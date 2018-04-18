13 комиксов о букашках, которые знают о жизни больше людей

Вы когда-нибудь видели, как насекомые размышляют о морали и смысле жизни? Благодаря иллюстратору Евгению Зеленому, создателю комиксов «Букашки», теперь вы можете понаблюдать за их рассуждениями в соцсети «ВКонтакте» и в твиттере. Уверяем, оторваться будет сложно.

Комиксы появились на свет совсем недавно, в январе 2018 года, но быстро привлекли к себе внимание. И это объяснимо: за простотой линий скрываются интересные персонажи, которые обсуждают бытовые и философские проблемы (в том числе и людские), но делают это с юмором и смотрят на них под своим углом. Кажется, такой взгляд на вещи будет полезен и многим людям.

AdMe.ru предлагает познакомиться с насекомыми, чьи мысли иногда не так уж и далеки от наших.

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Как вам такой подход к комиксам? Или, быть может, узнали себя в одной из букашек?

Фото на превью vk.com/bukashkivsworld

30 На склад!
6 Комментарии
  • 18 апреля 2018
  • 6
  • 20069

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