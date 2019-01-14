25 примеров рекламы, которая пробуждает эмоции. И поэтому работает

37

44

15.6k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Маркетологи поняли, что сила качественной рекламы в ее способности вызывать эмоции. Теперь на смену скучным и неубедительным роликам и плакатам пришла новая сильная реклама, которая скорее напоминает искусство. Она может вызвать улыбку, умиление и даже возмущение, но никого не оставит равнодушным.

AdMe.ru нашел примеры крутой рекламы, глядя на которую напрочь забываешь о ее главном назначении.

1. Книжные магазины Kinokuniya: «Сказки на ночь»

2. Моторное масло Avia Turbo: «Заставьте ваших лошадок мурлыкать»

3. Фасоль Bonduelle: «Твоя идеальная форма»

4. Пищевая пленка Glad Cling Wrap: «Пусть вкус будет таким, каким он должен быть»

5. Языковые курсы Berlitz: «Будь частью разговора, а не фоном»

6. Кофе Pronto: «Разбудит вас мгновенно»

7. Phillips: «Наш самый мощный пылесос»

8. Аудиокниги Alfaguara

9. Внедорожник Audi: «Вырвитесь из клетки»

10. Пластилин Play-Doh: «В мире Play-Doh на вопрос, можно ли пережить пересадку головы, отвечают „да“»

11. Магазин игрушек ToysCenter: «Вам еще пригодятся навыки игры в „Дженгу“»

12. Инженерно-строительная группа Maire Tecnimont: «Видеть то, чего пока не существует, — вот наша сила»

13. Книжный магазин MintVinetu: «Стань кем-то другим»

14. Игровая приставка PSP: «Героизм в малых дозах»

15. Кофе Caribe: «Не спите»

16. Аудиокниги Penguin: «Ваше ухо — это целая сцена!»

17. Смягчающий кондиционер для белья

18. Туристическая страховка Visa: «Отпуск — это почти лотерея»

19. Голосовые сообщения Mobinil: «Для тех, кто не может набрать текст»

20. Фитнес-клуб Sport Life: «Вода вам идет!»

21. Стулья от IKEA

Стул «Современная классика» и стул от IKEA.

Стул «Стиль середины ХХ века» и стул от IKEA.

22. Большой кофе McDonald’s

23. Система экстренного торможения Fiat

24. Пилатес Gerda: «Носите слишком много?»

25. Швейцарская высшая техническая школа: «Блестящие умы не должны отвлекаться от учебы из-за подработок»