильный отклик в ваших сердцах.