Снимки детей от мамы-фотографа, которая умеет превращать в сказку даже обычные будни
Польский фотограф Ивона Подлясиньска (iwonapodlasinska), архитектор по образованию, фотографирует детей так, как никто в мире. Главные герои работ Ивоны, двое ее сыновей, со съемок которых и началась карьера фотографа, живут обычной жизнью: играют, гуляют с друзьями, ездят в гости к бабушке. Но, благодаря таланту и необычному видению автора, обыденные вещи становятся по-настоящему волшебными, а те, кто смотрит на работы фотографа, будто оказываются в мире, полном тепла, любви и уюта.
Мы в AdMe.ru очарованы работами Ивоны и уверены, что и вы присоединитесь к многочисленной армии поклонников ее таланта.
Носики
Сочельник
Повелительница воды
Вишневое дерево
Зима
Полярный экспресс
Дальние дали
Подростки
Возвращение домой
Музыка в городе
Прекрасная Тося
Когда огонь встречается с водой
Теплые летние ночи
Швейцария
Адам и озеро
Незабываемая ночь
Свет и тень
Поцелуй
На дороге
Деревянная лошадка
Молоко
Адам и его кошки
Как вы думаете, в чем секрет фотографий Ивоны Подлясиньской?
Фото на превью Iwona Podlasińska / facebook