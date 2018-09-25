13 комиксов о чувствах, которые хоть раз испытывал каждый, но не мог описать словами
Иногда кажется, что в захватывающую книжку мы окунаемся с головой, будто в бушующее море, а сказанные в порыве гнева слова пронзают сердце словно ножи. Для описания этих и многих других чувств обычно непросто подобрать подходящие эпитеты. Тут-то и приходят на помощь яркие образы, а вместе с ними и настоящие картины, которые вы не увидите в модных галереях, но от которых тем не менее почувствуете сильный отклик в ваших сердцах.
AdMe.ru нарисовал 13 комиксов, где вы без труда узнаете собственные переживания, которые почти невозможно выразить без помощи талантливого художника.
Самое страшное оружие
Иногда просто взять трубку — это подвиг
Отдаление
Чужая роль
Сломался — несите нового
Помутнение
Это ее решение
Полное погружение
Прощение
«Ты меня вывел из себя!»
Невыносимая тяжесть
Гнев ослепляет
Встреча старых друзей
Какая иллюстрация произвела на вас самое сильное впечатление? Какие чувства вы бы добавили к этому списку? Из самых интересных ответов мы соберем следующую подборку!
Иллюстратор Alena Sofronova специально для AdMe.ru