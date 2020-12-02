20+ снимков, которые сполна дадут вам почувствовать всю мощь и прелесть наступающей зимы

Летом никто не хочет и вспоминать о зиме, мы как будто забываем о ее очаровании. Но стоит взглянуть на заснеженный лес и застывшую во льду розу, сверкающие в свете фонаря снежинки и отпечатки кошачьих лапок на нетронутой белизне свежего снега, как предвкушение зимних чудес снова просыпается в нас.

Мы в AdMe.ru попали под чары зимы, едва взглянув на эти замораживающе-завораживающие снимки. И теперь ждем морозца, поскрипывающего под ногами снега и долгих прогулок по зимним аллеям, после которых так хорошо сидеть рядышком в тепле и пить горячий чай, возможно, даже с плюшками. Присоединяйтесь. А в конце статьи вас ждет бонус — фото добермана Дуси, полностью готовой к зиме.

1. Лого изо льда

2. Тропинка из осени в зиму

3. «Арендовал квартиру в Андорре. Здесь есть окно в зиму прямо перед мойкой»

4. Этот кот из Финляндии — настоящий лорд Винтерфелла

5. Челябинская область. А кажется, что дорога в Хогвартс

6. Замерзший водопад Хелмкен, Канада

7. После ледяного дождя

8. Мороз и солнце

9. Зима в Австрии

10. Внутри ледника Перито-Морено, Аргентина

11. «Моя мама только что переехала, это полная света комната в ее новом доме»

12. После ледяного дождя на листьях осталась корочка льда, из которой их можно было вынуть. Смотрите: ледяные листики! Это так здорово!

13. Зима загружается

14. Снег в Москве

15. Коты, которые обожают зимние прогулки

16. Волга остывает

17. Тойота Лёд-крузер

18. Дополнительный стеклопакет

19. Березка

20. Сахарный домик на вершине горы Валтавара, Финляндия

21. «Если совершенной красоты нет, то что тогда отпечаток маленьких кисьих лапок на снегу?»

22. Зимняя Швейцария

23. «Сегодня утром у нас во дворе проходили соревнования по синхронным прыжкам среди оленей»

24. Для серфера Аллена Финау минусовые температуры не помеха

25. Ну где уже эта дверь в лето?

Бонус: «Связала Дусе шапку, вариант на —30»