Снимки детей от мамы-фотографа, которая умеет превращать в сказку даже обычные будни

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Польский фотограф Ивона Подлясиньска (iwonapodlasinska), архитектор по образованию, фотографирует детей так, как никто в мире. Главные герои работ Ивоны, двое ее сыновей, со съемок которых и началась карьера фотографа, живут обычной жизнью: играют, гуляют с друзьями, ездят в гости к бабушке. Но, благодаря таланту и необычному видению автора, обыденные вещи становятся по-настоящему волшебными, а те, кто смотрит на работы фотографа, будто оказываются в мире, полном тепла, любви и уюта.

Мы в AdMe.ru очарованы работами Ивоны и уверены, что и вы присоединитесь к многочисленной армии поклонников ее таланта.

Носики

Сочельник

Повелительница воды

Вишневое дерево

Зима

Полярный экспресс

Дальние дали

Подростки

Возвращение домой

Музыка в городе

Прекрасная Тося

Когда огонь встречается с водой

Теплые летние ночи

Швейцария

Адам и озеро

Незабываемая ночь

Свет и тень

Поцелуй

На дороге

Деревянная лошадка

Молоко

Адам и его кошки

Как вы думаете, в чем секрет фотографий Ивоны Подлясиньской?

Фото на превью Iwona Podlasińska / facebook

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