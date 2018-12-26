Снимки детей от мамы-фотографа, которая умеет превращать в сказку даже обычные будни

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Польский фотограф Ивона Подлясиньска (iwonapodlasinska), архитектор по образованию, фотографирует детей так, как никто в мире. Главные герои работ Ивоны, двое ее сыновей, со съемок которых и началась карьера фотографа, живут обычной жизнью: играют, гуляют с друзьями, ездят в гости к бабушке. Но, благодаря таланту и необычному видению автора, обыденные вещи становятся по-настоящему волшебными, а те, кто смотрит на работы фотографа, будто оказываются в мире, полном тепла, любви и уюта.