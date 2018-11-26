9 собак, которых японская стрижка преобразила так, что теперь их просто не узнать

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Грейс Чон — фотограф, которая души не чает в братьях наших меньших. Девушка придумала необычный проект: она делает снимки разных собак, которые становятся ну просто невероятно симпатичными при помощи техники японского груминга. Эта техника подразумевает очень скрупулезный подход к подбору стиля для каждой собаки. Так что у любого песика из приюта может появиться реальный шанс найти дом, если к его имиджу приложат руки профессионалы.

Мы в AdMe.ru были растроганы примерами невероятных преображений собачек и предлагаем вам нашу подборку в качестве антидепрессанта.

Очаровательный Райдер

Герману очень идет стильная стрижка

Мимимишная Бигги

Афина знает толк в стиле

Лана стала совсем другой собакой с шикарной изюминкой

Месси просто не узнать

Белла с пронзительным взглядом

Рокко просто звезда

И обаятельный Тэдди

Бонус: а здесь можно посмотреть, как все это было

Этот проект еще раз доказывает, что не бывает некрасивых собак — бывает неподходящая стрижка.