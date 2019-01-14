25 примеров рекламы, которая пробуждает эмоции. И поэтому работает
Маркетологи поняли, что сила качественной рекламы в ее способности вызывать эмоции. Теперь на смену скучным и неубедительным роликам и плакатам пришла новая сильная реклама, которая скорее напоминает искусство. Она может вызвать улыбку, умиление и даже возмущение, но никого не оставит равнодушным.
AdMe.ru нашел примеры крутой рекламы, глядя на которую напрочь забываешь о ее главном назначении.
1. Книжные магазины Kinokuniya: «Сказки на ночь»
2. Моторное масло Avia Turbo: «Заставьте ваших лошадок мурлыкать»
3. Фасоль Bonduelle: «Твоя идеальная форма»
4. Пищевая пленка Glad Cling Wrap: «Пусть вкус будет таким, каким он должен быть»
5. Языковые курсы Berlitz: «Будь частью разговора, а не фоном»
6. Кофе Pronto: «Разбудит вас мгновенно»
7. Phillips: «Наш самый мощный пылесос»
8. Аудиокниги Alfaguara
9. Внедорожник Audi: «Вырвитесь из клетки»
10. Пластилин Play-Doh: «В мире Play-Doh на вопрос, можно ли пережить пересадку головы, отвечают „да“»
11. Магазин игрушек ToysCenter: «Вам еще пригодятся навыки игры в „Дженгу“»
12. Инженерно-строительная группа Maire Tecnimont: «Видеть то, чего пока не существует, — вот наша сила»
13. Книжный магазин MintVinetu: «Стань кем-то другим»
14. Игровая приставка PSP: «Героизм в малых дозах»
15. Кофе Caribe: «Не спите»
16. Аудиокниги Penguin: «Ваше ухо — это целая сцена!»
17. Смягчающий кондиционер для белья
18. Туристическая страховка Visa: «Отпуск — это почти лотерея»
19. Голосовые сообщения Mobinil: «Для тех, кто не может набрать текст»
20. Фитнес-клуб Sport Life: «Вода вам идет!»
21. Стулья от IKEA
Стул «Современная классика» и стул от IKEA.
Стул «Стиль середины ХХ века» и стул от IKEA.
22. Большой кофе McDonald’s
23. Система экстренного торможения Fiat
24. Пилатес Gerda: «Носите слишком много?»
25. Швейцарская высшая техническая школа: «Блестящие умы не должны отвлекаться от учебы из-за подработок»
Фото на превью Henkel