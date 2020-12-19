20+ фотографий, которые передают волшебную атмосферу нашего детства

Листая старые фотоальбомы, мы оживляем в памяти самые счастливые мгновения. Это сегодня все фотографии хранятся в цифровом виде, а тогда, в нашем детстве, приходилось считать кадры. И каждое фото, которое сегодня кажется постановочным и забавным, было заранее продумано. Особенно тщательно приходилось готовиться и выбирать, что снимать, тем, кто купил пленку на 12 кадров, чуть проще — людям, что позволили себе 24 кадра. А особенным шиком было иметь в запасе аж 36 кадров.

Мы в AdMe.ru хохотали всей редакцией, вспоминая, как берегли первые кадры и «дощелкивали» последние, когда все «постановочные» сюжеты были исчерпаны. Именно эти спонтанные фото, сделанные как попало, лишь бы кончилась пленка и можно было отнести ее в печать, получались самыми душевными. И мы нашли такие фото, более того, собрали целую коллекцию семейных кадров, которые хотим показать вам.

«Мама ночь не спала, чтобы на новогоднем утреннике у меня был красивый наряд. Кажется, получилось»

«90-е, я в ожидании Деда Мороза. Денег было мало, и до сих пор помню, как мама, чтобы накрасить губы заканчивающейся помадой, черпала остатки спичкой»

«Но, несмотря на то что финансы не пели романсы, родители всегда покупали на Новый год живую елку, а под нее клали для меня новую Барби. Это было настоящее счастье».

«Кажется, ничего из того времени помнить не могу. Но в памяти осталось ощущение безграничного счастья, запах хвои и мандаринов»

Старые елочные игрушки

А помните эти чудесные групповые фото? Ну как было не засмеяться и не моргнуть?

«Это был не год Свиньи. Просто колядки, во время которых мы делали костюмы и маски из всего, что было под рукой. А потом шли колядовать»

«Меня сделали Пятачком, потому что средний брат надел костюм Винни-Пуха и за ним необходимо было присматривать. Так что я как бы сказочный персонаж и служба безопасности под прикрытием».

«В одной из книг „Я познаю мир“ между страницами дочка нашла неизвестный современным детям артефакт. Вот и прибежало чадо на кухню с вопросом, что же это такое»

«Это новый 97-й, мне 6 лет. Я просила домик у Деда Мороза, он и подарил»

«С одной стороны домик был закрыт, а с другой комнаты с мебелью были. Обои, дверь и какие-то детали мебели наклейками. Сам дом и вся мебель — все пластиковое, но по тем временам это было невероятно круто».

Встреча с любимыми героями — момент концентрированного счастья

«На новогоднем маскараде в образе Красной Шапочки. В корзинке — русские пирожки. Тогда мы жили в другой стране, поэтому пирожки стали хитом вечера»

Эти итоговые оценки за четверть могли знатно помотать нервы перед праздником

«Этот сборник Хармса стал любимым. До сих пор думаю, что нет подарка лучше, чем хорошая книга»

«Грамота маме „за все подарки“. Она хранит ее уже 28 лет»

«Мне 6. Я играю в „Контру“ у бабушки и дедушки дома. Кинескоп у них никогда не садился, еда была самая вкусная, и не было никаких забот»

«Мы маленькие, родители молодые. Да что там родители — бабушка с дедушкой еще молодые, праздник у них дома. Мы все представляем какого-нибудь персонажа, я Д’Артаньян»

«Храню игрушки, которые украшали елку в далеком детстве. До сих пор считаю, что они прекрасны. То, что сегодня продают в магазинах, и рядом не валялось»

Вот вернуть бы то ожидание чуда. Снова искренне поверить в то, что одна ночь может все изменить к лучшему

«На дворе 1995-й, я олененок. Крутые костюмы на каждый год шила своими руками любимая мама»

«Если не было ледянок, катались на портфелях. А если и их под рукой не было, то прямо на попе — так было даже веселее»

«Каждый год ходили отмечать к лучшим друзьям. Праздничный колпак надевали даже Джерику — любимцу семьи. Он был не против»

«Мы нашей „бандой“ ехали на дачу к другу. Пели песни, жарили шашлыки и не попадались родителям на глаза минимум до 3 января»

«Мы с подружкой были лютыми фанатками группы „Ария“. И вот так, по нашему мнению, выглядели праздничные наряды настоящих рокерш»

«Запрыгнул в попутный трамвай, а там привет из прошлого. Вспомнил детство, поностальгировал, пока ехал»

«Традиция — длинные каникулы проводили на даче у друзей за городом. Снежно, классно, а после лыж — горячие драники»