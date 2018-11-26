9 собак, которых японская стрижка преобразила так, что теперь их просто не узнать
Грейс Чон — фотограф, которая души не чает в братьях наших меньших. Девушка придумала необычный проект: она делает снимки разных собак, которые становятся ну просто невероятно симпатичными при помощи техники японского груминга. Эта техника подразумевает очень скрупулезный подход к подбору стиля для каждой собаки. Так что у любого песика из приюта может появиться реальный шанс найти дом, если к его имиджу приложат руки профессионалы.
Мы в AdMe.ru были растроганы примерами невероятных преображений собачек и предлагаем вам нашу подборку в качестве антидепрессанта.
Очаровательный Райдер
Герману очень идет стильная стрижка
Мимимишная Бигги
Афина знает толк в стиле
Лана стала совсем другой собакой с шикарной изюминкой
Месси просто не узнать
Белла с пронзительным взглядом
Рокко просто звезда
И обаятельный Тэдди
Бонус: а здесь можно посмотреть, как все это было
Этот проект еще раз доказывает, что не бывает некрасивых собак — бывает неподходящая стрижка.
Фото на превью thegracechon / instagram